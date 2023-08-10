. В столице Эквадора сразу после митинга убили одного из кандидатов в президенты

В столице Эквадора городе Кито сразу после митинга убили одного из кандидатов в президенты от движения Constructa Фернандо Вильявисенсио. Политик выступил с речью перед избирателями в колизее колледжа Андерсона. После этого он направился к своему автомобилю в сопровождении охраны и толпы сторонников. Так и не успев сесть в машину, Вильявисенсио был застрелен тремя выстрелами в голову, сообщает эквадорская газета El Universo.Смерть политика подтвердил его друг, член предвыборного штаба Вильявисенсио доктор Карлос Фигероа. Позже гибель своего конкурента на президентский пост подтвердил и действующий лидер Эквадора Гильермо Лассо.Газета сообщает, что по словам очевидцев киллеров было несколько, однако прокуратура эту информацию не подтверждает. В результате стрельбы ранения получили еще восемь человек, в том числе двое полицейских, семеро из них госпитализированы. Полиция по горячим следам предприняла попытку задержать преступника, который оказал сопротивление и был ранен сотрудниками службы безопасности. Позднее он скончался в медицинском учреждении.Национальная полиция Эквадора квалифицировала вооруженное нападение, в результате которого был убит кандидат на пост президента Фернандо Вильявисенсио, как преступный и террористический акт.По данным последних соцопросов, Вильявисенсио занимал четветое место в списке претендентов на кресло главы государства. Серьезной конкуренции действующему президенту он не представлял. Выборы национального лидера в Эквадоре пройдут 20 августа.До начала своей политической карьеры Фернандо Альчибиадес Вильявисенсио (Валенсия) был журналистом-расследователем, часто писавшим о коррупции и насилии в Эквадоре. Регулярно критиковавший бывшего президента Рафаэля Корреа, журналист провел несколько месяцев в тюрьме и некоторое время находился в изгнании в соседнем Перу. В 2021 он году стал членом Национальной ассамблеи (однопартийный законодательный орган) Эквадора, откуда ушел после роспуска парламента в мае 2023 года. Сразу же после этого политик объявил об участии в президентской гонке.