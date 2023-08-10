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В столице Эквадора сразу после митинга убили одного из кандидатов в президенты

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В столице Эквадора сразу после митинга убили одного из кандидатов в президенты

В столице Эквадора городе Кито сразу после митинга убили одного из кандидатов в президенты от движения Constructa Фернандо Вильявисенсио. Политик выступил с речью перед избирателями в колизее колледжа Андерсона. После этого он направился к своему автомобилю в сопровождении охраны и толпы сторонников. Так и не успев сесть в машину, Вильявисенсио был застрелен тремя выстрелами в голову, сообщает эквадорская газета El Universo.


Смерть политика подтвердил его друг, член предвыборного штаба Вильявисенсио доктор Карлос Фигероа. Позже гибель своего конкурента на президентский пост подтвердил и действующий лидер Эквадора Гильермо Лассо.



Газета сообщает, что по словам очевидцев киллеров было несколько, однако прокуратура эту информацию не подтверждает. В результате стрельбы ранения получили еще восемь человек, в том числе двое полицейских, семеро из них госпитализированы. Полиция по горячим следам предприняла попытку задержать преступника, который оказал сопротивление и был ранен сотрудниками службы безопасности. Позднее он скончался в медицинском учреждении.

Национальная полиция Эквадора квалифицировала вооруженное нападение, в результате которого был убит кандидат на пост президента Фернандо Вильявисенсио, как преступный и террористический акт.

По данным последних соцопросов, Вильявисенсио занимал четветое место в списке претендентов на кресло главы государства. Серьезной конкуренции действующему президенту он не представлял. Выборы национального лидера в Эквадоре пройдут 20 августа.



До начала своей политической карьеры Фернандо Альчибиадес Вильявисенсио (Валенсия) был журналистом-расследователем, часто писавшим о коррупции и насилии в Эквадоре. Регулярно критиковавший бывшего президента Рафаэля Корреа, журналист провел несколько месяцев в тюрьме и некоторое время находился в изгнании в соседнем Перу. В 2021 он году стал членом Национальной ассамблеи (однопартийный законодательный орган) Эквадора, откуда ушел после роспуска парламента в мае 2023 года. Сразу же после этого политик объявил об участии в президентской гонке.

Использованы фотографии:
https://en.wikipedia.org/wiki/Fernando_Villavicencio
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13 комментариев
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  1. Бородач
    Бородач Сегодня, 10:54
    +4
    ЦРУ никогда не выпустит Латинскую Америку из своих когтей.
    Взяли и убили кандидата в президенты, который был против наркомафии и засилья американских "транснациональных" компаний.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:54
    +4
    Вон чё в Америке то творится. Трампушке поберечься надо бы, не ровен час. Вон по судам туда сюда таскают чуть ли не каждый божий день.
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:04
      +1
      Вон по судам туда сюда таскают чуть ли не каждый божий день.
      ...ну хорошо что член не надо в суде показывать как было у билли, да и вот что интересно...следственный эксперимент с билли был или нет ..срам да и только..хотя для гендеров это смысла уже не имеет...сношаются во все дырки и что шевелится или не шевелица
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:09
      +2
      Цитата: Uprun
      Трампушке поберечься надо бы, не ровен час.

      Трампа убивать нельзя, это демократы понимают. Не дай бог произойдет покушение, в Америке начнется "маленький шухер" с большим последствиями. И все свалят на Чумадеда.
    3. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 11:25
      +2
      Цитата: Uprun
      Вон чё в Америке то творится. Трампушке поберечься надо бы, не ровен час.

      Главное для Трампа - не соглашаться на поездку в Даллас. smile
  3. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 11:03
    0
    . В столице Эквадора сразу после митинга убили одного из кандидатов в президенты

    Скоренько what
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:09
    +1
    Почему выбрали для теракта публичное место при наличии не только охраны, но и большого числа полицейских? Почему не шлёпнули в более удобном тихом месте, например, возле его дома? Хотели побольше ПИАРа?
    1. Gomunkul
      Gomunkul Сегодня, 11:30
      +2
      Почему выбрали для теракта публичное место при наличии не только охраны, но и большого числа полицейских? Почему не шлёпнули в более удобном тихом месте, например, возле его дома? Хотели побольше ПИАРа?
      Тут действует старая как мир истина: "Ищи того, кому это выгодно." Действующей власти Эквадора это явно было не нужно, значит это выгодно третьей стороне. Возможно, что это американцы, т.к. в последние годы их влияние в Южной Америке стремительно падает, вот они таким образом стараются это влияние вернуть, сея смуту и хаос.
  5. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:22
    +2
    анекдот в тему .. собрание в колхозном клубе..председатель колхоза
    -сегодня , товарищи, капиталистические империалисты убили Патриса Лулумбу...
    из зала
    -ково .ково убили!?
    председатель
    - кого надо того и убили
    так и в статье...кому этот Фернандо Вильявисенсио. известен...ну убили...ну помянём...там людей в эквадоре валят пачками каждый день...так и спится можно
  6. konstantinos kontogiannidis
    konstantinos kontogiannidis Сегодня, 11:24
    0
    https://www.youtube.com/watch?v=9cQlVww0zKo
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:37
    +1
    занимал четвертое место в списке претендентов на кресло главы государства. Серьезной конкуренции действующему президенту он не представлял
    Мафия сводит счеты? Убийство показательное в стиле этой организации.
    1. Gomunkul
      Gomunkul Сегодня, 12:16
      0
      Мафия сводит счеты? Убийство показательное в стиле этой организации.
      Вряд ли, там была предыстория, убитый работал в газете El Universo которая в своих публикациях обвиняла действующего президента в коррупции, газета принадлежит семье Карлосу Пересу против него власть возбудила уголовное дело о клевете, он бежал в Панаму. Дело было в 2012 году, вот информация из открытых источников:
      Несколькими часами ранее Верховный суд Эквадора подтвердил законность предыдущих приговоров, вынесенных Карлосу Пересу, двум его братьям, Николасу и Сесару, а также обозревателю упомянутой газеты Эмилио Паласио (Emilio Palacio) за оскорбление президента этой южноамериканской страны Рафаэля Корреа.

      Статья, из-за которой начался скандальный процесс, была опубликована в El Universo еще в феврале 2011 года. В ней резко критиковались действия Рафаэля Корреа во время беспорядков 30 сентября 2010 года, когда акции протеста полицейских и военных едва не кончились государственным переворотом. В частности, в тексте статьи говорилось, что "диктатору следует помнить о том, что в будущем новый президент... может отдать его под уголовный суд за приказ открыть огонь без предупреждения по мирным гражданам".

      Сотни военнослужащих и полицейских 30 сентября 2010 года, протестуя против нового закона о сокращении положенных им денежных надбавок и льгот, захватили казарму в Кито, несколько военных баз, а также заблокировали работу столичного международного аэропорта. Корреа в ходе беспорядков был ранен и блокирован в госпитале, где провел около десяти часов, прежде чем его освободили верные ему военнослужащие. По некоторым данным, во время массовых волнений погибли пять человек.

      За публикацией статьи последовало два судебных процесса, в результате руководству El Universo оба раза были вынесены обвинительные приговоры. Нынешнее разбирательство в Верховном суде Эквадора, третье по счету, также окончилось поражением оппозиционной газеты.
      Президент Корреа лично присутствовал на последнем судебном процессе.

      Ссылка на статью целиком:https://www.mn.ru/society/rights/125360?ysclid=ll4vy30h6c335798112
  8. Sergej1972
    Sergej1972 Сегодня, 12:20
    0
    Не однопартийный, а, наверное, всё же однопалатный законодательный орган?)