В Нигере началось формирование нового правительства

Пока соседние африканские страны и Франция выступают против военного переворота в Нигере и за возвращение к власти свергнутого президента Мохаммеда Базума, новые власти решили заняться формированием правительства.Лидер мятежников (так называют на Западе и в ЭКОВАС военных, сместивших прежнюю власть) генерал Абдурахман Тчияни подписал указ о назначении членов переходного правительства в стране.Новое правительство Нигера состоит из 21 министра, из которых лишь несколько являются военными.Правительство возглавит экономист Ламин Зейн Али Махаман, который также является министром экономики и финансов в новом правительстве Нигера. Бывший постпред Нигера в ООН Бакара Йау Сангаре назначен главой МИД. Экс-начальник Генштаба ВС Нигера Салифу Моди возглавил Минобороны.Напомним, что военные во главе с командующим гвардией генералом Абдурахманом Тчияни захватили власть в Нигере 26 июля. Во Франции это вызвало сильное недовольство. Осудили переворот и страны ЭКОВАС (экономический союз стран Западной Африки). В СМИ не раз говорили о возможном внешнем вторжении в Нигер.Тем временем в Нигере как и в некоторых других странах Африки усиливаются пророссийские настроения. В стране наблюдается невиданный спрос на российские флаги.