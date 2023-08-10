Военное обозрение
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В Нигере началось формирование нового правительства

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В Нигере началось формирование нового правительства

Пока соседние африканские страны и Франция выступают против военного переворота в Нигере и за возвращение к власти свергнутого президента Мохаммеда Базума, новые власти решили заняться формированием правительства.


Лидер мятежников (так называют на Западе и в ЭКОВАС военных, сместивших прежнюю власть) генерал Абдурахман Тчияни подписал указ о назначении членов переходного правительства в стране.

Новое правительство Нигера состоит из 21 министра, из которых лишь несколько являются военными.

Правительство возглавит экономист Ламин Зейн Али Махаман, который также является министром экономики и финансов в новом правительстве Нигера. Бывший постпред Нигера в ООН Бакара Йау Сангаре назначен главой МИД. Экс-начальник Генштаба ВС Нигера Салифу Моди возглавил Минобороны.

Напомним, что военные во главе с командующим гвардией генералом Абдурахманом Тчияни захватили власть в Нигере 26 июля. Во Франции это вызвало сильное недовольство. Осудили переворот и страны ЭКОВАС (экономический союз стран Западной Африки). В СМИ не раз говорили о возможном внешнем вторжении в Нигер.

Тем временем в Нигере как и в некоторых других странах Африки усиливаются пророссийские настроения. В стране наблюдается невиданный спрос на российские флаги.
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9 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:05
    +4
    Ну все правильно, побузили, попили, пора и делом заняться, страной, как и колхозом, управлять нужно, и там и там люди, техника, производство.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 11:16
      +3
      Надеюсь, что новое правительство национализирует ресурсодобывающие предприятия у западных компаний. Хватит им Нигер грабить. А вот Росатому стоило бы выкупить весь уран у Нигера. Французам уран не к чему. Пускай ветряки ставят, зеленую энергетику продвигают.
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 11:43
        0
        Цитата: Бородач
        .... А вот Росатому стоило бы выкупить весь уран у Нигера. .....

        Франки и штатники этого и опасаются. Хотя, не только этого.
        Вот интересно ----- БЛИНКЕН по телефону калякал со свергнутым президентом Нигера и обещал законность и тд.Это как?А зачем позволили этот разговор? Непонятно
      2. Eugen 62
        Eugen 62 Сегодня, 12:00
        0
        Есть небольшой географический нюансик. Нигер не имеет выхода к морю. К Гвинейскому заливу можно проехать через Нигерию или Бенин (бывш. Дагомея). Нигерия настроена к перевороту враждебно. Про Бенин информации нет. Теоретически можно выйти к Средиземному морю через Алжир или Ливию. Ливия как единое государство уже не существует. Подозреваю, что транзит через неё не возможен из-за беспредела племён. Алжир выступил на стороне новой власти. И даже готов оказать всяческую поддержку. Но путь к морю идёт через Сахару. Я не уверен, есть ли там дороги.
        Можно пойти через Мали на Запад. Это государство тоже за новые власти. Или через Буркина Фасо. Но там путь тоже сложен. Эти государства тоже не имеют выхода к морю. Т. е. логистика очень сложна. Доступность нигерийского урана и золота против сложности его доставки к портам.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:05
    +5
    Желаю удачи этим ребятам.И надеюсь,что они окончательно пнут лягушатников из Сахары..Оркестр вам в помощь
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:44
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      И надеюсь,что они окончательно пнут лягушатников из Сахары..

      Да нахапали они в Западной Африке, до и больше, пора гнать до дому из
      Мавритании, Сенегала, Французского Судана (ныне Мали), Французской Гвинеи (ныне Гвинея), Берега Слоновой Кости, Верхней Вольты (ныне Буркина-Фасо), Дагомеи (ныне Бенин) и Нигера.
  3. Rassamaha
    Rassamaha Сегодня, 11:37
    +2
    Пригожина выдвинуть министром обороны Нигера soldier
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 11:56
      0
      Лучше США - соединенные штаты Африки.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:45
    0
    новые власти решили заняться формированием правительства.
    Правильно. Тем самым показывают, что положили на все ультиматумы тех кто желает силой вернуть прежнего прозападного президента.