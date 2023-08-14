Большая Ялта и большая вода

Над нами Ай-Петри
Инвестиционный проект, насколько необходимый на Южном берегу Крыма, настолько и амбициозный – вполне в духе времени, планируется завершить уже в 2024 году. Напомним, на страницах ВО уже достаточно подробно были разобраны реальные и почти фантастические инвестиционные проекты из категории «вода для Крыма» (Откуда взять воду для Крыма).
На фоне крупных проектов, которые предназначены для водоснабжения всего полуострова, можно выделить еще один, который отличается прежде всего даже не высокой стоимостью, а своей технической сложностью. Этот проект предназначен для улучшения водоснабжения Большой Ялты.
Истоки его – давние, но реальные чертежи и расчёты разрабатывались с того момента, как полуостров вернулся в Россию. Идея заключается в строительстве под Ай-Петринской яйлой тоннеля, который соединит Ялту и поселки в составе её муниципалитета с источником пресной воды.
Вода, по здешним меркам – «большая», есть на северных пологих склонах Ай-Петринского плато – в Счастливенском водохранилище на реке Манаготра. Это водохранилище в свою очередь соединено с более мелкими водохранилищами на реках Бельбек, Кача, Манаготра и Бююк-Озенбаш.
Бурить, но не всегда и не везде
На среднем татском диалекте крымско-татарского эту речку, а по сути – регулярно пересыхающую протоку, называют Бююк-Озенбаш. А канал, подземный, там, где запланирован и новый, существовал ещё в советские годы, но сейчас пришёл в полную негодность.
В связи с этим строители местами пробуривают новый тоннель, а местами ремонтируют старый, соединяя его с новым. Советский водоносный тоннель бурил Харьковский (есть альтернативная версия – что Московский) Метрострой. Об этом свидетельствует то, что на верхней станции подачи воды возле села Счастливое (Бююк-Озенбаш) красуется знакомая каждому буква «М».
Из-за этого наивные любители туризма по горному Крыму, увидев метростроевскую символику, думают, что там действительно проходила ветка метрополитена. Иногда даже соответствующие вопросы охране задают. На самом деле, теоретически по тоннелю может проехать легковушка, но это если бы там не было воды.
Сам тоннель прокладывается на глубине около 1 000 метров под Ай-Петринской яйлой, т. е. параллельно старому. Из-за разницы высот достигается, и в старом тоннеле тоже достигалась, возможность подачи воды самотёком. Водохранилище находится на высоте более 400 метров, а нижняя точка тоннеля, откуда вода должна распределяться по Ялте и Южному берегу Крыма – чуть выше уровня моря.
Как известно, центр красавицы Ялты пологий, без обрывов. Поэтому на каждый метр продольной трассы тоннеля приходится несколько сантиметров понижения.
Необходимо и достаточно?
Главная причина, а по сути – острая необходимость немалых инвестиций в реконструкцию тоннеля заключается в том, что с момента его постройки он ни разу не подвергался капитальному ремонту. Хотя тоннель окружают настоящие подземные озера, подмывающие его с течением времени.
Советские учёные, а потом и украинские, не могли об этом не знать. Хотя, учитывая подмывы плывунами станций метро в Санкт-Петербурге, от Метростроя ожидать можно чего угодно. И уже в 1988 году специалисты сделали вывод, что тоннель может быть разрушен трёхбалльным землетрясением.
В Крыму такое – совсем не редкость. Южный берег полуострова – как раз сейсмоопасная зона. В частности, очередное землетрясение магнитудой 4,6 балла было в Чёрном море у берегов Крыма в июне этого года.
Вторая проблема – это оползни, которые также могут разрушить тоннель. Когда-то в конце перестройки денег на его ремонт просто не хватило. Ну а после достижения Украиной «независимости», по сути дела, их не было вообще. Теперь пришлось по большому счёту строить новый тоннель.
Специалисты того же Метростроя уже в 2014 году подсчитали, что новостройка совершенно точно обойдётся дешевле любой реконструкции. И вероятно, постройка нового тоннеля создаст дополнительные рабочие места в Бююк-Озенбаше.
Социально-демографическая ситуация в этом глухом крымском углу оставляет желать лучшего. Хорошо известно, что численность жителей села стала падать ещё до революции. Первая мировая война свела почти к нулю число отдыхающих в Крыму, и до того совсем немалое.
Кормить и обслуживать местным жителям стало просто некого, и они подались кто куда. Нацистские репрессии против крымских партизан и депортация крымских татар окончательно добили Бююк-Озенбаш. План отправить туда до шести тысяч переселенцев с Украины не удался по неизвестным, но вообще-то объяснимым причинам.
Сейчас, как и на момент депортации, большинство населения села составляют крымские татары, только их там в разы меньше, чем в не столь далёком прошлом. Если в конце XIX века в селе было 11 торговых лавок и пять мечетей, то сейчас тут всего одна мечеть, количество магазинов неизвестно, но уж точно не 11.
Бююк-Озенбашу требуется импульс для развития, возможно, что постройка водовода станет именно таким. Неплохо было бы подкрепить амбициозный проект тоннеля ещё одним – по созданию здесь сколько-нибудь современной инфраструктуры.
Как это было сделано, к примеру, по трассе из Сочи в Красную Поляну на Кавказе, популярную и раньше, а сегодня просто забитую туристами до отказа в любой сезон. Да, сегодня Крым под БПЛА и ракетами, но это же не навсегда, будем верить.