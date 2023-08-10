Замначальника ГУ Росгвардии по ДНР поделился своими мыслями на тему заградотрядов

Различные военные эксперты и СМИ, как правило, сравнивают силы конфликтующих сторон по количеству/качеству вооружений и численности армии. Однако история неоднократно доказывала, что войны не всегда выигрывает многочисленное и полностью технически оснащенное войско. Зачастую ключевую роль играет человеческий фактор.
Именно на эту тему в своем ТГ-канале рассуждает замначальника ГУ Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский. Со слов военного, любой командир, если он хочет выиграть сражение, должен ставить на первое место человеческий фактор. Как выразился командир батальона «Восток», устава и звезд на погонах недостаточно для четкого и эффективного выполнения приказов солдатами - нужен постоянный надзор «всевидящего ока».
В качестве продолжения обсуждения данной проблемы Ходаковский решил затронуть тему заградотрядов, которые, как он выразился, вызывают в обществе больше негатива, чем понимания.
В то же время со слов полковника из ДНР, данная практика применялась еще при Наполеоне. Именно так он заставлял свою разношерстную армию идти в бой и сражаться до конца.
Это компенсатор нехватки внутренней мотивации
- заявил Ходаковский.
В свою очередь, перемещая фокус на текущий конфликт, замначальника ГУ Росгвардии по ДНР отметил, что сегодня каждая мать, жена и другие близкие военнослужащих, участвующих в СВО надеются на его возвращение домой любой ценой – плена, самострела, малодушия. Более того, командир «Востока» добавил, что немало людей готовы даже ждать своих, сбежавших с боевых позиций, родных из тюрьмы.
Со слов Ходаковского, так войну не выиграть. При этом как он выразился, поражение в текущем конфликте для России «смерти подобно». Именно поэтому он понимает, зачем нужны заградотряды.
Напоследок офицер отметил, что в начале СВО трусы были и в его подразделении. Он их отправлял на базу и держал под стражей до разбирательства.
А предпочёл бы гнать вперёд автоматами
- подытожил замначальника ГУ Росгвардии по ДНР.