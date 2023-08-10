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Замначальника ГУ Росгвардии по ДНР поделился своими мыслями на тему заградотрядов

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Замначальника ГУ Росгвардии по ДНР поделился своими мыслями на тему заградотрядов

Различные военные эксперты и СМИ, как правило, сравнивают силы конфликтующих сторон по количеству/качеству вооружений и численности армии. Однако история неоднократно доказывала, что войны не всегда выигрывает многочисленное и полностью технически оснащенное войско. Зачастую ключевую роль играет человеческий фактор.


Именно на эту тему в своем ТГ-канале рассуждает замначальника ГУ Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский. Со слов военного, любой командир, если он хочет выиграть сражение, должен ставить на первое место человеческий фактор. Как выразился командир батальона «Восток», устава и звезд на погонах недостаточно для четкого и эффективного выполнения приказов солдатами - нужен постоянный надзор «всевидящего ока».

В качестве продолжения обсуждения данной проблемы Ходаковский решил затронуть тему заградотрядов, которые, как он выразился, вызывают в обществе больше негатива, чем понимания.

В то же время со слов полковника из ДНР, данная практика применялась еще при Наполеоне. Именно так он заставлял свою разношерстную армию идти в бой и сражаться до конца.

Это компенсатор нехватки внутренней мотивации

- заявил Ходаковский.

В свою очередь, перемещая фокус на текущий конфликт, замначальника ГУ Росгвардии по ДНР отметил, что сегодня каждая мать, жена и другие близкие военнослужащих, участвующих в СВО надеются на его возвращение домой любой ценой – плена, самострела, малодушия. Более того, командир «Востока» добавил, что немало людей готовы даже ждать своих, сбежавших с боевых позиций, родных из тюрьмы.

Со слов Ходаковского, так войну не выиграть. При этом как он выразился, поражение в текущем конфликте для России «смерти подобно». Именно поэтому он понимает, зачем нужны заградотряды.

Напоследок офицер отметил, что в начале СВО трусы были и в его подразделении. Он их отправлял на базу и держал под стражей до разбирательства.

А предпочёл бы гнать вперёд автоматами

- подытожил замначальника ГУ Росгвардии по ДНР.
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36 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:08
    +7
    Заградотрядами делу не помочь.Да,есть проблемы с мотивацией.Как решать?Я думаю,что эта задача решаема для умного командира.А чудной и сам погибнет и людей положет.И заградотряд при этом бесполезен
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:13
      +2
      полностью согласен..не то время что б мясом кормить атаки...да и если создадут то их перестреляют в первую очередь
    2. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 11:13
      +5
      Я думаю,что эта задача решаема для умного командира
      Поделитесь мыслями о мотивации?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 11:31
        +8
        Мотивация?Сложная штука.Бойцы с какой мыслью должны идти в бой?Защищать родную землю от бандеровцев?А люди зачастую не понимают,зачем они на войне?Им не обьяснили,только пообещали зарплату,зачастую раз в семь больше,что они получали дома...Иногда это не срабатывает,и люди начинают думать только о спасерии жизни.Расстрел в прошлом гтду наших бойцов тому пример..Вышли всем отделением сдаваться трем бандерлогам..
    3. Теренин
      Теренин Сегодня, 11:19
      +8
      Цитата: dmi.pris1
      Заградотрядами делу не помочь.Да,есть проблемы с мотивацией.Как решать?

      Тогда может назвать их "заград-психологи" winked

      Цитата: dmi.pris1
      И заградотряд при этом бесполезен
      Никому из исследователей не удалось найти в архивах ни одного факта подтверждающих сцен (как в кино) мрачных личностей в синих фуражках (войск НКВД), расстреливающих из пулеметов раненых бойцов, выходящих из боя.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 11:33
        +5
        Про заградотряды НКВД ,это липа выдуманная "отцами либерастии" в 80-е,ну или еще раньше Лженицыным
    4. Бородач
      Бородач Сегодня, 11:25
      +1
      При новых законах о мобилизации ещё только заградотрядов и не хватает. Как раз это мы и наблюдаем в ВСУ. В итоге мясные штурмы и огромные потери.
      При империалистической войне заградотряды - прямая дорога к военным мятежам и революции.
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 11:42
        +1
        Бородач, из ваших слов получается, что у нас "загранотряды" приведут к военным мятежам и революции. А у них "загранотряды" вполне работают и их бойцы "с радостью" и без сопротивления участвуют "мясных штурмах". Не кажется вам это немного странным? Может и нет у них никаких "загранотряды" и "мясных штурмов", про которые рассказывают конашенковы? Я и не отрицаю, что в бою командир и с нашей стороны, и с их стороны мог кого-то расстрелять за трусость, но массово вряд-ли.
        1. sgrabik
          sgrabik Сегодня, 12:33
          0
          ВСУшники в последнее время от этого и сдаются массово в плен, дабы избежать смерти при отступления от своих же так называемых заградотрядов, представляющих из себя националистов
          из "Азова" и бандеровцев с Галичины.
    5. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:32
      +4
      . Как решать?Я думаю,что эта задача решаема для умного командира

      И я также думаю. Важна не только мотивация, но и грамотно распределить бойцов во время боя, в соответствии с уровнем мотивации. Всегда есть храбрые, матёрые, трусы. Причём трусы это физиология. Никакой мотивацией не исправить. Ну будет заградотряд, ну никуда не побежит - оружие бросит и глаза руками закроет. Естественно его нельзя на ответственную позицию ставить. И с такими же нельзя. С матёрым можно. Ну в общем командиру и решать
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:10
    +3
    Профессиональная деформация, была, есть и будет. Это вопросы для профессиональных психологов, в тяжелых случаях - психиатров.
  3. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 11:14
    +4
    В то же время со слов полковника из ДНР, данная практика применялась еще при Наполеоне

    ***
    — Можно методы Чингисхана ещё вспомнить ...
    ***
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 11:27
      -2
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      В то же время со слов полковника из ДНР, данная практика применялась еще при Наполеоне

      ***
      — Можно методы Чингисхана ещё вспомнить ...
      ***

      Во многих аспектах - нужно вспомнить.
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:34
      0
      Децимацию? belay..........................
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 11:44
        +1
        Цитата: igorbrsv
        Децимацию? belay..........................

        Так это в римской армии.
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:50
      +1
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Можно методы Чингисхана ещё вспомнить ...

      А что, нормально, десяток побежал, десяток казнят, сотня побежала, сотню казнят. До Европы дошли.
    4. Goscha
      Goscha Сегодня, 12:22
      +1
      ***
      — Можно методы Чингисхана ещё вспомнить ...
      ***
      Или римскую децимацию...
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:15
    +7
    Помню, в детстве на праздники собирались родственники и друзья родителей. Все мужчины - ветераны ВОВ. Вели разговоры. Заградотряды видели только на расстоянии километров 10 от передка. Они прикрывали фронтовую зону, проверяли документы отходящих на отдых и переформирование, контролировали всех, кто шёл на фронт, проверяли гражданских из местного населения и т.д.
    Естественно, ловили дезертиров, искали диверсантов.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 11:50
      0
      Сейчас это называется блок-пост Росгвардии, тогда НКВД. К заградотрядам эти подразделения не имели ни какого отношения.
  5. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 11:21
    -1
    Ой, а чи то за разговоры то такие пошли, ведь мы же не как ххлы, у нас "все как один" или всё же как? Цирк всё больше и больше правда чего-то совсем не смешной, а страшный.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:38
      +2
      Всего-то частные измышления на тему "струсить любой может" и "как с этим бороться". А бороться не заградотряд должен, а сам командир
  6. Роман_
    Роман_ Сегодня, 11:22
    0
    Статья ты о чем?
    Для "умных" - ага добровольцы закончились на фронте - теперь будут ловить у метро и в клубешниках, а что бы не сбежали вводят заградотряды - тЫкаем мальчики мажоры и прочие эффективные бЫзнЫс крысы?
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 11:34
      +3
      Цитата: Роман_
      Статья ты о чем?

      Да ни о чём. Опять Ходаковский (а это вообще кто??) что-то ляпнул, об этом самом "ниочём"... в итоге - стаду - жвачка, администрации - кипенье мнений, рейтинг сайта вверх, соответственно. Однозначно профит yes laughing
  7. monetam
    monetam Сегодня, 11:28
    -1
    Ходаковский правильно пишет. Бой - это ситуация суперстрассовая, и подразделение может поддаться панике ( см. фильм "Чапаев), либо эмоциональной разлагающей агитации ( опять же см. фильм "Чапаев"). В обеих случаях сам Василий Иванович выполнял роль заград.отряда- когда пулеметной стрельбой остановил побросавший оружие и бегущий отряд, и когда застрелил агитатора.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 11:35
      +2
      Цитата: monetam
      Ходаковский правильно пишет. Бой - это ситуация суперстрассовая, и подразделение может поддаться панике ( см. фильм "Чапаев), либо эмоциональной разлагающей агитации ( опять же см. фильм "Чапаев"). В обеих случаях сам Василий Иванович выполнял роль заград.отряда- когда пулеметной стрельбой остановил побросавший оружие и бегущий отряд, и когда застрелил агитатора.

      Да, и военная полиция, и военные прокуратуры, военные следственные комитеты и суды... тоже некая функция загрядотрядов.
  8. km-21
    km-21 Сегодня, 11:44
    -1
    Заградотряды нужны прежде всего в тылу. После полутора лет войны по-прежнему лишь очень малая часть общества осознает реальную угрозу гибели России. С таким самосознанием войну не выиграть. Тыл должен жить по принципу "Все для фронта и все для Победы". А для этого необходима железная дисциплина и твердая рука власти, способная прекратить разгильдяйство и навести должный порядок.
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 12:18
      +1
      Цитата: km-21
      Заградотряды нужны прежде всего в тылу. После полутора лет войны по-прежнему лишь очень малая часть общества осознает реальную угрозу гибели России. С таким самосознанием войну не выиграть. Тыл должен жить по принципу "Все для фронта и все для Победы". А для этого необходима железная дисциплина и твердая рука власти, способная прекратить разгильдяйство и навести должный порядок.

      После чего вы упадете в обморок..а придя в себя будете кричать "Сатрапы!!Изверги!!Долой!!!"
      Несчастный мизерный Ковидный карантин полстраны вверг в истерику.
      А вы предлагаете жесткую дисциплину..
      .
    2. al3x
      al3x Сегодня, 12:21
      0
      Стоило бы поразмыслить, а кто же в действительности привёл Россию к такому итогу? Не задумывались? Уж явно не простой рабочий люд, который этот Ходаковский хочет под дулами автоматов на убой гнать. Те, кто реально виновен в сложившейся ситуации либо померли уже, либо свинтили из страны, прихватив миллиарды, либо неприкасаемы.
  9. user
    user Сегодня, 11:49
    -1
    Именно поэтому он понимает, зачем нужны заградотряды.


    Да не заградотряды нужны, а организации подобные СМЕРШ. Это организация должна работать не только на фронте и освобождённой территории, но и на территории России. Вот когда покинувших окопы будут ждать дома со страхом, потому как нужно определить уголовную ответственность за содействие нарушивших присягу военнослужащих. Все все равно побегут домой к маме или жене, за это должно быть жёсткое наказание не только сбежавшим, но и их пособников (такие статьи не должны иметь срока давности). В любом другом случае случае этих бегунков не остановить.

    Так не надо их ждать дома пускай сразу бегут за бугор и там становятся гражданами мира. Это лучше чем гнать на пулемёты, многие останутся живыми, но это не забудут (вот Вам и 5 колонна).
  10. Скорин
    Скорин Сегодня, 12:05
    +1
    ИМХО...Народ начал довольно цинично воспринимать всю текущую ситуацию со СВО через призму размер своего интереса, дохода, цен, дальнейших планов на жизнь и это закономерно (всё-таки предельно жёсткий и безжалостный капитализм на дворе нынче в России). Кто-то уже понял кто же в России бенефициары "быстрой и победоносной" войны (явно не простые люди), кто-то ещё только догадывается или интуитивно чувствует. Ну и все эти завывания о патриотизме, сплочённости и пр. лабуде от официальной пропаганды уже нафиг никого не вдохновляют. Отсюда проблемы с мотивацией...ну а заградотряды положения не спасут, а только усугубят проблемы.
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 12:23
      0
      Цитата: Скорин
      Ну и все эти завывания о патриотизме, сплочённости и пр. лабуде от официальной пропаганды уже нафиг никого не вдохновляют

      В 1941 тоже не вдохновляли - когда появился миллион пленных, дизертиров и пропавших без вести?
      Или
      Цитата: Скорин
      кто же в России бенефициары "быстрой и победоносной" войны (явно не простые люди),
      в СССР тоже были бенифициары???
      Тоже были "Быстрым ударом , малой кровью на чужой территории!!"....
  11. Cetarb Kilork
    Cetarb Kilork Сегодня, 12:07
    +2
    Почитал комментарии и не понял. Почему все радеющие за победу и поддерживающие расстрелы "немотивированных бойцов", сидят за компом и в уютном кресле? Что бы им не показать удаль и мотивацию на ЛБС? Не стесняйтесь. Вперед на фронт! Будете нести мотивацию в массы!
  12. Goscha
    Goscha Сегодня, 12:14
    +3
    Ходаковский верный слуга режима. Гнать быдло на убой и ещё штыками в спину подталкивать... До этого даже Николашка не додумался, а эти умненькие, нашли выход. Вот только, при таком положении на фронте и в тылу, заградчастей нужно будет вдвое, а то и втрое больше, чем самих воюющих. Народ постепенно умнеет и начинает уставать от этой странной войны( кстати на фронте умнеют ещё быстрее) и задаёт
    ( пока себе ) вопросы, а ради чего, собственно воюем? За Абрамовичей с Ротенбергами? В ВОВ было ясно, воевали за Родину, за своё будущее и за будущее своих детей и внуков, а сейчас - извини - подвинься, воевать за чужие интересы, за олигархов - капиталистов - удовольствие так себе... И никаких денег не надо, мёртвым деньги без надобности. Вот и упёрлись мы в мотивацию. А её нет и не будет в капиталистическом государстве. Воевать против нацистов? Но почему то у верхов нет желания воевать по настоящему, им бы людей побольше угробить, да торговать под шумок, толковых патриотов сажают, дураки и воры в той же армии благоденствуют. Короче, насчёт заградотрядов пустая затея для власти, для народа... кто знает, может у него наконец терпение лопнет...
  13. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 12:15
    +2
    Именно поэтому он понимает, зачем нужны заградотряды

    Ох уж это господин Ходаковский. Всегда чувствует "линию партии" . И роль командира загранотряда готов исполнить
    подытожил замначальника ГУ Росгвардии по ДНР.
  14. al3x
    al3x Сегодня, 12:19
    +2
    Вот этого Ходаковского и гоните на амбразуры под дулом пулемёта первым.
  15. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 12:29
    +1
    Вот и ходаковской расчехлился, печально....