Ничего личного, просто контроль. Валютный контроль

Справедливо, но...
Этот текст правильнее было бы назвать «Ничего нового», поскольку в предложении депутата Александра Бабакова, если покопаться, нового действительно немного. Сейчас важнее тот факт, что идея прозвучала из уст далеко не рядового думца и не дежурного критика денежных властей, а от вице-спикера Госдумы от фракции «Справедливая Россия – За правду».
Фракция справороссов, как известно, всегда «за» только в политике, причём внешней, и давно в оппозиции по социальной тематике. По части экономики и финансов ей так или иначе тоже приходится становиться всё более оппозиционной. Иначе можно и вовсе мимо Федерального Собрания пролететь.
Но здесь не об этом. Итак, Александр Бабаков призвал восстановить возврат валютной выручки в страну с целью восстановления и последующего укрепления курса рубля. По сути он выступил за то, что на страницах «Военного обозрения» считается «почти» редакционной позицией на протяжении уже пяти лет (Валютный контроль не для всех).
«Почти» – только потому, что профиль издания отнюдь не экономический и финансовый, а когорта экспертов, не по уровню, а по численности, не идёт, увы, в сравнение с официальными и деловыми СМИ. А у авторов ВО остаются неизменными направления, по которым они критикуют валютную политику наших денежных властей.
Кто против?
Именно они всегда были против полной либерализации валютного оборота. А это, напомним, и отказ от обязательной продажи валютной выручки, и последовательное ослабление собственно валютного контроля, и фактическое открытие границ для движения валюты туда и обратно, и наконец подмена полумерами реальной борьбы с офшорами и иными способами ухода от налогов.
На протяжении практически всех реформенных лет с точно такими же предложениями регулярно выступали профильные структуры. К примеру, такие, как Федеральная служба России по валютному и экспортному контролю или финансовая разведка, ушедшие в небытие. В последнее время прекратить валютную либерализацию предлагали, и не раз, в Росфинмониторинге и Счётной палате РФ.
Не сомневайтесь, ни в одном из этих ведомств никогда не приветствовалась та валютная вольница, которая и довела рубль до отметки «100» против евро и доллара. Однако предлагать и даже выступать с разного рода законодательными инициативами – это ещё не значит перевести всё в сферу реального.
Чего-то конкретного удалось добиться ровно четверть века назад, когда случился дефолт, команде специалистов из ВЭК. Напомним, ВЭК – это служба валютно-экспортного контроля, которая напрямую подчинялась президенту.
Двадцать пять лет спустя
Напомним также, что Борис Ельцин тогда, в августе 1998, по трезвом размышлении, передал бразды управления российской экономикой и финансами новому премьеру Евгению Примакову, его заму Юрию Маслюкову и главе Центробанка Виктору Геращенко.
При этом служба ВЭК, которой было предписано установить жёсткий контроль за валютными потоками, не только следила за тем, чтобы 100 процентов экспортной выручки исправно репатриировались в России за рубли. ВЭК ещё и координировал деятельность в валютной сфере сразу семи федеральных министерств и ведомств, в том числе и Центробанка.
Результат хорошо известен, в том числе и по курсу валют. Если после дефолта курс нашего рубля обрушился с 6 рублей за доллар до 25, а потом и 28–30 рублей, то начиная с весны 1999 он уже медленно, но верно подрастал, вплоть до 23 рублей за «зелёный» к началу 2008 года.
Но спустя недолгое время после августа 1998 службу ВЭК, как видно, чересчур успешную, для начала лишили широких полномочий. Благодаря подковёрным интригам, её как бы преобразовали в финансовую разведку и налоговую полицию, а по сути – просто ликвидировали.
И, увы, на сегодня бал с долларами и евро у нас, как известно, правит самый независимый в мире Центральный банк – без какой-либо конкуренции.
Верните, всё прощу
От него сейчас ждут не только мер по ужесточению валютного контроля, но и повышения ключевой ставки. Мера эффектная и даже на какое-то время эффективная, однако подорожание рубля по кредитному проценту ещё не означает повышения валютного курса.
Ради последнего надо возвращать куда следует лишнюю валюту и не кликать на компьютерах ЦБ РФ ничем не обеспеченные рубли. И не заниматься играми в финансовую амнистию. Она ничего не дала в прошлом, тем более не даст и сейчас. Валюту, если и возвращают в Россию, то совсем по иным причинам – опасаясь, что на Западе её просто своруют.
А краткосрочные валютные интервенции, которых тоже сейчас ждут от регулятора, будут, непременно будут, как те погромы из кино. И результат от них будет, только краткосрочный, если не сиюминутный, лишь бы общественное мнение успокоить.
Пока же мы слышим, и не только от Бабакова, что ещё одной мерой для укрепления курса рубля должно стать усиление валютного контроля на внутреннем рынке. Неужели кто-нибудь поверит, что Центробанк, на протяжении ряда лет регулярно баловавший «избранные» банки и «избранных» предпринимателей, вдруг займётся зачисткой их валютных счетов?
Хотя обозначить бурную активность, как это у нас уже было с дедолларизацией и импортозамещением, точно придётся. Зам думского спикера от справороссов убеждён, что перечисленные им факторы помогут стабилизировать курс рубля «в узком коридоре как минимум, на полтора-два года».
А дальше что?
И действительно, а дальше что – опять валютная вольница, и рубль к доллару уже не 1 к 100, а к 150 и даже 200? Решили проблемы с бюджетом за счёт девальвированного донельзя рубля, и на том успокоимся?
И для снижения инфляционных рисков Бабаковым предлагается всего-навсего расширить объёмы кредитования представителей реального сектора экономики. Это при нынешней ставке уже в 8,5 процента? Кто-то всерьёз рассчитывает, что в нынешних условиях у кого-то рентабельность бизнеса выше 10 процентов? Это с учётом страховок и комиссионных.
Чего-то стоящего ожидать можно, только «снижая, а не повышая ставку для компаний, задействованных в таких сегментах, как металлургия, агропромышленный, машиностроительный, лесоперерабатывающий, топливно-энергетический, оборонно-промышленный комплексы, а также лёгкая промышленность».
Тут с Александром Бабаковым можно только согласиться. И справороссы абсолютно правы, считая, что «для таких организаций необходимо снижать залоговые требования для упрощения получения доступа к кредитованию».
Вице-спикер Бабаков не без оснований задаётся вопросом – а как иначе наращивать внутреннее производство и удовлетворять рыночный спрос? Хотя накопленных товарных запасов нам, как уже ясно, с лихвой хватило на первые полтора года СВО.
Ну а тот самый спрос, за который так беспокоится заместитель председателя Госдумы, на самом деле если и растёт, то уж точно не в потребительском секторе. Как всегда, ничего нового – богатеют только богатые, а бедные, как не жили богато, так лучше и не привыкать.