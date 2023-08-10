Минобороны Польши отправляет на границу с Белоруссией больше солдат, чем просили пограничники

Это решение было принято в ходе заседания комитета по безопасности, это решение принял министр Мариуш Блащак

Главнокомандующий польской пограничной службой обратился к военным с просьбой предоставить для охраны рубежей страны дополнительную тысячу военнослужащих. В ответ Минобороны Польши отправляет на границу с Белоруссией в два раза больше солдат, чем просили пограничники.Об этом в интервью польскому агентству PAP сообщил заместитель министра внутренних дел страны Мачей Вонсик.Такая реакция военного руководства Польши на просьбу представителей погранслужбы означает, что в течение ближайших двух недель на белорусскую границу прибудут две тысячи солдат дополнительно к тем двум тысячам, которые были направлены туда раньше.Вонсик утверждает, что решение удвоить контингент принял лично глава Минобороны Польши Мариуш Блащак в ходе совещания комитета по нацбезопасности и обороны польского кабмина.- сообщил замминистра внутренних дел Польши.Предполагается разместить прибывающее подкрепление на приграничных участках Люблинского и Подляского воеводств.Собственно, власти Белоруссии и лично президент страны могут расценить действия Варшавы не как заботу о своей безопасности, а как недобрососедский шаг. Не стоит также забывать и о присутствующих на белорусской территории подразделениях ЧВК «Вагнер», бойцы которых ранее выражали желание посетить Польшу с «экскурсионными» целями.