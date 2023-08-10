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Минобороны Польши отправляет на границу с Белоруссией больше солдат, чем просили пограничники

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Минобороны Польши отправляет на границу с Белоруссией больше солдат, чем просили пограничники

Главнокомандующий польской пограничной службой обратился к военным с просьбой предоставить для охраны рубежей страны дополнительную тысячу военнослужащих. В ответ Минобороны Польши отправляет на границу с Белоруссией в два раза больше солдат, чем просили пограничники.


Об этом в интервью польскому агентству PAP сообщил заместитель министра внутренних дел страны Мачей Вонсик.

Такая реакция военного руководства Польши на просьбу представителей погранслужбы означает, что в течение ближайших двух недель на белорусскую границу прибудут две тысячи солдат дополнительно к тем двум тысячам, которые были направлены туда раньше.

Вонсик утверждает, что решение удвоить контингент принял лично глава Минобороны Польши Мариуш Блащак в ходе совещания комитета по нацбезопасности и обороны польского кабмина.

Это решение было принято в ходе заседания комитета по безопасности, это решение принял министр Мариуш Блащак

- сообщил замминистра внутренних дел Польши.

Предполагается разместить прибывающее подкрепление на приграничных участках Люблинского и Подляского воеводств.


Собственно, власти Белоруссии и лично президент страны могут расценить действия Варшавы не как заботу о своей безопасности, а как недобрососедский шаг. Не стоит также забывать и о присутствующих на белорусской территории подразделениях ЧВК «Вагнер», бойцы которых ранее выражали желание посетить Польшу с «экскурсионными» целями.
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7 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 11:34
    +3
    Не стоит также забывать и о присутствующих на белорусской территории подразделениях ЧВК «Вагнер», бойцы которых ранее выражали желание посетить Польшу с «экскурсионными» целями

    ***
    — Ну вторая тысяча,видимо,это экскурсоводы и аниматоры ...
    ***
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 12:36
      +1
      Обслуживающий персонал видимо. Как у Польши с ее экономикой хватает средств на обеспечение и закупку такого количества военной техники. Это риторический вопрос.
      1. art266
        art266 Сегодня, 12:41
        0
        Видать серьезно рассчитывают на репарации от Германии и не только от нее
  2. Див Дивыч
    Див Дивыч Сегодня, 11:37
    +3
    Это не забор, а полисадник какой-то, бронетехника пройдет и не заметит.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 11:51
      +2
      бронетехника пройдет и не заметит
      Забор- против бедныхбеженцев и контрабандистов сигарет.
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 12:02
        0
        Цитата: Болторез
        Забор- против бедныхбеженцев и контрабандистов сигарет.

        На счет беженцев - не знаю, а вот контрабандисты использовали подземные туннели с Зап.Украины. Типа из старой шахты, там конвейер остался и прямиком в Польшу и далее везде. )))
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:59
    0
    на белорусскую границу прибудут две тысячи солдат дополнительно к тем двум тысячам, которые были направлены туда раньше
    А бывший польский генерал призывает не нагнетать страхи и не бояться "Вагнера", который по его словам ни чего не сможет сделать "великому войску польскому". Но судя по всему Польше необходима информационная составляющая оправдывающая их военные приготовления.