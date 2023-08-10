Военное обозрение
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Сегодня ночью ВКС РФ нанесли удары авиабомбами ФАБ-250 по объектам ВСУ в Купянске

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Сегодня ночью ВКС РФ нанесли удары авиабомбами ФАБ-250 по объектам ВСУ в Купянске

Российские военные продолжают наносить комбинированные массированные удары с применением различных средств поражения как по тыловым военным объектам на Украине, так и по целям противника в прифронтовой зоне. Сегодня ночью взрывы вновь гремели в оккупированном ВСУ Купянске, в направлении которого наиболее активно продвигается российская армия.


Назначенная киевским режимом администрация российского города в Харьковской области сообщает, что ВКС РФ в ночь на четверг нанесли удар по объектам инфраструктуры Купянска как минимум одной управляемой авиабомбой ФАБ-250. Естественно, по данным украинских властей разрушения получили исключительно гражданские строения. Что отчасти может соответствовать действительности с учетом того, что ВСУ традиционно используют гражданские и социальные объекты как места дислокации личного состава и в качестве командных пунктов.

На этот раз прокиевская областная военная администрация (ОВА) сообщает, что бомба прилетела по зданию Купянского горсовета, публикуются фотографии полуразрушенного в результате удара трехэтажного строения. Несложно догадаться, что ночевали там отнюдь не гражданские лица.



Российские телеграм-каналы со ссылкой на жителей Купянска, с которыми удается поддерживать связь, пишут о значительном усилении артиллерийских обстрелов ВС РФ самого города и окрестностей в последние пять дней. Сообщается, что ВСУ начинают отводить войска из нескольких населенных пунктов, рассматривается вопрос эвакуации населения.

Колонна украинской бронетехники с крестами, движущаяся на запад, замечена в районе села Глушковка Купянского района. Местные жители уточняют, что техника ВСУ движется в сторону двух пионерских лагерей, которые используются для дислокации украинских войск. Ранее здесь были базы по подготовке бойцов теробороны, сообщают источники.
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34 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:43
    +6
    На фото-типовое здание районной администрации.Бывший райком.В селе у нас один-в одинТакое ощущение,что бомба взорвалась рядом,а не в самом здании
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 12:37
      0
      Судя по тому что оконные рамы ушли внутрь здания, то да, взрыв был снаружи, в само здание не попали. hi
  2. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 11:44
    -13
    Судя по фото, Купянск ожидает судьба Артемовска... Спрашивается, что мы несем местным жителям?
    1. Rassamaha
      Rassamaha Сегодня, 11:46
      +7
      Мир, свободу, надежду на светлое будущее и процветание fellow
      1. Михаил-Иванов
        Михаил-Иванов Сегодня, 12:24
        +2
        На Артемовск и Марьинку посмотри, стратег. Если это процветание, то, я думаю, ты себе такого счастья не захотел бы?
        1. Figvam
          Figvam Сегодня, 12:38
          0
          а какие варианты еще есть ?
          страдают мырные
          обидно досадно
          "переговариваться" не с кем
          приходится мочить ЗСУ
        2. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 12:38
          0

          Вот Марьинка. Придётся строить, куда деваться request
      2. svarog77
        svarog77 Сегодня, 12:30
        -2
        Не кормите ципсошного тролля........ wink
    2. Paul Zewike
      Paul Zewike Сегодня, 11:49
      +9
      Освобождение от украинского нацизма мы несем местным жителям. А вы как думаете?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 11:53
        +1
        Это так думаем мы.Что думают про это местные?На их место не пробовали хоть виртуально стать?Многие из них воспринимают нас как врагов.Он жили десятилетиями под определенной идеологией ,жизнь трудная,но мир.А тут все переменилось.Что они по этому поводу думают?А?
        1. Хорон
          Хорон Сегодня, 11:58
          +4
          Цитата: dmi.pris1
          Это так думаем мы.Что думают про это местные?На их место не пробовали хоть виртуально стать?Многие из них воспринимают нас как врагов.Он жили десятилетиями под определенной идеологией ,жизнь трудная,но мир.А тут все переменилось.Что они по этому поводу думают?А?

          Предлагаете брать шинель и идти домой?
        2. Uncle Lee
          Uncle Lee Сегодня, 12:03
          +4
          Цитата: dmi.pris1
          Что они по этому поводу думают?А?

          А о чем они думали когда орали: " Мocкаляку на гиляку" и "Хто не скачет, тот мocкаль" ! Пришла пора возврата !
          1. Trapp1st
            Trapp1st Сегодня, 12:21
            -1
            А о чем они думали когда орали
            Кто они?
          2. Михаил-Иванов
            Михаил-Иванов Сегодня, 12:27
            -1
            А кто в Купянске так кричал? Я вот помню, что мы оттуда удрали... Людей наших там бросили, их потом нацисты расстреливали показательно... Кто-нибудь понес за это ответственность?
            Пора уже понять, что если мы куда-то заходим, надо не рушить и отнимать, а надо что-то лучшее людям предложить. А что мы местным жителям предложили в Артемовске, например?
            Кстати, Купянск, как Харьковская область. исконно русские земли, которые коммунисты с барского плеча записали в состав Украины...
            1. marswell
              marswell Сегодня, 12:34
              +1
              В еуропу за труселями???))) бла бла бла
        3. Eugen 62
          Eugen 62 Сегодня, 12:08
          +2
          .Он жили десятилетиями под определенной идеологией ,жизнь трудная,но мир.А тут все переменилось.[i][/i]

          Жители Фашистской Германии тоже думали в 1945 "а нас-то за што? Но, увы! Гнойник пришлось вырезать без анестезии.
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 11:55
        +1
        Цитата: Paul Zewike
        Освобождение от украинского нацизма мы несем местным жителям. А вы как думаете?

        Главное не как мы думаем, а как жители этих городов и сел.
        1. Rassamaha
          Rassamaha Сегодня, 12:02
          +7
          Плювать на мнение местного населения, которые являются соучастниками режима Зеленского. Пожитки берут и валят, чтобы остаться живыми.
          Это война.
          ВС РФ точечно работают и не стреляют по мирняку, как это делает ВСУ ежедневно с Донбассом.
          С Вашими коментами чемодан-вокзал в Киев
          1. Михаил-Иванов
            Михаил-Иванов Сегодня, 12:35
            +1
            Ты это жителям разрушенных сел и городов расскажи, кто и куда точечно стреляет! Выкинь телевизор в окно, а то так и не поумнеешь...
      3. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 12:07
        +1
        Освобождение от украинского нацизма мы несем местным жителям.
        Это тем которые ждали Россию и освобождение, а попали под принудительныю мобилизацию и в мясные штурмы? Вы просто мастер черного сарказма.
      4. Михаил-Иванов
        Михаил-Иванов Сегодня, 12:26
        +1
        Я думаю, что наши "стратеги" сильно просчитались, когда хотели группировкой в 150 000 штыков принести "процветание" на территорию самой крупной страны Европы на тот момент... Впрочем, думали о газе, аммиаке и других сырьевых товарах, о людях точно не думали. Считали, что их там цветами встретят. В итоге в первые дни войны мы положили группу спецназа ГРУ в школе...
    3. olegactor
      olegactor Сегодня, 12:00
      +4
      Судя по фото, Купянск ожидает судьба Артемовска... Спрашивается, что мы несем местным жителям?


      для начала посмотри на фото Донецка за последнии 8 лет....тогда может поймешь от какой мрази земли русские очищаем
      1. Михаил-Иванов
        Михаил-Иванов Сегодня, 12:38
        0
        А Купянск что во Львов превратился у некоторых? Это русский город, дядя! Оттуда драпанулиза сутки, танки и склады с вооружением бросили. Чемезов на днях Накидку расхваливал, а наши ударники военного труда бросили Т-90М вместе с Накидкой, которую, как минимум можно было сжечь!
        Уже выше написал - телевизор дурно влияет на здравомыслие.
    4. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 12:01
      +3
      Цитата: Михаил-Иванов
      Судя по фото, Купянск ожидает судьба Артемовска... Спрашивается, что мы несем местным жителям?

      Даже укры предлагают эвакуацию. Местные должны свалить любой ценой и дать ВС РФ свободу действий.
      РФ должна реализовать спецпрограмму для ждунов, помогающую им вернуться домой через ЕС и РФ после освобождения городов.
      1. Михаил-Иванов
        Михаил-Иванов Сегодня, 12:39
        0
        Это вчера обсуждали. Вопрос в том, что старики не уедут, и чтобы выжить им придется очень усиленно молиться...
    5. мусоргский
      мусоргский Сегодня, 12:01
      +1
      Так поясни как бы ты поступил то и чего нёс. До сих так и не понял ничего.
    6. Сид2014
      Сид2014 Сегодня, 12:36
      0
      А что принесут нам польскоприбалтийскоукраинские националисты под руководством англосаксов? Процветание как в Ливии или Ираке. Оглянитесь назад! Где америка там зло!!! Мы для них рабы и туземцы! А если вы так не думаете, тогда всегда можно уехать в свободный процветающий мир! Чистильщики обуви им там нужны!
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:45
    +5
    Значит скоро и "пионэрам" прилетит..........
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:59
    +2
    одной управляемой авиабомбой ФАБ-250

    Только одной, только "250"? При т. Сталине было создано оружие получше.
  5. Читатель 47
    Читатель 47 Сегодня, 11:59
    +1
    Слабоватый эффект для ФАБ-250. Все стены целые
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 12:10
      +1
      Слабоватый эффект для ФАБ-250. Все стены целые

      Эпицентр взрыва находится вне здания, поэтому здание пострадало по минимуму. А вот саму воронку не видно, видимо там было что-то такое, что показывать несподручно. feel
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:02
    +2
    Судя по фото ударная волна пришлась на фасад здания и тем кто находился в помещениях не позавидуешь.
  7. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 12:09
    -1
    Цитата: Uncle Lee
    Цитата: dmi.pris1
    Что они по этому поводу думают?А?

    А о чем они думали когда орали: " "Мocкаляку на гиляку" и "Хто не скачет, тот мocкаль" ! Пришла пора возврата !

    Только есть маленький нюанс - Мocкаляку на гиляку" и "Хто не скачет, тот мocкаль" - в основном орали на западе Украины, а разносим мы населенные пункты на юге и востоке Украины. Много ли мы видели ударов по населенным пунктам на западе Украины?
    1. marswell
      marswell Сегодня, 12:40
      0
      Да ладно! А в куеве и других местах ходили и просто платочками махали? Кто орал тот давно уже лыжи смазал да свалил куда подальше.