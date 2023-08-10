Сегодня ночью ВКС РФ нанесли удары авиабомбами ФАБ-250 по объектам ВСУ в Купянске

Российские военные продолжают наносить комбинированные массированные удары с применением различных средств поражения как по тыловым военным объектам на Украине, так и по целям противника в прифронтовой зоне. Сегодня ночью взрывы вновь гремели в оккупированном ВСУ Купянске, в направлении которого наиболее активно продвигается российская армия.Назначенная киевским режимом администрация российского города в Харьковской области сообщает, что ВКС РФ в ночь на четверг нанесли удар по объектам инфраструктуры Купянска как минимум одной управляемой авиабомбой ФАБ-250. Естественно, по данным украинских властей разрушения получили исключительно гражданские строения. Что отчасти может соответствовать действительности с учетом того, что ВСУ традиционно используют гражданские и социальные объекты как места дислокации личного состава и в качестве командных пунктов.На этот раз прокиевская областная военная администрация (ОВА) сообщает, что бомба прилетела по зданию Купянского горсовета, публикуются фотографии полуразрушенного в результате удара трехэтажного строения. Несложно догадаться, что ночевали там отнюдь не гражданские лица.Российские телеграм-каналы со ссылкой на жителей Купянска, с которыми удается поддерживать связь, пишут о значительном усилении артиллерийских обстрелов ВС РФ самого города и окрестностей в последние пять дней. Сообщается, что ВСУ начинают отводить войска из нескольких населенных пунктов, рассматривается вопрос эвакуации населения.Колонна украинской бронетехники с крестами, движущаяся на запад, замечена в районе села Глушковка Купянского района. Местные жители уточняют, что техника ВСУ движется в сторону двух пионерских лагерей, которые используются для дислокации украинских войск. Ранее здесь были базы по подготовке бойцов теробороны, сообщают источники.