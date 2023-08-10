Западная пресса: Чёрное море становится зоной военной и геополитической напряжённости

В последнее время украинский конфликт усугубился тем, что боевые действия распространились уже на акваторию Чёрного моря, в результате чего Россия и страны-члены НАТО оказались в большей "опасной" близости друг к другу, сообщает The New York Times (NYT). Американская газета обращает внимание на то, что данная зона становится всё более опасной с геополитической и военной точек зрения, хотя до недавних пор этому не придавалось особого значения.
Как отмечает издание, прекратив участие в Черноморской зерновой инициативе, Россия начала наносить удары по украинским черноморским портам с тем, чтобы лишить Украину выхода к морю. Также российские военные поразили объекты на реке Дунай, находящиеся в непосредственной близости от Румынии – страны, являющейся частью североатлантического альянса. На минувшей неделе Киев решил ответить зеркальными мерами на действия Москвы путём нанесения ударов по кораблям ВМФ РФ своими морскими дронами. Таким образом, указывает NYT, украинские войска решили продемонстрировать то, на что способны их беспилотники, предупредив российскую сторону о том, что 6 их черноморских портов, равно как и все подходы к ним будут рассматриваться в качестве зон «военного риска».
Более того, авторы публикации полагают, что ожесточённая борьба в овладении контролем над Чёрным морем может привести к плачевным последствиям для глобальных рынков энергоресурсов, а также мировых поставок продовольствия. Также в связи с этим альянс наверняка поставит перед собой новые задачи, направленные, прежде всего, на обеспечение свободного судоходства как основного принципа соблюдения международного морского права. Однако и здесь военно-политическому блоку следует всё делать весьма осторожно, дабы не вступить в прямое столкновение с РФ.
В завершение, как подчёркивают авторы публикации, несмотря на то, что страны-члены Организации Североатлантического договора на сегодняшний день совершают вылеты для патрулирования воздушного пространства территорий НАТО, территориальных вод и международных вод Чёрного моря, все они стараются не попасть в зону боевых действий. Всё это обусловлено нежеланием альянса быть втянутым в конфронтацию с Россией, однако, такие риски всё же исключать нельзя.