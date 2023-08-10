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Западная пресса: Чёрное море становится зоной военной и геополитической напряжённости

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Западная пресса: Чёрное море становится зоной военной и геополитической напряжённости

В последнее время украинский конфликт усугубился тем, что боевые действия распространились уже на акваторию Чёрного моря, в результате чего Россия и страны-члены НАТО оказались в большей "опасной" близости друг к другу, сообщает The New York Times (NYT). Американская газета обращает внимание на то, что данная зона становится всё более опасной с геополитической и военной точек зрения, хотя до недавних пор этому не придавалось особого значения.


Как отмечает издание, прекратив участие в Черноморской зерновой инициативе, Россия начала наносить удары по украинским черноморским портам с тем, чтобы лишить Украину выхода к морю. Также российские военные поразили объекты на реке Дунай, находящиеся в непосредственной близости от Румынии – страны, являющейся частью североатлантического альянса. На минувшей неделе Киев решил ответить зеркальными мерами на действия Москвы путём нанесения ударов по кораблям ВМФ РФ своими морскими дронами. Таким образом, указывает NYT, украинские войска решили продемонстрировать то, на что способны их беспилотники, предупредив российскую сторону о том, что 6 их черноморских портов, равно как и все подходы к ним будут рассматриваться в качестве зон «военного риска».

Более того, авторы публикации полагают, что ожесточённая борьба в овладении контролем над Чёрным морем может привести к плачевным последствиям для глобальных рынков энергоресурсов, а также мировых поставок продовольствия. Также в связи с этим альянс наверняка поставит перед собой новые задачи, направленные, прежде всего, на обеспечение свободного судоходства как основного принципа соблюдения международного морского права. Однако и здесь военно-политическому блоку следует всё делать весьма осторожно, дабы не вступить в прямое столкновение с РФ.

В завершение, как подчёркивают авторы публикации, несмотря на то, что страны-члены Организации Североатлантического договора на сегодняшний день совершают вылеты для патрулирования воздушного пространства территорий НАТО, территориальных вод и международных вод Чёрного моря, все они стараются не попасть в зону боевых действий. Всё это обусловлено нежеланием альянса быть втянутым в конфронтацию с Россией, однако, такие риски всё же исключать нельзя.
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9 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:06
    +2
    Россия начала наносить удары по украинским черноморским портам с тем, чтобы лишить Украину выхода к морю.

    Вот именно, что только начала. Нужно бы довести это дело до конца.
    1. V.B.
      V.B. Сегодня, 12:31
      0
      И тут-же закончила. Сказали и погрозили пальчиком из-за океана и сдулись. Всё ждут и готовят договорничок.
  2. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 12:07
    +2
    все они стараются не попасть в зону боевых действий.
    Издревле Черное море называлось Русским !
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 12:13
      0
      Цитата: Uncle Lee
      Издревле Черное море называлось Русским !

      В древние века Черное море называлось "Понт Эвксинский". Эти слова по-древнегречески означают "гостеприимное море".

      Русское море — название в X—XIV веках Чёрного моря. Русское море — название до середины XIX века Баренцева моря.

      Во времена Древней Руси в летописях Черное море называлось Русским, предположительно потому, что киевский князь, воевавший с хазарами, побывал на его берегах.
    2. Комментарий был удален.
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 12:09
    0
    все они стараются не попасть в зону боевых действий. Всё это обусловлено нежеланием альянса быть втянутым в конфронтацию с Россией, однако, такие риски всё же исключать нельзя.

    Вот-вот. "Кто не рискует, тот не пьет шампанское!" Однако, дороговато для НАТО шампанское обойдется. Сидите дома и пейте свое "Мадам Клико" )))
    1. Володин
      Володин Сегодня, 12:11
      +1
      Добрый день! Так-то оно у них "Вдова Клико". hi Но поговаривают, что могут переименовать во "Вдова Кличко", если ситуация будет развиваться по непрогнозируемому сценарию))
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:12
    +1
    Чёрное море становится зоной военной и геополитической напряжённости
    Почему становится? Оно стало зоной напряженности, как минимум с 2014 когда Крым вернулся в Россию, а с февраля 2022 эта напряженность только усиливается.
    . Всё это обусловлено нежеланием альянса быть втянутым в конфронтацию с Россией
    Но при этом НАТО во главе с Сша делает все возможное, чтобы в итоге переступить эту грань пока используя для этого помимо Киева Восточную Европу.
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:32
    0
    Передавая в руки ВСУ дальнобойное вооружение ,морские дроны ,НАТО рассчитывает что Украина в ответ не будет обстреляна в ответ .Так кто превращает Черное море в зону военных действий
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:33
    0
    Чтобы ни у кого не возникало сомнений и ложных желаний, нужно описать еще один БПЛА наты.