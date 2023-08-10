Военное обозрение
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Глава СНБО Украины заявил, что не представляет себе проведение выборов во время войны

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Глава СНБО Украины заявил, что не представляет себе проведение выборов во время войны

На прошлой неделе спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил о возможности проведения выборов во время военного положения, что противоречит прежним заявлениям официальных лиц страны, включая президента Зеленского.


Кроме того что это идёт вразрез с законами и конституцией Украины, проведение выборов в таком положении будет иметь и существенные проблемы в практическом плане.

Не поддержал идею проведения выборов в сегодняшней ситуации и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. По его словам, ему трудно представить каким образом будут проводиться выборы в условиях войны. Все граждане должны получить возможность участвовать в выборах, но как это будут делать те, кто на передовой или покинул страну в качестве беженца неясно, отметил глава СНБО.

Мне сложно представить, как будут голосовать ребята, находящиеся сегодня под Бахмутом, которые находятся сегодня на других участках фронта

- сказал Данилов.

Если же граждане не получат такой возможности, то это будут несправедливые выборы, а такие выборы «никто не позволит никому проводить», добавил Данилов.

Парламентские выборы на Украине должны состояться в октябре этого года. Однако на фоне продолжающегося конфликта есть большая вероятность, что они будут перенесены.
Использованы фотографии:
Википедия/Вадим Чуприна
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13 комментариев
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  1. Romario_Argo
    Romario_Argo Сегодня, 12:08
    +2
    отмена и перенос выборов на украине - это прямое нарушение демократических про-европейских прав граждан на украине
    1. APASUS
      APASUS Сегодня, 12:26
      +1
      Цитата: Romario_Argo
      отмена и перенос выборов на украине - это прямое нарушение демократических про-европейских прав граждан на украине

      Вы о чем ? Это для русских,сербов ,казахов ,корейцев,иранцев нарушение прав и свобод . Для Украины,это достижение демократических устремлений и свобода прав выбора .
      Власть может выбрать для народа ,когда он пойдет на выборы ,сколько сроков руководить этой страной будет устанавливать сама
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:09
    +1
    проведения выборов во время военного положения

    Да какая нам разница, потел покойник перед смертью или не потел?
  3. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 12:10
    +1
    Парламентские выборы на Украине должны состояться в октябре этого года
    Выборы будем проводить после освобождения Украины от стефанчуков, даниловых, зеленских и пр.....
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 12:12
    0
    Мне сложно представить, как будут голосовать ребята, находящиеся сегодня под Бахмутом, которые находятся сегодня на других участках фронта

    Тю! А то "он не знает"! Поставят за них за всех галочки, еще и мертвых в списки включат. И все будет "в ажуре" у избиркома.
  5. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 12:13
    +1
    Так заканчивайте войну, и всё. В чем проблема?
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:17
    0
    Мне сложно представить, как будут голосовать ребята, находящиеся сегодня под Бахмутом, которые находятся сегодня на других участках фронта
    Данилова волнует не техническая сторона, а боязнь того, что будут голосовать против Зеленского, а значит и всей камарилье окружающей его.
  7. Kusja
    Kusja Сегодня, 12:20
    +1
    Странные какие. В мутной водице наоборот выборы лучше провести. Там столько необходимых мёртвых душ можно отшукать, сколько душе угодно...
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:20
    0
    С 2014 г. выборы проводили и ни кого не волновало, что 4 млн. граждан на Донбассе в них не принимали участие, а тут озаботились. Какие еще выборы? Свой выбор они уже сделали.....
  9. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 12:22
    0
    Интересно, что война до сих пор не объявлена, а военное положение действует. Зато отличный повод для Зеленского подавить остатки оппозиции на Украине и окончательно закрепить свою власть .
  10. alexoff
    alexoff Сегодня, 12:30
    0
    Без выборов Зеля станет узурпатором, а таких никто не любит
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 12:37
      0
      Вообще-то при военном положении выборы не проводятся.
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 12:40
        0
        Хотя для Зеленского идеальный вариант - назначить выборы, проиграть и сбежать в тот же Израиль, пока не убили. Но вряд-ли ему евролюди дадут такое провернуть.