Глава СНБО Украины заявил, что не представляет себе проведение выборов во время войны

Мне сложно представить, как будут голосовать ребята, находящиеся сегодня под Бахмутом, которые находятся сегодня на других участках фронта

На прошлой неделе спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил о возможности проведения выборов во время военного положения, что противоречит прежним заявлениям официальных лиц страны, включая президента Зеленского.Кроме того что это идёт вразрез с законами и конституцией Украины, проведение выборов в таком положении будет иметь и существенные проблемы в практическом плане.Не поддержал идею проведения выборов в сегодняшней ситуации и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. По его словам, ему трудно представить каким образом будут проводиться выборы в условиях войны. Все граждане должны получить возможность участвовать в выборах, но как это будут делать те, кто на передовой или покинул страну в качестве беженца неясно, отметил глава СНБО.- сказал Данилов.Если же граждане не получат такой возможности, то это будут несправедливые выборы, а такие выборы «никто не позволит никому проводить», добавил Данилов.Парламентские выборы на Украине должны состояться в октябре этого года. Однако на фоне продолжающегося конфликта есть большая вероятность, что они будут перенесены.