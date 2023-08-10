Официальная Варшава заявляет о намерении разместить на границе с РБ в общей сложности 10 тысяч военных

На фоне переброски в Белоруссию подразделений ЧВК «Вагнер» и проведения Минском регулярных учений, Польша решила усилить свою безопасность путем увеличения численности военнослужащих на границе.
Напомним, что ранее Минобороны страны об этом попросили представители пограничной службы. В ведомстве заявили, что из-за недавнего нарушения воздушного пространства, которое якобы совершили два белорусских вертолета, а также стартовавшими в РБ учениями, численность погранвойск следует увеличить на тысячу человек.
В итоге, на границу были дполнительно отправлены 2 тысячи военных.
Но и это еще не все. Глава военного ведомства Польши Мариуш Блащак рассказал о планах размещения на границе с Беларусью в общей сложности десяти тысяч военных. Об этом пишет издание Rzeczpospolita.
При этом со слов польского министра, одновременно нести службу на польско-белорусской границе будут 4 тысячи человек. В то же время еще 6 тысяч будут находиться в резерве и регулярно заниматься повышением своей квалификации.
Как выразился Блащак, уже в течение двух лет Польша создаст самую мощную сухопутную армию в ЕС. С его слов, лучше вложиться в собственную армию, чем тратиться на иностранные войска.
Стоит добавить, что недавно глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отметил ускоренную милитаризацию Польши, которая закупает оружие у США и Южной Кореи. Со слов министра, данная тенденция несет риски для безопасности России.