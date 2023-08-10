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Официальная Варшава заявляет о намерении разместить на границе с РБ в общей сложности 10 тысяч военных

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Официальная Варшава заявляет о намерении разместить на границе с РБ в общей сложности 10 тысяч военных

На фоне переброски в Белоруссию подразделений ЧВК «Вагнер» и проведения Минском регулярных учений, Польша решила усилить свою безопасность путем увеличения численности военнослужащих на границе.


Напомним, что ранее Минобороны страны об этом попросили представители пограничной службы. В ведомстве заявили, что из-за недавнего нарушения воздушного пространства, которое якобы совершили два белорусских вертолета, а также стартовавшими в РБ учениями, численность погранвойск следует увеличить на тысячу человек.

В итоге, на границу были дполнительно отправлены 2 тысячи военных.

Но и это еще не все. Глава военного ведомства Польши Мариуш Блащак рассказал о планах размещения на границе с Беларусью в общей сложности десяти тысяч военных. Об этом пишет издание Rzeczpospolita.

При этом со слов польского министра, одновременно нести службу на польско-белорусской границе будут 4 тысячи человек. В то же время еще 6 тысяч будут находиться в резерве и регулярно заниматься повышением своей квалификации.

Как выразился Блащак, уже в течение двух лет Польша создаст самую мощную сухопутную армию в ЕС. С его слов, лучше вложиться в собственную армию, чем тратиться на иностранные войска.

Стоит добавить, что недавно глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отметил ускоренную милитаризацию Польши, которая закупает оружие у США и Южной Кореи. Со слов министра, данная тенденция несет риски для безопасности России.
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11 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:49
    -1
    Скажите пжл, как 10-20 тыс. штыков на границе могут помешать полету "Сарматы"?
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 13:07
      +1
      Цитата: Uprun
      Скажите пжл, как 10-20 тыс. штыков на границе могут помешать полету "Сарматы"?

      Разумеется никак. Выборы в октябре, вот ПиС из кожи лезет.
      404 наступить не может, перспектива территорию оттяпать -
      пока не просматривается, вот и проводят "словесные атаки".

      лучше вложиться в собственную армию, чем тратиться на иностранные войска.

      Хорошо, вроде, сказано. Вот только все оружие иностранное.
      Да и куплено в кредит. Содержание панам будет непосильно.
      И кредиты выплачивать - та еще проблема. Так что поглядим. hi
    2. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 13:15
      0
      Никак, ибо Сармат никуда не полетит.
      1. Uprun
        Uprun Сегодня, 13:42
        0
        Вы ответственно заявляете? Правда?
      2. KCA
        KCA Сегодня, 13:48
        +1
        С ТЯБЧ, может и не полетит, а так вполне, Х-55 вовсю используют, а там только 200кт бч, других нет, ТЯБЧ снимают и летит болванка, а если болванкой будет Сармат, это ппц
    3. ВитаминBF3mg
      ВитаминBF3mg Сегодня, 14:16
      0
      Дружище,Вы чуток перегинаите)))Зачем Сармат)...
      Он"Сармат"обнулит всю пШекию + ещё кому-то в придачу "подарунька"
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 12:49
    +1
    С его слов, лучше вложиться в собственную армию, чем тратиться на иностранные войска

    ***
    — "Не поняло"- сказало НАТО ...
    ***
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:58
    +1
    общей сложности 10 тысяч военных

    Мелко,Хоботов!
    И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры... можете представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеров!
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:02
    0
    в течение двух лет Польша создаст самую мощную сухопутную армию в ЕС.
    Помнится одни уже заявляли и не раз о самой мощной в Европе армии. Вот только где она сегодня? Кто-то сгинул, кто-то в плену, а кто-то еще проходит обучение все в той же Европе.
    разместить на границе с РБ в общей сложности 10 тысяч военных
    Можно считать, что дивизия по штату мирного времени. Не маловато при постоянно озвучиваемой угрозы нападения на Польшу со стороны Белоруссии? Или все же расчет на то, что "братья" из НАТО успеют добежать и оказать помощь.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 13:19
      0
      Это же не все польские ВС. Это только усиление погранвойск. И да, вся концепция НАТО войны в Европе всегда строилась на том, что США успеют добежать. Задача армий Европы была задержать наступление ОВД.
  5. ВитаминBF3mg
    ВитаминBF3mg Сегодня, 14:05
    0
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    "Был на свете Козёл,который трах-пов-всех ебл,лев,насарог,слон,медведь ...ему пофиг кого там...И вот зверьё решило его,скажем так,на Суд звериный,к Дракону 3-х главому.Стоит Козёл перед ним,а тот,пуская огонь,из ноздрей дым....
    -Что, боишься,дрожиш Ха-ха-ха рррррр
    Козёл съёжился и мелкими шажками назад,и дрожащим голосом:
    Даа-а-а нее-еет,про-о-сто первый раз Такую Тв-а-рь еб ать бууу-ду""