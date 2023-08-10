Байден подписал указ, ограничивающий американские инвестиции в технологическую отрасль Китая

Ускоренная разработка этими странами полупроводников, микроэлектроники, квантовых информационных технологий, равно как и задействование потенциала ИИ, существенно повышает их возможности использовать их против Соединённых Штатов

Президент США Джо Байден подписал указ, предусматривающий ограничение американских инвестиций в технологическую отрасль КНР, сообщил Белый Дом. Как пояснили в резиденции главы американского государства, такое решение было принято, исходя из соображений национальной безопасности.Таким образом, согласно документу, инвестиционные ограничения также распространяются и на разработку в Китае полупроводников, микроэлектроники, квантовых технологий, а также искусственного интеллекта (ИИ).Более того, сам Байден аргументировал это тем, что странам «вызывающим обеспокоенность» у Штатов следует перестать предоставлять эти ключевые технологии, которые впоследствии используются ими в своей разведывательной деятельности или слежке.– отмечается в документе.Выступая на спецбрифинге, представитель администрации США указал на то, что в соответствии с указом американского президента министр финансов страны наделяется полномочиями по регулированию определённых инвестиций в структуры в Китае, вовлечённые в деятельность, связанную с нацбезопасностью в трёх вышеупомянутых секторах.Кстати говоря, обращает на себя пристальное внимание и комментарий, данный по этому поводу информагентством Associated Press (AP), в котором оно указало на заявление официальных лиц, знакомых с содержанием приказа о том, что Китай использовал американские инвестиции с целью разработки вооружений и усовершенствования своих вооружённых сил. Но, что самое интересное – американские чиновники, в свойственной им манере как всегда не предоставили каких-либо доказательств этому, обрушиваясь лишь с голословными обвинениями в адрес китайских властей.Напомним, что по информации, имеющейся в распоряжении AP со ссылкой на Государственное валютное управления Китая, прямые иностранные инвестиции в республику во втором квартале 2023-го года снизились на 89%, до 4,9 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом 2022-го года.