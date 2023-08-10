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Байден подписал указ, ограничивающий американские инвестиции в технологическую отрасль Китая

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Байден подписал указ, ограничивающий американские инвестиции в технологическую отрасль Китая

Президент США Джо Байден подписал указ, предусматривающий ограничение американских инвестиций в технологическую отрасль КНР, сообщил Белый Дом. Как пояснили в резиденции главы американского государства, такое решение было принято, исходя из соображений национальной безопасности.


Таким образом, согласно документу, инвестиционные ограничения также распространяются и на разработку в Китае полупроводников, микроэлектроники, квантовых технологий, а также искусственного интеллекта (ИИ).

Более того, сам Байден аргументировал это тем, что странам «вызывающим обеспокоенность» у Штатов следует перестать предоставлять эти ключевые технологии, которые впоследствии используются ими в своей разведывательной деятельности или слежке.

Ускоренная разработка этими странами полупроводников, микроэлектроники, квантовых информационных технологий, равно как и задействование потенциала ИИ, существенно повышает их возможности использовать их против Соединённых Штатов

– отмечается в документе.

Выступая на спецбрифинге, представитель администрации США указал на то, что в соответствии с указом американского президента министр финансов страны наделяется полномочиями по регулированию определённых инвестиций в структуры в Китае, вовлечённые в деятельность, связанную с нацбезопасностью в трёх вышеупомянутых секторах.

Кстати говоря, обращает на себя пристальное внимание и комментарий, данный по этому поводу информагентством Associated Press (AP), в котором оно указало на заявление официальных лиц, знакомых с содержанием приказа о том, что Китай использовал американские инвестиции с целью разработки вооружений и усовершенствования своих вооружённых сил. Но, что самое интересное – американские чиновники, в свойственной им манере как всегда не предоставили каких-либо доказательств этому, обрушиваясь лишь с голословными обвинениями в адрес китайских властей.

Напомним, что по информации, имеющейся в распоряжении AP со ссылкой на Государственное валютное управления Китая, прямые иностранные инвестиции в республику во втором квартале 2023-го года снизились на 89%, до 4,9 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом 2022-го года.
Использованы фотографии:
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8 комментариев
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  1. al3x
    al3x Сегодня, 13:44
    0
    Айфоны снова начнут собирать в Кремниевой долине?
    1. Aken
      Aken Сегодня, 13:51
      0
      Золотыми они в долине будут.
      Будут искать по миру дешёвую раб. силу. Хотя я даже примерно не представляю, где.
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 13:59
        0
        Цитата: Aken
        Золотыми они в долине будут.
        Будут искать по миру дешёвую раб. силу. Хотя я даже примерно не представляю, где.

        На Кубе. Рядом и недорого.
      2. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 14:04
        -1
        Цитата: Aken
        Золотыми они в долине будут.
        Будут искать по миру дешёвую раб. силу. Хотя я даже примерно не представляю, где.


        Китай уже давно делает ставку на ту же Индию где собираются в том числе китайские смартфоны.Индия идеальный вариант.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:55
      -1
      Цитата: al3x
      Айфоны снова начнут собирать в Кремниевой долине?


      Нет конечно.Просто Байден запретил вкладываться в Китай.Но не факт что эти санкции будут реально работать.
      В Индии уже началось производство iPhone 14. Новинки изготавливают на заводе Foxconn Technology.


      Сотрудничество Купертино с Индией стартовало в 2017 году — тогда начали собирать iPhone SE. Сейчас там изготавливают iPhone 12 и 13. А к 2025-му, предрекают аналитики, в этой стране Apple будет производить четверть своей продукции.

      Похожая тактика и у других IT-гигантов. Например, Samsung ещё в 2007 году сделала ставку на Индию и не прогадала — теперь в этом регионе корейская компания производит 120 миллионов устройств в год. А в 2019-м Samsung открыла в Индии самый крупный завод в мире по производству телефонов. ... Совокупность этих факторов приводит к тому, что из Китая медленно уходят главные заказчики. «Индия — привлекательное место для производства, поскольку она предлагает более выгодную структуру стоимости рабочей силы», — подытоживает аналитик Haitong International Securities.

      https://4pda.to/2022/09/28/404404/iphone_14_budut_delat_v_indii_pochemu_mirovoe_proizvodstvo_ukhodit_iz_kitaya/

      согласно документу, инвестиционные ограничения также распространяются и на разработку в Китае полупроводников, микроэлектроники, квантовых технологий, а также искусственного интеллекта (ИИ).


      Но думаю что поздно спохватились.Новость от 2 августа 2023 года.
      Строго говоря, откровения некоторых источников о способности китайской компании SMIC выпускать чипы, по своим свойствам мало уступающим 7-нм продукции TSMC, уже подготовили отрасль к новым прорывам в этой сфере, но публикации в китайских СМИ на этой неделе всё равно взбудоражили фондовый рынок слухами о готовности одного из китайских поставщиков оборудования начать отгрузку машин для выпуска 28-нм чипов до конца текущего года.


      Как сообщает опирающийся на вторичные источники информации Bloomberg, в понедельник китайский ресурс Security Daily сообщил о готовности местной компании Shanghai Micro Electronics Equipment Group до конца года поставить клиентам первую систему для производства 28-нм продукции без использования зарубежных технологий и компонентов.

      https://3dnews.ru/1090917/aktsii-kitayskih-proizvoditeley-oborudovaniya-dlya-vipuska-chipov-virosli-na-sluhah-o-poyavlenii-suverennogo-28nm-tehprotsessa
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 14:30
        0
        Так поздно пить боржоми.Китайцы в высоких технологиях амерзцам фору дадут
  2. A2AD
    A2AD Сегодня, 13:53
    0
    А еще легкая промышленность Китая обувает и одевает НОАК, а сельское хозяйство кормит. А тяжпром страшно сказать, делает вооружение. Что то бидон помелочился, запрещал бы сразу все. А то там даже воспитатели детских садов, и то ростят тех кто в будущем будет угрожать гегемонии сша.
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:54
    +1
    В Китае наверно процентов 60 китайских фирм ,связанных с электроникой, имеют американское присутствие .Это значит обломить самих американцев .