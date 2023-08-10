Военное обозрение
Войти Регистрация

Пушилин: противник не сумел удержаться в Урожайном и отступил с потерями

2
Пушилин: противник не сумел удержаться в Урожайном и отступил с потерями

Подразделения ВСУ зашли с севера в поселок Урожайное, расположенный в Донецкой Народной Республике и даже сумели там закрепиться. Но противник не сумел закрепиться в Урожайном и отступил с большими потерями.


Об этом на телеканале «Соловьев Live» заявил и.о. главы ДНР Денис Пушилин.

Как только противник закрепился в северной части Урожайного, были нанесены соответствующие артиллерийские удары, также была задействована авиация, противник понес потери: техника там и осталась стоять, противник отступил на ранее занимаемые позиции

- поделился подробностями высокопоставленный чиновник.

Он рассказал, что на Урожайное командование ВСУ отправило большую штурмовую группу при поддержке бронетехники. В группу входили военнослужащие, собранные из 3-4 украинских бригад.

По словам Пушилина, вооруженные формирования киевских боевиков регулярно штурмуют поселок Старомайорское, расположенный неподалеку от Урожайного.

Нельзя сказать, что мы там улучшили свои позиции, но и противник никаких достижений там не имел

- охарактеризовал сложившуюся на данном участке ситуацию и.о. главы региона.

Он отметил, что российские военные добились заметных успехов на Краснолиманском и Купянском направлениях.

Киевский режим предпринимает активные попытки контрнаступления с начала лета. За это время существенных успехов украинские военные не добились, так как столкнулись с мощной обороной ВС России.
Использованы фотографии:
https://vk.com/pushilindenis
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
2 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Cartalon
    Cartalon Сегодня, 12:40
    0
    Значит в Урожайное всу удержит, если Пушилин чего сказал точно наоборот будет.
  2. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 12:45
    -1
    Урожайное, как и некоторые другие населенные пункты стало очередной могилой для хохла. У нас такая тактика, у них отсутствие ума. По итогу гора трупов и куча сожженой техники. Скоро этот кровавый спектакль закончится...