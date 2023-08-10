Пушилин: противник не сумел удержаться в Урожайном и отступил с потерями

Как только противник закрепился в северной части Урожайного, были нанесены соответствующие артиллерийские удары, также была задействована авиация , противник понес потери: техника там и осталась стоять, противник отступил на ранее занимаемые позиции

Нельзя сказать, что мы там улучшили свои позиции, но и противник никаких достижений там не имел

Подразделения ВСУ зашли с севера в поселок Урожайное, расположенный в Донецкой Народной Республике и даже сумели там закрепиться. Но противник не сумел закрепиться в Урожайном и отступил с большими потерями.Об этом на телеканале «Соловьев Live» заявил и.о. главы ДНР Денис Пушилин.- поделился подробностями высокопоставленный чиновник.Он рассказал, что на Урожайное командование ВСУ отправило большую штурмовую группу при поддержке бронетехники. В группу входили военнослужащие, собранные из 3-4 украинских бригад.По словам Пушилина, вооруженные формирования киевских боевиков регулярно штурмуют поселок Старомайорское, расположенный неподалеку от Урожайного.- охарактеризовал сложившуюся на данном участке ситуацию и.о. главы региона.Он отметил, что российские военные добились заметных успехов на Краснолиманском и Купянском направлениях.Киевский режим предпринимает активные попытки контрнаступления с начала лета. За это время существенных успехов украинские военные не добились, так как столкнулись с мощной обороной ВС России.