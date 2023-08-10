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Представитель нацгвардии Украины: Армия РФ не испытывает «снарядного голода»

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Представитель нацгвардии Украины: Армия РФ не испытывает «снарядного голода»

Одним из основных «постулатов» украинской пропаганды долгое время были заявления представителей разведки и военного командования ВСУ о «снарядном голоде» в ВС РФ. Мол, наша армия использует чуть ли не последние запасы, а потом российским военным попросту нечем будет стрелять. К слову, и высокоточные ракеты в России, если верить Кириллу Буданову, должны были закончиться уже давно.


В то же время, реальная обстановка на фронтах говорит об обратном. Более того, это уже признают даже в украинских войсках.

Так, в ходе эфира на одном из местных телеканалов, представитель украинской нацгвардии страны Руслан Музычук заявил, что ВС РФ не испытывают никакого «снарядного голода».

С его слов, это подтверждается значительным ростом артиллерийских и авиаударов на Восточном фронте. Так, Музычук отметил, что на Бахмутском, Лиманском и Купянском направлениях в течение прошлого месяца наблюдалась средняя дневная интенсивность артиллерийского огня со стороны российской армии в 6-6,5 тысяч обстрелов. Между тем, уже в августе она выросла до 9 тысяч.

Стоит отметить, что ряд источников сообщает о крайне сложной обстановке для ВСУ на Купянском направлении. ВС РФ за последние дни освободили сразу несколько населенных пунктов на подступах к городу.

Кроме того, несмотря на то, что представитель украинской нацгвардии отметил рост обстрелов со стороны ВС РФ на восточном участке фронта, не меньшая интенсивность нашей артиллерии наблюдается и на Запорожском направлении, где ВСУ пытаются наступать и несут колоссальные потери.
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6 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 13:48
    -5
    Армия РФ не испытывает «снарядного голода»

    А по высокоточке и дальности ВФУ имеют преимущество.((((
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:00
      +1
      Это преимущество обосновано разведкой НАТО,и применением современных артиллерийских и ракетных систем.Но есть нюанс.Это технические возможности поддерживать необходимый расход этих боеприпасов,и проблемы в эксплуатации самих систем
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:58
    0
    Современная война ,это прежде всего война ресурсов .Украина проиграла бы сразу ,но за спиной стоит НАТО. Точкой перелома можно считать, начало президентской компании в США .Американцам надо что то показать на выборах ,если Зелибоба не выиграет войну ,Байдену не простят эти траты
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:04
      +2
      Нет там никакой точки перелома.Есть хитроопая политика на выборах и реальные дела избранного президента.А они меняться не будут.Ибо не он определяет повестку.А корпорации,апплодирующие стоя новым заказам на вооружения
      1. Сергей Т19
        Сергей Т19 Сегодня, 14:27
        0
        Вы конечно же правы, люди причастные к военке сейчас снимают сверх доходы. Но военка это только часть экономики, социальных проблем там полно и это дополнительные козыри для оппозиции.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 14:09
      +1
      Цитата: APASUS
      если Зелибоба не выиграет войну ,Байдену не простят эти траты
      Ну сольёт ВПК СШП Бидона. Нового назначит.