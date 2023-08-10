Представитель нацгвардии Украины: Армия РФ не испытывает «снарядного голода»

Одним из основных «постулатов» украинской пропаганды долгое время были заявления представителей разведки и военного командования ВСУ о «снарядном голоде» в ВС РФ. Мол, наша армия использует чуть ли не последние запасы, а потом российским военным попросту нечем будет стрелять. К слову, и высокоточные ракеты в России, если верить Кириллу Буданову, должны были закончиться уже давно.В то же время, реальная обстановка на фронтах говорит об обратном. Более того, это уже признают даже в украинских войсках.Так, в ходе эфира на одном из местных телеканалов, представитель украинской нацгвардии страны Руслан Музычук заявил, что ВС РФ не испытывают никакого «снарядного голода».С его слов, это подтверждается значительным ростом артиллерийских и авиаударов на Восточном фронте. Так, Музычук отметил, что на Бахмутском, Лиманском и Купянском направлениях в течение прошлого месяца наблюдалась средняя дневная интенсивность артиллерийского огня со стороны российской армии в 6-6,5 тысяч обстрелов. Между тем, уже в августе она выросла до 9 тысяч.Стоит отметить, что ряд источников сообщает о крайне сложной обстановке для ВСУ на Купянском направлении. ВС РФ за последние дни освободили сразу несколько населенных пунктов на подступах к городу.Кроме того, несмотря на то, что представитель украинской нацгвардии отметил рост обстрелов со стороны ВС РФ на восточном участке фронта, не меньшая интенсивность нашей артиллерии наблюдается и на Запорожском направлении, где ВСУ пытаются наступать и несут колоссальные потери.