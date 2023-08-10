Американский журналист: Украинские войска в ходе контрнаступления оказались не способны прорвать оборону ВС РФ

Сейчас по эту сторону Атлантики, и в Европе стали говорить о том, что они не видят такой возможности (успешного контрнаступления ВСУ). Так что эта надежда угасла

Фактически провальное контрнаступление ВСУ, о котором было так много разговоров, вызывает все большее разочарование и скептицизм в отношении будущего киевского режима у западных политиков, журналистов и экспертов. В том числе тех, которые еще не так давно предвещали быструю победу украинской армии над российской в ходе контрнаступа.На этот раз «прозрение» настигло не кого-нибудь, а главного корреспондента американского телеканала CNN по вопросам национальной безопасности Джима Шутто. В этой должности он с 2013 года проводит анализ и освещает темы нацбезопасности США, включая внешнюю политику, вооруженные силы, терроризм и разведывательное сообщество. Так что обвинить в некомпетентности данного журналиста никак не получится.В эфире собственного телеканала журналист заявил, что украинские войска в ходе контрнаступления оказались не способны прорвать оборону ВС РФ, более того, даже не продвинулись к передовым позициям российской армии. Ссылаясь на свои источники в руководстве США, а у такого опытного обозревателя их определенно немало, Шутто вообще назвал перспективы успеха ВСУ невозможными.Он отметил, что еще несколько недель назад ожидания от контрнаступления ВСУ с подачи Киева и по мнению натовских военачальников были «очень высокими». Теперь, наблюдая как украинская армия буквально разбивается и уничтожается о российскую оборону, теряя бронетехнику и боеспособные подразделения, надежда на успех ВСУ у западных союзников Киева все более угасает. Журналист выразил сомнение, что Украине удастся вернуть утраченные территории.— резюмировал американский репортер.И это очередной плохой сигнал для Зеленского и его режима. Такие заявления авторитетного американского журналиста и аналитика явно говорят о том, что западную аудиторию все более активно готовят не только к провалу наступления украинской армии, но и к отказу от поддержки Украины в целом. Практичные американцы ничего не делают просто так, а случаев, когда США бросали на произвол судьбы некогда поддерживаемые марионеточные режимы в других странах, в истории Америки предостаточно.Есть мнение, что США и дальше будут помогать Украине, дабы не списать в убытки уже потраченные десятки миллиардов долларов. На самом деле, основная часть этих денег ушла американским же компаниям, принеся немалые дивиденды. Опыт с Афганистаном показывает, что Вашингтон в любой момент может кардинально изменить вектор внешней политики, даже с учетом невозврата огромных средств, ранее на нее потраченных.