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Американский журналист: Украинские войска в ходе контрнаступления оказались не способны прорвать оборону ВС РФ

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Американский журналист: Украинские войска в ходе контрнаступления оказались не способны прорвать оборону ВС РФ

Фактически провальное контрнаступление ВСУ, о котором было так много разговоров, вызывает все большее разочарование и скептицизм в отношении будущего киевского режима у западных политиков, журналистов и экспертов. В том числе тех, которые еще не так давно предвещали быструю победу украинской армии над российской в ходе контрнаступа.


На этот раз «прозрение» настигло не кого-нибудь, а главного корреспондента американского телеканала CNN по вопросам национальной безопасности Джима Шутто. В этой должности он с 2013 года проводит анализ и освещает темы нацбезопасности США, включая внешнюю политику, вооруженные силы, терроризм и разведывательное сообщество. Так что обвинить в некомпетентности данного журналиста никак не получится.

В эфире собственного телеканала журналист заявил, что украинские войска в ходе контрнаступления оказались не способны прорвать оборону ВС РФ, более того, даже не продвинулись к передовым позициям российской армии. Ссылаясь на свои источники в руководстве США, а у такого опытного обозревателя их определенно немало, Шутто вообще назвал перспективы успеха ВСУ невозможными.

Он отметил, что еще несколько недель назад ожидания от контрнаступления ВСУ с подачи Киева и по мнению натовских военачальников были «очень высокими». Теперь, наблюдая как украинская армия буквально разбивается и уничтожается о российскую оборону, теряя бронетехнику и боеспособные подразделения, надежда на успех ВСУ у западных союзников Киева все более угасает. Журналист выразил сомнение, что Украине удастся вернуть утраченные территории.

Сейчас по эту сторону Атлантики, и в Европе стали говорить о том, что они не видят такой возможности (успешного контрнаступления ВСУ). Так что эта надежда угасла

— резюмировал американский репортер.

И это очередной плохой сигнал для Зеленского и его режима. Такие заявления авторитетного американского журналиста и аналитика явно говорят о том, что западную аудиторию все более активно готовят не только к провалу наступления украинской армии, но и к отказу от поддержки Украины в целом. Практичные американцы ничего не делают просто так, а случаев, когда США бросали на произвол судьбы некогда поддерживаемые марионеточные режимы в других странах, в истории Америки предостаточно.

Есть мнение, что США и дальше будут помогать Украине, дабы не списать в убытки уже потраченные десятки миллиардов долларов. На самом деле, основная часть этих денег ушла американским же компаниям, принеся немалые дивиденды. Опыт с Афганистаном показывает, что Вашингтон в любой момент может кардинально изменить вектор внешней политики, даже с учетом невозврата огромных средств, ранее на нее потраченных.
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10 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:47
    +2
    Очередная чушь..Выборка из иностранных источников пока не демонстрирует никакого скептицизма в большинстве своем.Все как обычно-ястребы кричат,что Россия загнется через год и надо продолжать усиленно подпитывать ВСУ,центристы твердят так же о необходимости помощи,просто есть трудности.Есть и такое описанное в статье.Но не они делают повестку
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:58
    +4
    В том числе тех, которые еще не так давно предвещали быструю победу украинской армии над российской в ходе контрнаступа
    Что было, то было. Некоторые аж их штанов выпрыгивали предвкушая поражение российской армии и долгожданную "победу на поле боя". На сегодня таких осталось меньше, но упоротые до ручки и продолжают петь о какой-то победе ВСУ. В этой когорте особенно отличается генерал Марк Милли и несколько сенаторов давно свихнувшихся на фоне махровой русофобии.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:04
    +2
    Цыплят по осени считают, вот и посмотрим, кто с чем и где будет к ноябрю 2023, этак к числу 7.
    1. K._2
      K._2 Сегодня, 14:07
      0
      Подскажите пожалуйста, что Вы имете в виду?
      1. Uprun
        Uprun Сегодня, 14:16
        0
        У русских говорят, что имею, то и введу.
        1. K._2
          K._2 Сегодня, 14:17
          0
          А что имеется и куда это собираетесь вводить?
          1. Uprun
            Uprun Сегодня, 14:25
            0
            Вот так СМЕРШ и колол шпиёнов, с шутками и прибаутками.
  4. bars042
    bars042 Сегодня, 14:06
    +1
    А, это "точно"
    украинец
    ?



    Писалже "х о х о л".
    Ну Вот зачемже Так? Править ко"мм"енты? Все знаки препинания, для борьбы с западной Нечестью!
  5. alexoff
    alexoff Сегодня, 14:27
    0
    А что Боррель говорит? Он же намеревался на поле боя победить, отпихнул бы в сторону Залужного, встал бы за штурвал да показал бы европейский демократический подход к перемогам
  6. koramax81
    koramax81 Сегодня, 14:29
    0
    Мужик с бородой на фото - не первый раз в кадр попадает. Такое чувство - что актер...