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Спикер Госдепа США: Гарантии безопасности для Киева не утратят свою актуальность, несмотря на результаты выборов в стране

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Спикер Госдепа США: Гарантии безопасности для Киева не утратят свою актуальность, несмотря на результаты выборов в стране

Гарантии безопасности для Украины со стороны США не утратят свою актуальность, несмотря на результаты выборов в стране, заявил спикер Госдепа Мэтью Миллер.


Соглашения о безопасности должны быть рассчитаны на долгосрочную перспективу и пережить любую администрацию как здесь, в пределах нашей страны, так и среди наших союзников и партнёров, которые взяли на себя долгосрочные обязательства по обеспечению безопасности Украины

– отметил американский дипломат.

Стоит отметить, что это заявление руководителя пресс-службы американского Государственного департамента стало ответом на вопрос о возможном пребывании на посту президента Соединённых Штатов экс-главы Белого Дома Дональда Трампа, равно как и о том, какую позицию занимает последний по этому поводу.

В этом контексте не лишним было бы упомянуть и о комментарии, сделанном на этот счёт двумя днями ранее Миллером, заявившем о том, что конкретной даты касательно сроков проведения переговоров по этому вопросу с украинской стороной на данный момент нет. В то же время, чиновник заверил в том, что «выработка гарантий безопасности для Киева идёт полным ходом». Также, добавил он, другие страны «Большой семёрки» в настоящее время ведут аналогичные дискуссии с украинскими властями.

При этом сам же дипломат ранее заявлял о намерении своей страны предоставить Киеву в самое ближайшее время новый пакет военной помощи, что уже само по себе перечёркивает перспективу мирного урегулирования конфликта, в чём как раз таки коллективный Запад заинтересован, но лишь на словах, а не на деле. Да и тот факт, что согласно недавно проведённому опросу по заказу одного из крупных телеканалов США большинство американских граждан выступают против оказания дальнейшей поддержки киевскому режиму, его, по-видимому, не смущает, иначе он бы точно не уклонялся от ответа на этот вопрос.
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5 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:26
    +3
    Есть одна причина, по которой полосатые с легкостью заключают международные договоры и с такой же легкостью из них выходят - интересы национальной безопасности. Все остальное от лукавого. Это мы годами можем тянуть лямку кабальных соглашений, а там все гораздо проще, и пошли все нафиг.
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 15:52
      +2
      Украинцы не виноваты,
      Что так надеются на Штаты -
      Им обещали так и быть
      Всегда помочь и подсобить…
      Поддержка Штатов - вот беда...
      Лишь обещания всегда...
      Она обычно на словах,
      А воевать мешает страх...
      Да вы спросите генацвале,
      Что в Джорджии им обещали…
      Мол, мы стеною за грузин -
      Всегда поддержим, не сдадим…
      Коль русские начнут вас бить,
      Вас пустим к нам уж так и быть…
      Мы ж Мишико потом спустили,
      Спросите у Саакашвили -
      Сейчас наш друг в тюрьме живет -
      Он галстуки ещё жует...???
      Ну а за вас нам воевать...???
      Вы что смеетесь, "вашу мать"...???
      Украинцы, друг Байден с вами...
      Но yмиpaть уж как то сами...!!!
      Ну, в общем, с вами мы всегда,
      Пока к вам не пришла беда…
  2. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 15:27
    +1
    большинство американских граждан выступают против оказания дальнейшей поддержки киевскому режиму
    Да кто их слушает ?
  3. beybender
    beybender Сегодня, 15:34
    +3
    Так и большинство Российских граждан за адекватные ответы Киеву после их терактов !!! Но кого и когда волновало мнение граждан !!!
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:01
    0
    Спикер Госдепа США: Гарантии безопасности для Киева не утратят свою актуальность, несмотря на результаты выборов в стране
    Вопрос, действительно, интересный!
    Так то система работает сама по себе и большая часть, ранее намеченных планов, мало зависит от перемен на самом верху...
    С другой стороны, новые самые верхние, могут вмешаться и вносит коррективы в некоторые планы по своему усмотрению. В общем, какие варианты последуют, фиг её знает???