Соглашения о безопасности должны быть рассчитаны на долгосрочную перспективу и пережить любую администрацию как здесь, в пределах нашей страны, так и среди наших союзников и партнёров, которые взяли на себя долгосрочные обязательства по обеспечению безопасности Украины

Гарантии безопасности для Украины со стороны США не утратят свою актуальность, несмотря на результаты выборов в стране, заявил спикер Госдепа Мэтью Миллер.– отметил американский дипломат.Стоит отметить, что это заявление руководителя пресс-службы американского Государственного департамента стало ответом на вопрос о возможном пребывании на посту президента Соединённых Штатов экс-главы Белого Дома Дональда Трампа, равно как и о том, какую позицию занимает последний по этому поводу.В этом контексте не лишним было бы упомянуть и о комментарии, сделанном на этот счёт двумя днями ранее Миллером, заявившем о том, что конкретной даты касательно сроков проведения переговоров по этому вопросу с украинской стороной на данный момент нет. В то же время, чиновник заверил в том, что «выработка гарантий безопасности для Киева идёт полным ходом». Также, добавил он, другие страны «Большой семёрки» в настоящее время ведут аналогичные дискуссии с украинскими властями.При этом сам же дипломат ранее заявлял о намерении своей страны предоставить Киеву в самое ближайшее время новый пакет военной помощи, что уже само по себе перечёркивает перспективу мирного урегулирования конфликта, в чём как раз таки коллективный Запад заинтересован, но лишь на словах, а не на деле. Да и тот факт, что согласно недавно проведённому опросу по заказу одного из крупных телеканалов США большинство американских граждан выступают против оказания дальнейшей поддержки киевскому режиму, его, по-видимому, не смущает, иначе он бы точно не уклонялся от ответа на этот вопрос.