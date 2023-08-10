Военное обозрение
Войти Регистрация

На фоне наступления ВС РФ украинские власти объявили обязательную эвакуацию из 37 населённых пунктов Купянского района, включая Купянск-Узловой

6
На фоне наступления ВС РФ украинские власти объявили обязательную эвакуацию из 37 населённых пунктов Купянского района, включая Купянск-Узловой

Находит развитие информация о наступлении российской армии на Купянск Харьковской области. К настоящему моменту российские войска находятся примерно в 9-10 км к северу от Купянска, а также приближаются к городу с юго-востока со стороны Новосёловского и Ивановки.


Ставленники киевского режима в Харьковской области заявляют о том, что принято окончательное решение об обязательной эвакуации населения из населённых пунктов Купянского района. На первом этапе обязательной эвакуации вглубь Харьковской области подвергнутся жители 37 населённых пунктов. Если говорить о сёлах, посёлках и деревнях, то это среди прочего это Радьковка, Голубовка, пгт Ковшаровка, Куриловка, Митрофановка, Глушкова, Тополи. Также обязательная эвакуация начинается непосредственно из самого Купянска. Пока речь идёт о проживающих в районе станций Купянск-Узловой и Купянск-Заосколье.



Далее, как сообщает киевский режим местному населению, будет проводиться и обязательная эвакуация населения из центральной части Купянска.

В этом плане ситуация в чём-то развивается по Бахмутскому (Артёмовскому) сценарию, когда режим сначала заявлял об эвакуации гражданских лиц, а затем боевики ВСУ попросту пытались использовать оставшихся жителей города как щит для ведения оборонительных действий. В итоге город украинские боевики всё равно потеряли.

Ещё на днях киевские ставленники заявляли, что эвакуация из Купянского района может проводиться по желанию.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
6 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Victor V.
    Victor V. Сегодня, 13:26
    -5
    Расскажите мне зачем нужна эвакуация населения, если они ими прикрываются всегда? Нестыковка
    Можете ставить сколько угодно минусов, правда дороже. То прикрываются ими, то эвакуируют
    1. Володин
      Володин Сегодня, 13:35
      +6
      Цитата: Victor V.
      Расскажите мне зачем нужна эвакуация населения, если они ими прикрываются всегда? Нестыковка

      "Спрашивали - объясняем" (с). Прикрывались они в том же Артёмовске населением, которое оказалось недостаточно обандеренным и упоротым и отказалось уезжать "в вильну Украйину". То же сделают и в Купянске. Правда, теперь демографические показатели таковы, что будут пытаться выволочь "до сэбэ" всех подряд в надежде на то, что не особо упоротых потом "доработает" СБУ. А если кого-то выволочь всё-таки не удастся, будут орать, что "русские агрессоры бьют по мирным людям"
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 13:36
      +1
      Пока что с эвакуацией они ни разу и не заморачивались. Бежал кто мог и кому есть куда
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 13:31
    +3
    принято окончательное решение об обязательной эвакуации населения из населённых пунктов Купянского района.

    Валить всем любой ценой! Развязать руки ВС РФ. Каждый оставшийся - это дополнительные потери ВС РФ!
    После освобождения желающие могут вернуться крюком через ЕС.
  3. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 13:41
    -2
    С момента эвакуации из Артемовска, до момента захода туда Вагнера прошло достаточно много времени. Уже писал сегодня, на Купянском направлении у нас на данный момент недостаточно сил для проведения полноценной наступательной операции. Целью станет линия по реке Оскол. Пока доэтого очень далеко, хотя у противника в этом районе не так много подразделений, как на Запорожье.
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 13:51
      +1
      ... у нас на данный момент недостаточно сил... у противника в этом районе не так много подразделений
      Так вы тогда все таки определитесь либо у нас "недостаточно сил", либо у противника "не так много подразделений". А вам точно известно сколько у нас сил и средств на этом направлении?