Находит развитие информация о наступлении российской армии на Купянск Харьковской области. К настоящему моменту российские войска находятся примерно в 9-10 км к северу от Купянска, а также приближаются к городу с юго-востока со стороны Новосёловского и Ивановки.Ставленники киевского режима в Харьковской области заявляют о том, что принято окончательное решение об обязательной эвакуации населения из населённых пунктов Купянского района. На первом этапе обязательной эвакуации вглубь Харьковской области подвергнутся жители 37 населённых пунктов. Если говорить о сёлах, посёлках и деревнях, то это среди прочего это Радьковка, Голубовка, пгт Ковшаровка, Куриловка, Митрофановка, Глушкова, Тополи. Также обязательная эвакуация начинается непосредственно из самого Купянска. Пока речь идёт о проживающих в районе станций Купянск-Узловой и Купянск-Заосколье.Далее, как сообщает киевский режим местному населению, будет проводиться и обязательная эвакуация населения из центральной части Купянска.В этом плане ситуация в чём-то развивается по Бахмутскому (Артёмовскому) сценарию, когда режим сначала заявлял об эвакуации гражданских лиц, а затем боевики ВСУ попросту пытались использовать оставшихся жителей города как щит для ведения оборонительных действий. В итоге город украинские боевики всё равно потеряли.Ещё на днях киевские ставленники заявляли, что эвакуация из Купянского района может проводиться по желанию.