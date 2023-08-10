Глава МИД Украины Кулеба допустил возможность переговоров с Россией при выполнении украинских условий

Мы можем вести переговоры с Россией после вывода их войск с наших земель, но не с Путиным. Возможно посредничество третьей стороны при условии, что русские готовы уйти (...) Но нам ясно, что мы никогда не увидим Путина и Зеленского за одним столом

Пока Зеленский на всех площадках продолжает бить себя в грудь кулаком и утверждать, что Украина намерена сражаться до конца, политическая верхушка киевской хунты потихоньку начинает зондировать почву насчет переговоров с Россией. Подталкивает Киев к этому провал контрнаступления и осознание того, что помощь Запада не будет длиться вечно. Вот и глава МИД Украины Кулеба затронул эту тему в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.В разговоре с итальянскими журналистами, глава МИД Украины повторил тезисы Зеленского и "борьбе до конца", и о "выводе российских войск" и выходе ВСУ на "границы 1991 года", но когда ему был задан вопрос о том, к чему может привести провал украинского контрнаступления, Кулеба заявил об "альтернативных способах" переговоров с Россией.По словам министра, существует множество способов для переговоров между Россией и Украиной, при которых никаких встреч Путина и Зеленского не будет. Например, через посредников, в роли которых может выступить любая страна или организация, в частности, Турция или ООН. В общем, вести переговоры с российским президентом в Киеве не хотят, но если прижмет, то готовы обсудить различные варианты, а все эти разговоры о том, что "русские должны уйти" - это игра на публику.- заявил Кулеба добавив, что на данный момент ситуация не располагает к переговорам.Стоит отметить, что Запад все сильнее подталкивает Украину к началу мирных переговоров чувствуя, что уже "не тянет" конфликт, хотя по-прежнему снабжает режим вооружениями и техникой. Зеленский выступает против, намереваясь воевать до последнего украинца, поскольку выхода у него больше нет никакого. Да и существует этот режим пока воюет, как только боевые действия прекратятся, возникнет слишком много вопросов, на которые в офисе президента Украины никто отвечать не хочет.