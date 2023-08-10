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Глава МИД Украины Кулеба допустил возможность переговоров с Россией при выполнении украинских условий

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Глава МИД Украины Кулеба допустил возможность переговоров с Россией при выполнении украинских условий

Пока Зеленский на всех площадках продолжает бить себя в грудь кулаком и утверждать, что Украина намерена сражаться до конца, политическая верхушка киевской хунты потихоньку начинает зондировать почву насчет переговоров с Россией. Подталкивает Киев к этому провал контрнаступления и осознание того, что помощь Запада не будет длиться вечно. Вот и глава МИД Украины Кулеба затронул эту тему в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.


В разговоре с итальянскими журналистами, глава МИД Украины повторил тезисы Зеленского и "борьбе до конца", и о "выводе российских войск" и выходе ВСУ на "границы 1991 года", но когда ему был задан вопрос о том, к чему может привести провал украинского контрнаступления, Кулеба заявил об "альтернативных способах" переговоров с Россией.

По словам министра, существует множество способов для переговоров между Россией и Украиной, при которых никаких встреч Путина и Зеленского не будет. Например, через посредников, в роли которых может выступить любая страна или организация, в частности, Турция или ООН. В общем, вести переговоры с российским президентом в Киеве не хотят, но если прижмет, то готовы обсудить различные варианты, а все эти разговоры о том, что "русские должны уйти" - это игра на публику.

Мы можем вести переговоры с Россией после вывода их войск с наших земель, но не с Путиным. Возможно посредничество третьей стороны при условии, что русские готовы уйти (...) Но нам ясно, что мы никогда не увидим Путина и Зеленского за одним столом

- заявил Кулеба добавив, что на данный момент ситуация не располагает к переговорам.

Стоит отметить, что Запад все сильнее подталкивает Украину к началу мирных переговоров чувствуя, что уже "не тянет" конфликт, хотя по-прежнему снабжает режим вооружениями и техникой. Зеленский выступает против, намереваясь воевать до последнего украинца, поскольку выхода у него больше нет никакого. Да и существует этот режим пока воюет, как только боевые действия прекратятся, возникнет слишком много вопросов, на которые в офисе президента Украины никто отвечать не хочет.
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30 комментариев
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  1. Shkodnik65
    Shkodnik65 Сегодня, 13:30
    +8
    Ну не знаю, из каждого утюга только и слышно, что Западу надоела Украина, что Запад устал от неё, уменьшает финансирование, подталкивает к переговорам, а в реальности все идёт так как и шло и изменений в этом плане как не было так и нет. На мой взгляд это всё хотелки авторские.ИМХО
    1. ARIONkrsk
      ARIONkrsk Сегодня, 13:32
      +2
      Цитата: Shkodnik65
      Ну не знаю, из каждого утюга только и слышно, что Западу надоела Украина, что Запад устал от неё, уменьшает финансирование, подталкивает к переговорам, а в реальности все идёт так как и шло и изменений в этом плане как не было так и нет. На мой взгляд это всё хотелки авторские.ИМХО

      В обороне сложно добыть победу, вот если бы мы пошли в атаку, тогда все заверещали бы о переговорах и замораживании конфликта, но тогда это было бы уже не в интересах России.
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 13:35
        +4
        Цитата: ARIONkrsk
        В обороне сложно добыть победу, вот если бы мы пошли в атаку,

        Терпение, мой друг, терпение и ваша щетина превратится в золото.
      2. K._2
        K._2 Сегодня, 14:10
        0
        Есть такой вопрос, Вы на фронт готовы отправиться лично?
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 14:30
          0
          Цитата: K._2
          Вы на фронт готовы отправиться лично?

          Только за Вами, старикам у нас везде дорога ... а мы за Вами.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:37
      0
      Уважаемый ну Вы же должны понимать,что эта неуклюжая пропаганда для наших ушей.И оторванная совершенно от реальности
    3. Венд
      Венд Сегодня, 13:38
      +2
      laughing Следующее сообщение от Кулебы будет, Украина согласна на любые условия laughing
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 14:06
        +1
        Условие только одно: безоговорочная капитуляция с полными демилитаризацией и денацификацией.
        Ну, ещё украинский язык из школ можно убрать.
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 14:22
        +1
        Цитата: Венд
        Следующее сообщение от Кулебы будет, Украина согласна на любые условия

        Наверное все заметили, что Кулеба сменил форму одежды и начал одевать маечку "под зеленского". Значит дела в Руине - швах. Пока он бравирует, но уже склонен к переговорам, для него это выход, чтобы остаться живым. Военные преступники должны будут ответить по закону РФ (если какой нибудь абрамович не вывезет в Турцию).
  2. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 13:30
    +3
    Стоит отметить, что Запад все сильнее подталкивает Украину к началу мирных переговоров чувствуя, что уже "не тянет" конфликт,

    Т.е. подразумевается, что мы побежим на переговоры "задрав портки"? Только вчера в студии Соловьева эксперты, включая ведущего, с ироничной улыбкой убеждали Кэдми, что "о переговорах у нас говорите только вы", хотя есть ощущение что власть, судя по высказываниям, переговоры в сладких снах видит.
    1. dump22
      dump22 Сегодня, 13:57
      -2
      в студии Соловьева эксперты, включая ведущего


      Выступление Соловьева с его зоопарком дрессированных экспертов? Ну, ну...

      Вы надеюсь историю разных высказываний Соловьева помните?

      Вот его выступление в 2008 (а на Украине тогда президентом был совсем не Янукович, а националист Ющенко!):
      Никакой войны России с Украиной не будет, потому что любой человек, который попытается осуществить подобный акт, является преступником, притом я не могу себе представить, какого размера...
      Не надо кричать Севастополь наш, не надо кричать Крым наш...

      https://youtu.be/ebeGcM_UTFI
      https://youtu.be/s4LMfhbtze0
      1. Ulan.1812
        Ulan.1812 Сегодня, 14:05
        +2
        Цитата: dump22
        в студии Соловьева эксперты, включая ведущего


        Выступление Соловьева с его зоопарком дрессированных экспертов? Ну, ну...

        Вы надеюсь историю разных высказываний Соловьева помните?

        Вот его выступление в 2008 (а на Украине тогда президентом был совсем не Янукович, а националист Ющенко!):
        «Никакой войны России с Украиной не будет, потому что любой человек, который попытается осуществить подобный акт, является преступником, притом я не могу себе представить, какого размера»

        https://youtu.be/ebeGcM_UTFI

        Всё правильно-США, НАТО, Украина- преступники.
        А вы не согласны?
      2. Uprun
        Uprun Сегодня, 14:34
        0
        Кто живет в цирке зоопарк не любит, там своей скотины полно + клоуны, фокусники, жонглеры, акробаты.
  3. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 13:30
    +3
    Но нам ясно, что мы никогда не увидим Путина и Зеленского за одним столом

    ***
    — "Путин с Зеленским не сядет ни только за один стол " ...
    ***
  4. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 13:31
    +5
    Запад начал сортировать, на предмет договороспособности, элиту Украины. Плохой знак для Зеленского, будут убирать и возможно больно, а с другой стороны ему отступать не куда, свои кончат.
  5. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 13:31
    +5
    Стоя раком, как кулеба, сложно диктовать условия
  6. Юрий Васильев
    Юрий Васильев Сегодня, 13:35
    +4
    Кем себя возомнил Зеленский, чтобы Путин вёл с ним переговоры? Клоун, марионетка американская, раздутая как мыльный пузырь.
    1. Pavel73
      Pavel73 Сегодня, 14:01
      0
      Только не американская, а бандерофашистская. И не марионетка, а буратино. Его не сверху за ниточки дёргают, а снизу вилами тыкают. Такие как Буданов например. В 2014 году власть в Украине взяли сопляки не старше 30 лет, накачанные русофобией и бандеровщиной. Именно про них Лавров произнёс свою знаменитую фразу. Вот они и пинают под зад всех этих Кулеб, Зеленских и прочих официальных лиц Украины. Оттого и поведение многих из них граничит с полным идиoтизмом. Они вынуждены выполнять приказы фашиствующих идиoтов.

      Американцы лишь пытаются использовать всю эту вакханалию в своих интересах. А когда вся она будет исчерпана, Запад этих псов просто пристрелит. Например, раскрыв правду о MH17.
  7. RuAbel
    RuAbel Сегодня, 13:37
    +2
    Переговоры через посредников? Серьёзно? Да даже если наши (не исключаю, в свете общего ведения сво) пойдут на такой вариант , то кто согласится стать посредником? Только из категории "сссссы в глаза", как с "Минсками". В результате – только отложенный конфликт. А оно нам надо? Да и всему миру? Корейский пример не то, масштабы несопоставимы. Так что, Кулеба, твой вариант , "лично для меня", не катит!
  8. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 13:40
    +5
    Тему переговоров подкидывают нам умышленно. Как уже говорилось - на "переговорный процесс" в настоящих условиях надеются только те глупцы, которые хотят быть обманутыми, или предатели, которым нужен развал России.
    А, словоблудие, о том, что "плохой мир лучше доброй войны"- это перекладывание
    НАШИХ проблем и обязанности проливать кровь, на наших детей и внуков.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:46
    +2
    Возможно посредничество третьей стороны при условии, что русские готовы уйти
    В сложившейся для них обстановке на ЛБС, с присущим гонором выдвигают заведомо невыполнимое условие. Интересно, Турция будет уговаривать Россию уйти со своих четырех новых территорий (закреплены законом от 4 октября 2022 года)? Или давно потерявший авторитет и самостоятельность Гутерриш? Не смешите. Эти сказки рассказывайте своим попрыгунчикам, у части которых еще не весь запал вышел. Уже даже на Западе выдвигают предположение, что Россия освободит для себя еще часть территорий Украины и отрежет ее от моря.
  10. dump22
    dump22 Сегодня, 13:46
    +3
    Корейский вариант (фиксация реальной линии боевых действий и "временное" перемирие на долгие десятилетия) выглядит все ближе и ближе.

    В принципе даже понятно, как это будет обставлено.
    Каждая сторона сможет объявить о своей несомненной победе.
    Россия получила "новые территории" (а еще выстояла против объединенного запада, создала коридор к Крым и т п).
    Украина отстояла "свою независимость".

    Но по моему ощущению это произойдет не сейчас.
    В Корее к этому пришли через 3 года активных боевых действий, в 1953, хотя линия фронта практически не двигалась с 1951. И сейчас будет примерно такой же срок, ну может чуть быстрее.
    Скорее всего к выборам 2024 года.
    И в России и на Украине они будут в марте, вот ближе к марту переговоры и начнутся.
  11. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 13:57
    0
    ... Но нам ясно, что мы никогда не увидим Путина и Зеленского за одним столом
    - заявил Кулеба добавив, что на данный момент ситуация не располагает к переговорам.
    Вполне возможен и такой вариант если учесть такой фактор как выборы президентов в странах участников военного конфликта в 2024 год.
    1. Россия - 17 марта 2024 года;
    2. Украина - 31 марта 2024года;
    3. США - 5 ноября 2024года.
  12. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:58
    +1
    Весь этот посыл кулебяки был своему куратору - ну не садите зелю за один стол с ВВП, плиз. Духу у клоуна не хватит выпить ияду или убиться от стенку (застрелится). А так то все по закону, зеле вести переговоры по закону нельзя с ВВП, а с Российской Федерацией можно. Почувствуй разницу, зеля подписывает договор с Россией! Только я и Россия!!!! Аплодисменты, занавес.
  13. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:02
    +1
    Мы можем вести переговоры с Россией после вывода их войск с наших земель,

    Кулеба забыл упомянуть репарации , русские еще должны заплатить и восстановить всю Украину
  14. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 14:07
    0
    Да начхать чего там себе напридумывал кулебяка. Еще не все минные поля разминировали своей техникой и ногами пехоты.
  15. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 14:07
    0
    Зеленский должен сидеть за одним столом со следователем Ген. Прокуратуры России в качестве подследственного.
  16. Пленник
    Пленник Сегодня, 14:11
    0
    Засунь свои условия себе в зад ний карман брюк. Юлит скотина.
  17. carpenter
    carpenter Сегодня, 14:13
    +1
    Но нам ясно, что мы никогда не увидим Путина и Зеленского за одним столом
    Конечно дуче не будет за столом с Путным, он будет к этому времени в другом месте.
  18. Rassamaha
    Rassamaha Сегодня, 14:24
    +1
    с Россией после вывода их войск с наших земель (аха ушли laughing ), но не с Путиным. ВВП давно сказал, что не видит в зеле президента, а только хорошего актера и говорить с ним не о чем