Т-55: Чем морально устаревший танк будет полезен в СВО

Широкую дискуссию вызвали кадры железнодорожных составов, которые транспортировали в зону СВО танки Т-55, снятые с «консервации». У некоторых наших сограждан даже возникла «паника», мол – все, оружия нет, на фронт отправляют «старье». Но, здесь не всё так просто.
Впрочем, прежде чем говорить о вероятных функциях, которые будут возложены на Т-55 в зоне СВО, начнем с того, что это вообще за машина.
Средний советский танк пошел в серийное производство в 1958 году. До 1979-го было выпущено 23600 единиц, что сделало данную бронированную машину одной из самых массовых в мире. Эксплуатантами танка стали порядка 10 стран.
Стоит отметить, что одна из важных особенностей Т-55 была продиктована «ядерной гонкой» между США и СССР.
В связи с этим корпус и башня бронированной машины стали герметичными, а внутри можно было создать избыточное давление, чтобы не попала радиоактивная пыль.
Касательно брони Т-55, она также, как и в его предшественнике Т-54, стала дифференцированной. То есть, в местах наибольшей для танка угрозы броня усиливалась. Но происходило это за счет ее уменьшения на других участках.
Например, лоб корпуса был защищен 100-мм стальной катанной броней, а нижняя часть кормы – 20 мм. В то же время толщина бронирования литой башни составляла от 70 до 200 мм.
На Т-55 устанавливался 580-сильный двигатель, что позволяло 36-тонной машине разгоняться по шоссе до 50 км/ч и до 27 км/ч по «пересеченке».
Но главное – это орудие танка, который получил нарезную 100-мм пушку Д-10Т2С. Именно она и является одной из наиболее вероятных причин отправки морально устаревшей машины в зону СВО.
Дело в том, что в текущем противостоянии крайне мало танковых дуэлей. Последние зачастую используются в качестве подвижных артиллерийских средств.
Так вот, использование Т-55 с закрытых позиций позволит наносить точные удары (благодаря нарезной пушке) на расстоянии до 13 км (с навесной траекторией). Данные танки могут стать отличным средством для поражения живой силы и легко бронированной техники противника.
При этом в отличие от буксируемой артиллерии, в условиях активной и оперативной разведки противника, Т-55 сможет отработать по заданным целям и быстро сменить огневую позицию.