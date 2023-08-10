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Т-55: Чем морально устаревший танк будет полезен в СВО

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Т-55: Чем морально устаревший танк будет полезен в СВО

Широкую дискуссию вызвали кадры железнодорожных составов, которые транспортировали в зону СВО танки Т-55, снятые с «консервации». У некоторых наших сограждан даже возникла «паника», мол – все, оружия нет, на фронт отправляют «старье». Но, здесь не всё так просто.


Впрочем, прежде чем говорить о вероятных функциях, которые будут возложены на Т-55 в зоне СВО, начнем с того, что это вообще за машина.

Средний советский танк пошел в серийное производство в 1958 году. До 1979-го было выпущено 23600 единиц, что сделало данную бронированную машину одной из самых массовых в мире. Эксплуатантами танка стали порядка 10 стран.

Стоит отметить, что одна из важных особенностей Т-55 была продиктована «ядерной гонкой» между США и СССР.

В связи с этим корпус и башня бронированной машины стали герметичными, а внутри можно было создать избыточное давление, чтобы не попала радиоактивная пыль.

Касательно брони Т-55, она также, как и в его предшественнике Т-54, стала дифференцированной. То есть, в местах наибольшей для танка угрозы броня усиливалась. Но происходило это за счет ее уменьшения на других участках.

Например, лоб корпуса был защищен 100-мм стальной катанной броней, а нижняя часть кормы – 20 мм. В то же время толщина бронирования литой башни составляла от 70 до 200 мм.

На Т-55 устанавливался 580-сильный двигатель, что позволяло 36-тонной машине разгоняться по шоссе до 50 км/ч и до 27 км/ч по «пересеченке».

Но главное – это орудие танка, который получил нарезную 100-мм пушку Д-10Т2С. Именно она и является одной из наиболее вероятных причин отправки морально устаревшей машины в зону СВО.

Дело в том, что в текущем противостоянии крайне мало танковых дуэлей. Последние зачастую используются в качестве подвижных артиллерийских средств.

Так вот, использование Т-55 с закрытых позиций позволит наносить точные удары (благодаря нарезной пушке) на расстоянии до 13 км (с навесной траекторией). Данные танки могут стать отличным средством для поражения живой силы и легко бронированной техники противника.

При этом в отличие от буксируемой артиллерии, в условиях активной и оперативной разведки противника, Т-55 сможет отработать по заданным целям и быстро сменить огневую позицию.

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11 комментариев
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  1. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:54
    +1
    Советский действующий аналог «Коалиции-СВ».
    fellow
    Главное, что они могут стрелять и двигаться....
  2. air wolf
    air wolf Сегодня, 14:58
    0
    А что у нас Гвоздики закончились? Та поинтереснее будет и более мощный выстрел, и дальность.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 15:07
      +1
      Цитата: air wolf
      А что у нас Гвоздики закончились? Та поинтереснее будет и более мощный выстрел, и дальность.

      А эти куда девать, опять на консервацию? В 2014-м мужики на Донбассе сняли с пьедестала ИС, запустили движок, установили пулемёт и знатно потроллили скакунов, разобрав по пути несколько блок-постов.
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 15:17
        0
        Цитата: isv000
        опять на консервацию?

        А по мне, хоть "Катюша" на Студдере ! Лишь бы фашистов громила !
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:00
    -1
    Шасси для "Солнцепека"?Не?
  4. Роман_
    Роман_ Сегодня, 15:04
    +1
    1. ...на расстоянии до 13 км... - рассеивание какое будет???
    2. Опять хенералы все переврут - как артиллерия это оправдано, но есть но. По документам это ТАНК!!! и наш бравый хенерал (как мне видится) будет использовать как в бумажке/уставе написано.
  5. Костадинов
    Костадинов Сегодня, 15:07
    0
    Так вот, использование Т-55 с закрытых позиций позволит наносить точные удары (благодаря нарезной пушке) на расстоянии до 13 км (с навесной траекторией).

    С добавлением некоторого наклона позиции можно стрелят на максимальних 20 километра.
  6. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 15:09
    +1
    Так вот, использование Т-55 с закрытых позиций позволит наносить точные удары (благодаря нарезной пушке) на расстоянии до 13 км (с навесной траекторией).
    Приведу альтернативное мнение для чего могут использоваться Т-55 в зоне СВО:
    Сильной стороной Т-55 оказалась его нарезная 100-мм пушка Д-102ТС, которая еще недавно считалась безнадежно устаревшей. Пушка Д-102ТС отличается великолепной баллистикой и точностью боя. На дальности в 1000 метров осколочно-фугасный снаряд попадает в ту точку, в которую наводчик и целился. Фактически Т-55 - крупнокалиберное снайперское оружие, защищенное толстой броней.
    hi
  7. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 15:12
    +2
    Как передвежной блокпост, как часть системы оборонительных сооружений, как самоходная рапира :))) почему нет, куда их девать то, так сгниют на базах, а так все же пушка лишняя в строю!
  8. Wer bist do
    Wer bist do Сегодня, 15:33
    0
    Через год наверно следует ждать статью под названием
    Т-34: Чем морально устаревший танк будет полезен в СВО
    1. Aken
      Aken Сегодня, 16:07
      0
      Вы опоздали. Помните, несколько лет назад выкупили у Лаоса Т-34? Бандерлоги уже показали их перевозку в Россию как отправку на фронт.