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Украина разрешила проход иностранных судов в три порта на Чёрном море без гарантий безопасности

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Украина разрешила проход иностранных судов в три порта на Чёрном море без гарантий безопасности

Украина разрешила вход и выход иностранных гражданских судов в/из портов Одессы, Черноморска и Южного, украинские Военно-морские силы заявили о создании временных коридоров в акватории Черного моря. Соответствующая информация размещена на сайте ВМС Украины.


Киев разрешил иностранным торговым судам входить и выходить из трех портов Украины, пользуясь для этого временными коридорами без гарантий безопасности. При этом украинский флот предупредил о сохранении "военной угрозы и минной опасности" на маршруте. К проходу допускаются суда, капитаны которых "осознают опасность" и готовы рискнуть в существующих условиях российской блокады портов.

К проходу маршрутами будут допускаться суда, владельцы/капитаны которых официально подтверждают готовность к плаванию текущих условиях

- говорится в сообщении.

Указанные маршруты открыты, в первую очередь, для гражданских судов, находящихся в портах Одессы, Южного и Черноморска с февраля 2022 года, т.е. с начала российской спецоперации. Сами маршруты не указаны, но по имеющимся данным, Киев намерен проложить путь через территориальные воды Украины и исключительные морские экономические зоны Румынии и Болгарии.

По мнению некоторых аналитиков, таким образом Киев хочет бросить пробный камень в отношении возобновления вывоза зерна из портов, поскольку ранее Россия объявила, что с 20 июля этого года все суда, следующие в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов, а страны флага этих судов будут считаться вовлеченными в конфликт на стороне Киева. К тому же Россия закрыла ряд районов Черного моря для судоходства в связи с военной опасностью.
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16 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:07
    +2
    Риск-благородное дело..Только вот надо ли это судовладельцам?
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 14:10
      -4
      Цитата: dmi.pris1
      Риск-благородное дело..Только вот надо ли это судовладельцам?

      Они договорняки с РФ договорят.
      1. al3x
        al3x Сегодня, 14:21
        0
        Цитата: Румaтa
        Они договорняки с РФ договорят.

        Так оно и будет. Как только нажива перед глазами замаячит, найдут кучу причин "пойти на встречу", кот Леопольд всегда "За!".
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 14:29
          0
          Ну а как тут не пойти на договорняк когда товарооборот портов Кубани 300 млн. тонн в год и у тебя крупнейший порт на Чёрном море Новороссийск с годовым грузооборотом 150 млн. тонн в год?И при всём при этом бешенный дефицит пропускной способности,так как контейнеры в ожидании своей очереди отгружают в порту и за их хранение приходится ещё и платить.
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 14:12
      +3
      Топи их всех.
      Надо сделать так, чтобы ни одну шаланду никакие Кости в Одессу не смогли привести.
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 14:07
    0
    Украина разрешила вход и выход иностранных гражданских судов в/из портов Одессы, Черноморска и Южного, украинские Военно-морские силы заявили о создании временных коридоров в акватории Черного моря.

    Состояние дел на участке транспортного цеха доложит нам начальник транспортного цеха Опря Николай Егорович. Начальник транспортного цеха: Ха! (Наливает из графина.) Ха!
  3. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 14:12
    +1
    А вот теперь интересно у кого яйца будут крепче
  4. Rassamaha
    Rassamaha Сегодня, 14:12
    +1
    без гарантий безопасности (капитан камикадзе - отзвовись wassat )
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 14:25
      0
      И спонсор ещё должен найтись на поставку судов. Без "фонда мира" точно не обойдётся. Вместо экипажа могут арабов-беженцев насадить - "живой щит" будет. Я не удивлюсь request
  5. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 14:13
    +3
    украинские Военно-морские силы заявили-очень может быть.
    Сайт ВМС Украины.- верю.
    Украинский флот предупредил- а это что такое, что то из области фантазии.
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:13
    +2
    Там и правда недоумки сидят? Капитан судна - наемный рабочий с высокой квалификацией, который только организует работу экипажа. Решения куда и когда плыть принимают судовладельцы, либо арендаторы посудин, предварительно их застраховав. Страховщики альтруисты? Или стоимость страховки будет с конским ценником, что экономически не окупит прогулку, а вероятнее всего страховщик отзовет полис.
  7. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:15
    0
    украинские Военно-морские силы заявили

    А что, в украинских ВМС кроме адмиралов есть еще что-то? what
  8. Новик225
    Новик225 Сегодня, 14:19
    0
    Цитата: Uprun
    Страховщики альтруисты? Или стоимость страховки будет с конским ценником, что экономически не окупит прогулку, а вероятнее всего страховщик отзовет полис.

    При условии, что Украина официально объявила о сохранении военной угрозы и минной опасности? Думаю, страховщики под это не подпишутся. Ни за какие деньги.
  9. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 14:23
    0
    . все суда, следующие в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов, а страны флага этих судов будут считаться вовлеченными в конфликт на стороне Киева

    Разве? Я думал что им просто "безопасность не гарантируют". Ну и могут досмотреть или просто путь преградить, не дав пройти. Просто если кто-то и утонет, по какой-то причине, то ответственности за него никто не понесёт
  10. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:29
    0
    Красавчеги! Сами заминировали,сами нарвались на блокаду, а теперь с умным видом типа это и не мы, оно само сабой так сложилось, просят идти по их минам при этом они ничего не гарантируют в том числе и оплату. Сказочные....
  11. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:31
    0
    Ситуация проста, как рулон туалетной бумаги. Россия должна подтвердить, что:
    ...с 20 июля этого года все суда, следующие в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов, а страны флага этих судов будут считаться вовлеченными в конфликт на стороне Киева...

    и уничтожаться в соответствии с задачами, поставленными ВГК Командующему ЧФ.
    * * *
    Если продолжится болтовня вокруг да около, Россия получит очередную порцию позора.