Украина разрешила проход иностранных судов в три порта на Чёрном море без гарантий безопасности

К проходу маршрутами будут допускаться суда, владельцы/капитаны которых официально подтверждают готовность к плаванию текущих условиях

Украина разрешила вход и выход иностранных гражданских судов в/из портов Одессы, Черноморска и Южного, украинские Военно-морские силы заявили о создании временных коридоров в акватории Черного моря. Соответствующая информация размещена на сайте ВМС Украины.Киев разрешил иностранным торговым судам входить и выходить из трех портов Украины, пользуясь для этого временными коридорами без гарантий безопасности. При этом украинский флот предупредил о сохранении "военной угрозы и минной опасности" на маршруте. К проходу допускаются суда, капитаны которых "осознают опасность" и готовы рискнуть в существующих условиях российской блокады портов.- говорится в сообщении.Указанные маршруты открыты, в первую очередь, для гражданских судов, находящихся в портах Одессы, Южного и Черноморска с февраля 2022 года, т.е. с начала российской спецоперации. Сами маршруты не указаны, но по имеющимся данным, Киев намерен проложить путь через территориальные воды Украины и исключительные морские экономические зоны Румынии и Болгарии.По мнению некоторых аналитиков, таким образом Киев хочет бросить пробный камень в отношении возобновления вывоза зерна из портов, поскольку ранее Россия объявила, что с 20 июля этого года все суда, следующие в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов, а страны флага этих судов будут считаться вовлеченными в конфликт на стороне Киева. К тому же Россия закрыла ряд районов Черного моря для судоходства в связи с военной опасностью.