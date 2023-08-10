Задержан технический директор компании «Пиро-Росс», на складе которой в Сергиевом Посаде произошел взрыв

Вчерашний взрыв на складе пиротехники компании «Пиро-Росс» в подмосковном Сергиевом Посаде стал причиной задержания технического директора компании.Согласно сообщению, размещенному а телеграм-канале ГСУ СК по Московской области, уже прошли обыски в офисах компании «Пиро-Росс», откуда изъяты важные для следствия документы. Были проведены допросы сотрудников компании. По итогам этих действий было принято решение о задержании техдиректора «Пиро-Росс».На месте происшествия продолжают работать соответствующие службы. Чтобы определить точные причины произошедшего, назначены десятки экспертиз, опрошено более тридцати человек.По данным ГСУ СК по Московской области, на данный момент в результате взрыва пострадало более 60 человек, одна женщина умерла, ещё девять человек числятся пропавшими без вести.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по 217 ст. УК РФ «о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».Компания «Пиро-Росс» была основана в 1994 году. Основным родом её деятельности является разработка и производство пускового электромеханического оборудования, пиротехнических и швейных изделий.