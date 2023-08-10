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Задержан технический директор компании «Пиро-Росс», на складе которой в Сергиевом Посаде произошел взрыв

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Задержан технический директор компании «Пиро-Росс», на складе которой в Сергиевом Посаде произошел взрыв

Вчерашний взрыв на складе пиротехники компании «Пиро-Росс» в подмосковном Сергиевом Посаде стал причиной задержания технического директора компании.


Согласно сообщению, размещенному а телеграм-канале ГСУ СК по Московской области, уже прошли обыски в офисах компании «Пиро-Росс», откуда изъяты важные для следствия документы. Были проведены допросы сотрудников компании. По итогам этих действий было принято решение о задержании техдиректора «Пиро-Росс».

На месте происшествия продолжают работать соответствующие службы. Чтобы определить точные причины произошедшего, назначены десятки экспертиз, опрошено более тридцати человек.

По данным ГСУ СК по Московской области, на данный момент в результате взрыва пострадало более 60 человек, одна женщина умерла, ещё девять человек числятся пропавшими без вести.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по 217 ст. УК РФ «о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Компания «Пиро-Росс» была основана в 1994 году. Основным родом её деятельности является разработка и производство пускового электромеханического оборудования, пиротехнических и швейных изделий.
Использованы фотографии:
Официальный сайт СК РФ
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14 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:06
    0
    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по 217 ст. УК РФ «о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

    Не может быть, чтобы не было нарушений. Такого не бывает по жизни нигде и никогда, но привели ли они в взрыву? А если диверсия?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:14
      +2
      Компания «Пиро-Росс» была основана в 1994 году.


      Диверсия уже в самом названии компании.Похоже на ругательство.

      Но честно говоря на диверсию мало похоже.
      В эфире Радио «Комсомольская Правда» о том, что произошло на заводе, рассказал депутат Госдумы и бывший глава Сергиево-Посадского района Сергей Пахомов.

      - Сам оптико-механический завод еще в советское время считался оборонным - там работало тысяч 15 человек. Но он не имеет никакого отношения к взрывчатым веществам. Сейчас часть площадей сдается в аренду, но основную территорию все-таки занимает сам оптико-механический завод, - объяснил Сергей Пахомов. - До последнего времени никаких ЧП там не было. Достаточно аккуратное, современное производство одной из известных компаний в стране. Сам бывал там не раз. Одно из образцовых предприятий.

      По словам Пахомова, ранее считалось, что склад пиротехнической компании «Пиро-Росс» находится на другом конце города.

      - Поэтому правоохранители сейчас выясняют, как взрывчатые вещества такого класса опасности оказались на территории промзоны без соответствующего допуска. Сама компания, которой принадлежал склад, находится в другом месте. Но это тоже серьезная компания мирового, я бы сказал, уровня. Она работает десятки лет и производит фейерверки уникального качества. Это должна быть соответствующая лицензия. Была ли она, как была устроена работа на складе, разбираются правоохранители.

      Депутат Госдумы высказался об основных версиях случившегося.

      - Сейчас можно сказать одно: это не диверсия, не теракт, ничего туда не прилетало. На сегодняшний день события восстановлены до мелочей. В этот момент на территории было довольно много людей, в том числе на крышах работали. Никакого внешнего воздействия на этот склад не было. Вопрос: что послужило триггером взрыва именно внутри склада? Безалаберность при разгрузке, ошибки хранения? В этом сейчас правоохранительные органы и разбираются.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 15:24
        +3
        Сначала в заголовке прочитал Пиросос. laughing
        Как пиротехническую компанию пустили на военный завод?
        1. dump22
          dump22 Сегодня, 16:02
          0
          Потому что оборонщики и являются учредителями этой компании.

          Информация с сайт компании http://www.piro-ross.ru

          Компания Пиро-Росс была основана в 1994 году четырьмя оборонными предприятиями:
          ФГУП «КХЗ» (г. Краснозаводск М.о.)
          ФГУП «ФНПЦ «НИИПХ» (г. Сергиев Посад М.о.)
          ФГУП «Сигнал» (г. Челябинск)
          ФЦДТ «Союз» (г. Дзержинский М.о.).
        2. faiver
          faiver Сегодня, 16:08
          0
          Как пиротехническую компанию пустили на военный завод?
          -
          Компания Пиро-Росс была основана в 1994 году четырьмя оборонными предприятиями:
          ФГУП «КХЗ» (г. Краснозаводск М.о.)
          ФГУП «ФНПЦ «НИИПХ» (г. Сергиев Посад М.о.)
          ФГУП «Сигнал» (г. Челябинск)
          ФЦДТ «Союз» (г. Дзержинский М.о.).
      2. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 15:35
        +2
        Но честно говоря на диверсию мало похоже.

        ОК. Нужно проверить все версии, постараться найти истинную причину (может некачественное ВВ завезли), а не наказывать по формальным признакам нарушения.
        Реальный случай. Ночной сторож в детсаду включил электропечку. КЗ. Пожар. Сбежал через двери. Директора наказали за неправильно установленные решётки на окнах)))
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:09
    +3
    Основным родом её деятельности является разработка и производство пускового электромеханического оборудования, пиротехнических и швейных изделий.

    Интересная конторка .Это как в одной конторе специалисты по фейерверкам и швеи сидят рядом ( грубо говоря )
    1. мазута
      мазута Сегодня, 15:16
      +1
      Спецы" широкого профиля".Служба собственной безопасности чем занималась и куда смотрела?Что за нужда была у руководства завода сдавать помещения в центре такого предприятия?Не на окраине,в отдалении,а именно в центре?Посмотрим куда выведет расследование и в каком месте сдетонирует очередная "зерновая пыль".
  3. Мореход
    Мореход Сегодня, 15:13
    +2
    А лица которые предоставили арендные площади на заводе ВПК?
  4. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 15:20
    +5
    Вот что подозрительно. Возгорание пиротехники в теории должно приводить к длительному "феерверку", самое большее к множественным мелким взрывам. А тут наблюдался одномоментный взрыв большой мощности. Тут выяснять и выяснять.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 15:24
      +2
      Привезли грузовик, набитый порохом или тротилом, и подорвали.
  5. Костадинов
    Костадинов Сегодня, 15:55
    +1
    На 90 % ето классическая диверсия.
    Кто допустил складироват такое количество експлозива в такой близости до оборонного предприятия.
    А если складироват експлозива там не разрешили, как все таки он там оказался.
    1. guest
      guest Сегодня, 16:02
      0
      Цитата: Костадинов
      На 90 % ето классическая диверсия.

      Да конечно же диверсия, но как всегда замаскированная под глупость.
  6. dump22
    dump22 Сегодня, 15:58
    0
    Информация с сайт компании http://www.piro-ross.ru

    Компания Пиро-Росс была основана в 1994 году четырьмя оборонными предприятиями:
    ФГУП «КХЗ» (г. Краснозаводск М.о.)
    ФГУП «ФНПЦ «НИИПХ» (г. Сергиев Посад М.о.)
    ФГУП «Сигнал» (г. Челябинск)
    ФЦДТ «Союз» (г. Дзержинский М.о.).