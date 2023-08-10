Минобороны показало кадры работы экипажа ЗРПК «Тунгуска-М1» Западного военного округа в зоне СВО

Дежурим мы каждый день, производим боевую работу на передовых позициях. Поражаем цели зенитными управляемыми ракетами на дальности до 10 км

Украинские самолеты к нам не залетают, они боятся наших зенитных подразделений. Вертолеты прячутся, но мы их обнаруживаем и эффективно боремся