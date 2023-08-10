Минобороны показало кадры работы экипажа ЗРПК «Тунгуска-М1» Западного военного округа в зоне СВО

Для защиты от атак с воздуха российские военные задействуют в зоне спецоперации системы ПВО различного типа и класса, как самые современные, так и продолжающие оставаться эффективными зенитные комплексы советской разработки. И хотя уже не один месяц в небе практически не появляются боевые самолеты и вертолеты противника, даже в период так называемого контрнаступления, времени для отдыха у российских зенитчиков в зоне СВО не прибавилось.
Основную нагрузку на наши экипажи систем ПВО создает работа по обнаружению и перехвату вражеских дронов, как разведывательного, так и ударного типов. Появление у ВСУ вначале американских РСЗО, а не так давно британских крылатых ракет дальнего поражения тоже не дает расслабляться зенитчикам ВС РФ. И со своей работой наши стражи неба справляются на отлично.
Министерство обороны России показало кадры работы экипажа зенитно-пушечного ракетного комплекса (ЗРПК) «Тунгуска-М1» Западного военного округа в прифронтовой зоне СВО. В ходе боевого дежурства, которое, к слову, ведется непрерывно, экипажи данных советско-российских зенитных самоходных установок эффективно уничтожают БПЛА противника и ракеты.
Дежурим мы каждый день, производим боевую работу на передовых позициях. Поражаем цели зенитными управляемыми ракетами на дальности до 10 км
– рассказывает командир боевой машины ЗРПК «Тунгуска-М1».
Для наведения на цель после ее обнаружения требуется порядка десяти секунд, продолжил командир зенитной установки. При этом наводчик наблюдает на экране за траекторией полета ЗУР и может корректировать ее направление в зависимости от поведения цели. Для уничтожения небольших летательных аппаратов на расстоянии до пяти километров применяются 30-мм зенитные автоматы 2А38, состоящие на вооружении ЗРПК «Тунгуска-М1».
Украинские самолеты к нам не залетают, они боятся наших зенитных подразделений. Вертолеты прячутся, но мы их обнаруживаем и эффективно боремся
— закончил командир экипажа ЗРПК.