Военное обозрение
Войти Регистрация

В зоне спецоперации опробовали бронежилеты «Оберег», защищающие от пуль натовского калибра 8,6 мм

7
В зоне спецоперации опробовали бронежилеты «Оберег», защищающие от пуль натовского калибра 8,6 мм

В подразделениях российской армии, действующих непосредственно в зоне спецоперации, опробовали новые бронежилеты «Оберег», защищающие от пуль натовского калибра 8,6 мм повышенной мощности. Этот боеприпас применяется снайперами противника.

Такое сообщение сделал первый заместитель главы госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков в интервью агентству РИА Новости, посвященном подготовке к международному военно-техническому форуму «Армия-2023».

Он рассказал, что для сравнения была протестирована аналогичная продукция компаний из США и Китая.

Мы также провели отстрелы американских и китайских «одноклассников»

- сообщил Артяков.

Оказалось, что успешно пройти испытания, как это сделал «Оберег», зарубежные аналоги не смогли.

По словам представителя «Ростеха», вес изделия составляет 11,7 килограмма. Бронежилет сохраняет свои защитные свойства при температурах от 40 градусов мороза до 40 градусов жары.

И хотя «Оберег» полностью готов к передаче в войска. Работы по его усовершенствованию продолжается. К примеру, разработчикам удалось снизить его массу на два килограмма без ухудшения характеристик.

Бронежилет будет представлен на предстоящем военно-техническом форуме. Он был создан в Туле компанией «Октава»
.
Примечательно, что большую часть российской экспозиции составляет продукций предприятий госкорпорации «Ростех». Среди прочего, посетители смогут ознакомиться с новыми дымовыми гранатами РДГ-У, предназначенными для защиты личного состава от поражения высокоточным оружием.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 14:52
    +2
    Никакой это не НАТОвский калибр. Это финская Lapua забацала. 338LM Лапуа Магнум.
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 14:58
      0
      Всё-таки натовский, ибо разрабатывался по заказу армии США, снайперам коей надоело таскать Барет под 50 калибр.
      1. Wolfskin1993
        Wolfskin1993 Сегодня, 15:02
        +1
        По "заказу" финских охотников для охоты на сохатого. Винтовки SAKO 338LM в любом оружейном магазине наличествовали. Я и сам одно время хотел прикупить , но дорого патроны релодить даже получалось.
  2. Escariot
    Escariot Сегодня, 14:54
    +2
    Интересно, а о каком именно 8.6 идёт речь? 338 Лапуа Магнум?
  3. советник 2 уровня
    советник 2 уровня Сегодня, 14:54
    +2
    Это неплохой штурмовой броник для спецподразделений, но почти в 2 раза тяжелее Ратника.. поэтому массово в войсках он не нужен, а штурмовикам спецназа - самое то, ведь осколки, контузии и мины- подавляющая часть ранений на современной войне, а не пули 8.6 мм, а вот бегать в нем- ой как тяжело будет..
  4. RuAbel
    RuAbel Сегодня, 15:09
    +1
    Бронежилет против снайперского выстрела? Может, снайперами каких-нибудь других бойцов называть начали?.. Одним словом, СВО...
  5. Bongo
    Bongo Сегодня, 15:15
    +1
    бронежилеты «Оберег», защищающие от пуль натовского калибра 8,6 мм

    Какой лютый бред люди не понимающие о чём взялись писать порой только не напишут... wassat
    Винтовки под патрон 338 Лапуа Магнум создавались в разных странах в том числе и в РФ.

    Российская 8,6-мм снайперская винтовка ВС-8