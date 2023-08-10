В зоне спецоперации опробовали бронежилеты «Оберег», защищающие от пуль натовского калибра 8,6 мм

В подразделениях российской армии, действующих непосредственно в зоне спецоперации, опробовали новые бронежилеты «Оберег», защищающие от пуль натовского калибра 8,6 мм повышенной мощности. Этот боеприпас применяется снайперами противника.
Такое сообщение сделал первый заместитель главы госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков в интервью агентству РИА Новости, посвященном подготовке к международному военно-техническому форуму «Армия-2023».
Он рассказал, что для сравнения была протестирована аналогичная продукция компаний из США и Китая.
Мы также провели отстрелы американских и китайских «одноклассников»
- сообщил Артяков.
Оказалось, что успешно пройти испытания, как это сделал «Оберег», зарубежные аналоги не смогли.
По словам представителя «Ростеха», вес изделия составляет 11,7 килограмма. Бронежилет сохраняет свои защитные свойства при температурах от 40 градусов мороза до 40 градусов жары.
И хотя «Оберег» полностью готов к передаче в войска. Работы по его усовершенствованию продолжается. К примеру, разработчикам удалось снизить его массу на два килограмма без ухудшения характеристик.
Бронежилет будет представлен на предстоящем военно-техническом форуме. Он был создан в Туле компанией «Октава»
.
Примечательно, что большую часть российской экспозиции составляет продукций предприятий госкорпорации «Ростех». Среди прочего, посетители смогут ознакомиться с новыми дымовыми гранатами РДГ-У, предназначенными для защиты личного состава от поражения высокоточным оружием.