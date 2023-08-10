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Минобороны: Штурмовые отряды «Западной» группировки улучшили положение по переднему краю в ходе наступления

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Минобороны: Штурмовые отряды «Западной» группировки улучшили положение по переднему краю в ходе наступления

Российские войска продолжают наступление в Харьковской области, за прошедшие сутки подразделения "Западной" группировки войск сумели еще продвинуться вперед, о чем и говорится в новой сводке Минобороны.


Согласно сообщениям военного ведомства, штурмовые группы группировки войск "Запад" продолжили наступление на Купянском направлении, в ходе которого улучшили свое положение по переднему краю. Противнику это не понравилось, он предпринял ряд контратак с целью выбить наших с занятых позиций, но безуспешно. ВСУ силами подразделений 14-й и 44-й механизированных бригад семь раз атаковали позиции российских войск, но отступили, понеся потери. Основные боевые действия велись в районах Новоселовское ЛНР, Синьковка и урочища Маньковка Харьковской области. Общие потери ВСУ за сутки составили: более 55 человек личного состава, две ББМ и две гаубицы, обе американские, одна из них самоходная.
 
Донецкое направление по-прежнему остается самым напряженным, за прошедшие сутки противник предпринял 17 атак на наши позиции в районах Белогоровка, Новомихайловка и Артемовск, потеряв свыше 290 всушников убитыми и ранеными, две ББМ и пять гаубиц, две из которых самоходные.
 
На Запорожском 46-я аэромобильная бригада ВСУ атаковала в районе Успеновки, наши позиции удержали. Противник в ходе наступления потерял до 125 человек личного состава, один танк, две ББМ и пять единиц артиллерии.
 
Штурмовой отряд 21-й механизированной бригады ВСУ попытался контратаковать в районе Терны Красно-Лиманского направления, но неудачно, российские подразделения группировки "Центр" позиции удержали. Общие потери ВСУ составили до 60 всушников, три ББМ и две единицы полевой артиллерии, включая одну САУ.

На Южно-Донецком направлении основные боевые действия шли в районе Урожайное, противник предпринял две попытки выбить наших из села, даже зашел на окраины, но откатился, не выдержав артиллерийского огня. По потерям ВСУ: более 130 человек пехоты, две ББМ и три единицы артиллерии, включая одну САУ.
 
На Херсонском направлении без изменений, противник предпринимает попытки действовать мелкими группами, наши их пресекают. За сутки ВСУ потеряли до 30 человек личного состава, гаубицу и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией в районе Дылеевка уничтожен склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ, в районах Торское и Авдеевка поражены два пункта управления 63-й и 110-й механизированных бригад.
 
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4 комментария
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:11
    +3
    Я так понимаю ВСУ стащили все свои подразделения ,для контр наступа ? А на севере русские прорвали фронт
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 15:20
      0
      Как-то так. Своим там расскажите. Правда за распространение подобных сведений фашисты расстреливали и вешали.
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:19
    -1
    По Конашенкову потери ЛС ВФУ 635 шт. Сколько "200", сколько "300" науке неизвестно.
    1. Алексей Зоммер
      Алексей Зоммер Сегодня, 15:34
      0
      Цитата: Румaтa
      По Конашенкову потери ЛС ВФУ 635 шт. Сколько "200", сколько "300" науке неизвестно.

      Что же ходить пульс проверять?