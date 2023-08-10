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ВСУ благодаря специальным комплектам переоборудуют автоматы Калашникова в вариант булл-пап

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ВСУ благодаря специальным комплектам переоборудуют автоматы Калашникова в вариант булл-пап

В социальных сетях выложены кадры, на которых запечатлен солдат ВСУ с булл-папом, полученным путем переоборудования автомата АК-74 благодаря использованию специального комплекта BS-4 от компании Black Storm. При этом аналогичную процедуру можно проделать с более старой версией АК-47.


Как указывается в западной прессе, автоматическое оружие в конфигурации Bullpup имеет меньшую длину ствола за счет размещения ударно-спускового механизма и магазина за рукояткой, освобождая пространство спереди. Это дает солдатам лучшую маневренность в стесненных условиях, таких как траншеи, здания или другие ограниченные локации.

Одной из особенностей комплекта BS-4 является возможность модернизировать классическое оружие без изменения его фундаментальной конструкции.

АК-47 и АК-74 – это легендарные представители огнестрельного оружия, известные своей надежностью, но этот комплект повышает их характеристики, внося значительные улучшения

- говорится в прессе.

Среди усовершенствований можно отметить возможность перезаряжать оружие левой или правой рукой благодаря инновационной конструкции казенной части, легкодоступный рычаг предохранителя и кнопка сброса магазина.

Однако системы Bullpup имеют ряд недостатков. Например, при отказе оружия из-за его близости к голове, шее и туловищу стрелка возрастают риски получения вреда здоровью. Для левшей существует риск попадания стреляных гильз прямо им в лицо. Затруднено переключение режима ведения огня на ходу.
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31 комментарий
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:09
    +6
    Бред какой то.Зачем пытаться улучшать Совершенство...Нет,конечно АК не идеален,как и любое оружие,но как массовый,проверенный миллионы раз в бою?..Типичная самодельщина для заработка
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 15:14
      +1
      Так и не понял, что такое булл-пап!
      Объясните древнему, с чем его едят... laughing
      1. al3x
        al3x Сегодня, 15:17
        +3
        Цитата: ваш вср 66-67
        что такое булл-пап!

        короткая компоновка с рукояткой впереди магазина — схема компоновки механизмов винтовок и автоматов, при котором спусковой крючок вынесен вперёд и расположен перед магазином и ударным механизмом.
        1. Румaтa
          Румaтa Сегодня, 15:22
          0
          Цитата: al3x
          короткая компоновка

          Ок. Почему тогда такая модификация не применена для десантного варианта, для танкистов? Наверно укороченный классический Калаш лучше.
          1. parabyd
            parabyd Сегодня, 15:25
            0
            Видимо, чтобы можно было получить укороченный вариант минимальными переделками классической схемы. Т - Технологичность
          2. al3x
            al3x Сегодня, 15:29
            0
            У короткого калаша ствол укорочен, а тут вроде как длину ствола можно сохранить, поменяв местами расположение магазина и спуска.
            1. dmi.pris1
              dmi.pris1 Сегодня, 15:41
              +4
              Тут ничего не меняется.Удаляется приклад,и вместо него -короткий упор.Под цевье делается накладка с двумя ручками и тягой к спусковому механизму..Вот и весь самоделкин
        2. ваш вср 66-67
          ваш вср 66-67 Сегодня, 15:31
          0
          Цитата: al3x
          Цитата: ваш вср 66-67
          что такое булл-пап!

          короткая компоновка с рукояткой впереди магазина — схема компоновки механизмов винтовок и автоматов, при котором спусковой крючок вынесен вперёд и расположен перед магазином и ударным механизмом.

          Спасибо! Благодаря вашему полному объяснению понял что это такое, и так хитро названное!
      2. parabyd
        parabyd Сегодня, 15:18
        0
        Это схема, когда магазин находится сзади, за рукояткой со спусковым крючком
      3. Koronik
        Koronik Сегодня, 15:20
        0
        "Ой,да кабы я знал маманя!"
    2. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 15:27
      +3
      Цитата: dmi.pris1
      Бред какой то.Зачем пытаться улучшать Совершенство...

      Булпап удобнее для боев в застройке и штурмовых операций.
      Поэтому его выбрали для спецназа.
      1. Комментарий был удален.
      2. ИВЗ
        ИВЗ Сегодня, 15:41
        +2
        Булпап удобнее для боев в застройке.
        При ведении боевых действий в урбан. среде, часто возникает необходимость сменить плечо - перейти на стрельбу с левого плеча. Этот вариант исключает такую возможность. С похожими проблемами столкнулись англичане со своими Л85 в Ольстере. Была даже разработана приспособа типа нашего гильзосборника для стрельбы из АК через штатные амбразуры БТ. Приспособа гарантированно позволяла сделать 1 выстрел с левого плеча, для производства ещё одного выстрела требовалась подготовка.
  2. Эмиль
    Эмиль Сегодня, 15:17
    +2
    А если вот это всё 'ажурненькое' в грязь'песок упадёт feel
    1. aakvit
      aakvit Сегодня, 15:22
      +1
      Мне тоже интересно! А то ведь из калаша песок вытряхнул, - и стреляешь дальше, у самого так было. А тут? recourse
    2. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 15:24
      +1
      Затруднено переключение режима ведения огня на ходу.
      Переделка ради переделки ! fool
      1. ИВЗ
        ИВЗ Сегодня, 16:05
        0
        Переделка ради переделки !
        С оружием такое не прокатывает. Если используют, значит это чей-то заказ. Может расчёты тяжёлого вооружения, экипажи разных "броневиков" и тачанок, может траншейное. И по наступающим из траншеи (ствол -то штатный, длинный), и в самой траншее если ворвутся. Переключение режимов огня на ходу - ни к чему абсолютно. И надёжность никак не страдает АК есть АК и он тут никуда не делся.
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:06
      0
      Я думаю,что ничего не произойдет.Главная фишка то осталась на месте-автомат АК.Под цевье присунули две ручки с тягой...
  3. AlexSam
    AlexSam Сегодня, 15:27
    +1
    Как указывается в западной прессе, автоматическое оружие в конфигурации Bullpup имеет меньшую длину ствола за счет размещения ударно-спускового механизма и магазина за рукояткой

    как утверждение западной прессы относится к образцу, описанному в статье? автор статьи мысленно отпилил часть ствола? кризис жанра?
    1. ИВЗ
      ИВЗ Сегодня, 16:07
      +1
      ...автоматическое оружие в конфигурации Bullpup имеет меньшую длину при той же длине ствола за счет размещения ударно-спускового механизма и магазина за рукояткой. Так правильно.
  4. cpls22
    cpls22 Сегодня, 15:27
    +2
    Вообще непонятно, как они привод к УСМ реализовали.
    Тросик протянули, что -ли ? Однозначно эта бандура утяжелила оружие, и сделала неудобной стрельбу с вытянутых рук.
    1. AlexSam
      AlexSam Сегодня, 15:59
      0
      Цитата: cpls22
      Вообще непонятно, как они привод к УСМ реализовали.
      Тросик протянули, что -ли ?

      мне тоже интересно)
  5. lukash66
    lukash66 Сегодня, 15:27
    +1
    Ну уже пора щирым конструкторам-кулибиным переделать винтовку Мосина, ППШ, ППС и т.д. и т.п. по списку. А потом до кучи и мАксима залепить в под булл-мать - его - пап.))))
  6. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 15:30
    0
    при отказе оружия из-за его близости к голове, шее и туловищу стрелка возрастают риски получения вреда здоровью.
    Каким образом при отказе оружия возникнет вред эдоровью?
    Разве что командир пистон вставит за нечищеный ствол.
    1. spech
      spech Сегодня, 15:44
      0
      Каким образом при отказе оружия возникнет вред эдоровью?
      Разве что командир пистон вставит за нечищеный ствол.

      не только гильза в голову может прилететь, но и куски "отказавшего оружия".
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:30
    0
    Опять перемога, на пустом месте ? Что изменяется в тактике боя ,какие преимущества у бойца с оружием в конфигурации Bullpup .
  8. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:42
    +1
    Цитата: aakvit
    Мне тоже интересно! А то ведь из калаша песок вытряхнул, - и стреляешь дальше, у самого так было. А тут? recourse

    Во времена ВОВ РККА носили снайперки на плече, а Вермахт в футлярах.
  9. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 15:43
    +2
    Фигней маются. Комментарий слишком короткий, но по существу.
  10. К-50
    К-50 Сегодня, 16:09
    0
    Судя по количеству навешенного, вес будет у автомата ещё тот! fellow lol
    К тому же дышать пороховыми газами, прямо из окна выброса, свеженькими, то ещё удовольствие, как и для глаз и ушей. lol
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 16:28
      0
      Вес 3,9кг против 3,6кг у оригинального АК
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:10
    0
    Вот где она грань, за которой начинается полный бред или извращение???
    Понятно, кому-то бабосиков захотелось,но подумать, некоторым, не вредно было б, хоть иногда.
  12. isv000
    isv000 Сегодня, 16:24
    0
    ВСУ благодаря специальным комплектам переоборудуют автоматы Калашникова в вариант булл-пап

    Вот дубы-колдуны! Много этот булл-пап им наработает в песках и болотах, при форсировании водных преград?! Так с ним и булькнут...