Военное обозрение
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СБУ задержала главу Белгород-Днестровского райсовета Одесской области «за кражу лодок»

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СБУ задержала главу Белгород-Днестровского райсовета Одесской области «за кражу лодок»

Украина уже давно превратилась в страну, власти которой используют против неугодных политиков, бизнесменов, журналистов и собственного населения все доступные репрессивные меры. Даже после запрета всех оппозиционных партий, что было объяснено Зеленским введением военного положения в стране, спецслужбы по указке из Киева продолжают аресты бывших членов данных политобъедиений.


Помимо искоренения всего, что хотя бы отдаленно связано с советским прошлым и Россией, многочисленные силовые структуры Украины активно участвуют в разделе сфер влияния, перераспределении собственности и финансовых потоков как в интересах правящей верхушки, так и своих.

Как недавно высказался министр финансов, после начала военного конфликта коррупция на Украине «приобрела иные формы». Другими словами, она стала основой государственной политики, сохранения власти и самого существования страны, де-факто приобретя легальную форму. Как раз под прикрытием антикоррупционных кампаний киевский режим чаще всего и устраняет опальных политиков, чиновников и бизнесменов.

Украинские паблики, а следом и СМИ сообщают, что Служба безопасности Украины на этот раз арестовала главу Белгород-Днестровского райсовета Одесской области Григория Мельниченко. При этом версии причин задержания председателя районного совета выдвигаются разные.



Пишут, что политика задержали якобы за его регулярные публикации в соцсетях фотографий последствий обстрелов ВС РФ моста через Днестровский лиман, что строжайше запрещено на Украине. По другим данным, Мельниченко подозревают в ряде чуть ли не уголовных преступлений и даже «краже лодок», предназначенных для форсирования Днепра, что может расцениваться как госизмена.

Известно, что Мельниченко состоит в партии мэра Одессы Геннадия Труханова, которого спецслужбы Украины неоднократно обвиняли в различных злоупотреблениях и даже пару раз арестовывали. Правда, всякий раз избранный всеобщим голосованием Одесский градоначальник оказывался на свободе. В начале августа Национальное антикоррупционное бюро (НАБ) Украины сообщило, что мэра Одессы Геннадия Труханова и еще 15 городских чиновников подозревают в создании преступной организации. Имеет ли отношение к этому новому делу арестованный Мельниченко, пока неизвестно.

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9 комментариев
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  1. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 15:35
    +1
    Казалось бы, вот так вот взять,
    Да всех мерзавцев расстрелять…,
    Чтоб вместо них пришли «другие» –
    Хорошие, а не плохие...
    А кто сказал вам, что «другие»,
    Хоть в чем-то будут не такие...???
    Не будут вpamь, не будут кpacmь
    Как только проскользнут во власть...
    Как жаль, что «слугами народа»
    Становятся подчас уро.ды...
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:37
    0
    Сделал бы лучше что то для нас..Страдал бы за правду..А так..
    1. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 15:45
      0
      укроп за правду? Он слова такого не знает. Только "мояхатаскраю" и "аменетозащо?".
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 15:54
        -1
        Да и не жалко..Попал в жернова..Вероятно думал хитро прожть..
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 15:53
      -1
      Цитата: dmi.pris1
      Сделал бы лучше что то для нас..Страдал бы за правду..А так..

      Не поделился во время наваром, вот и огреб.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:38
    +1
    Таки вот почему под Херсоном еще форсирования не было! Лодки тю-тю....., по рыбакам разошлись. В связи с лодочной темой вопрос. Вот беженцы из Африки по Средиземному морю в ЕС чешут, тонут, но все равно плывут. А вот кеклы в Румынию не пробовали морем на бананах?
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 16:22
      0
      Цитата: Uprun
      в Румынию не пробовали морем на бананах?

      Банан, это перевязанная камера от трактора Беларусь, что ли? Давно не видел.
  4. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 16:11
    0
    Вот он весь ВМС Украины и украл!) Включая, « пИдводный чОвЭн,, « Запорожье».
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 16:21
      0
      Цитата: Андрей Николаевич
      Вот он весь ВМС Украины и украл!) Включая, « пИдводный чОвЭн,, « Запорожье».

      "Запорiжжя" рельсами к причалу приварен, в Балаклаве. Сколь мы не пихали сей човен морекопам - рогами упирались, но не брали...