СБУ задержала главу Белгород-Днестровского райсовета Одесской области «за кражу лодок»

Украина уже давно превратилась в страну, власти которой используют против неугодных политиков, бизнесменов, журналистов и собственного населения все доступные репрессивные меры. Даже после запрета всех оппозиционных партий, что было объяснено Зеленским введением военного положения в стране, спецслужбы по указке из Киева продолжают аресты бывших членов данных политобъедиений.Помимо искоренения всего, что хотя бы отдаленно связано с советским прошлым и Россией, многочисленные силовые структуры Украины активно участвуют в разделе сфер влияния, перераспределении собственности и финансовых потоков как в интересах правящей верхушки, так и своих.Как недавно высказался министр финансов, после начала военного конфликта коррупция на Украине «приобрела иные формы». Другими словами, она стала основой государственной политики, сохранения власти и самого существования страны, де-факто приобретя легальную форму. Как раз под прикрытием антикоррупционных кампаний киевский режим чаще всего и устраняет опальных политиков, чиновников и бизнесменов.Украинские паблики, а следом и СМИ сообщают, что Служба безопасности Украины на этот раз арестовала главу Белгород-Днестровского райсовета Одесской области Григория Мельниченко. При этом версии причин задержания председателя районного совета выдвигаются разные.Пишут, что политика задержали якобы за его регулярные публикации в соцсетях фотографий последствий обстрелов ВС РФ моста через Днестровский лиман, что строжайше запрещено на Украине. По другим данным, Мельниченко подозревают в ряде чуть ли не уголовных преступлений и даже «краже лодок», предназначенных для форсирования Днепра, что может расцениваться как госизмена.Известно, что Мельниченко состоит в партии мэра Одессы Геннадия Труханова, которого спецслужбы Украины неоднократно обвиняли в различных злоупотреблениях и даже пару раз арестовывали. Правда, всякий раз избранный всеобщим голосованием Одесский градоначальник оказывался на свободе. В начале августа Национальное антикоррупционное бюро (НАБ) Украины сообщило, что мэра Одессы Геннадия Труханова и еще 15 городских чиновников подозревают в создании преступной организации. Имеет ли отношение к этому новому делу арестованный Мельниченко, пока неизвестно.