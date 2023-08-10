Снайпер ВСУ: Россия ещё не использовала против Украины многое из того, что имеет в арсенале

Начавшееся более двух месяцев назад украинское контрнаступление не дало желаемых для Киева и его союзников на Западе результатов, что стало следствием хорошей подготовки к нему российской стороны.
То, что ВС России воюют в последнее время качественнее, стали признавать и западные, и украинские эксперты. Кроме того, если раньше часто говорили, что у России скоро будет не хватать оружия для ведения боевых действий, то теперь риторика в Киеве и на Западе меняется.
По словам снайпера ВСУ Константина Прошинского, Россия имеет достаточно военных возможностей, которые пока ещё не пустила против Украины. Для примера украинский военный привел ракетные обстрелы Киева, которые при желании могут быть увеличены в десятки раз российской стороной. И если несколько десятков ракет или беспилотников удаётся сбить, то, когда они полетят сотнями, ситуация будет совсем иная, отметил Прошинский.
Поэтому они (Россия) могли сделать достаточно много всего, но не делают
- сказал военный.
Такое положение дел наводит на мысль, что в Москве на данный момент не заинтересованы в дальнейшем расширении контролируемых территорий, а хотят закрепиться на нынешней линии фронта, считает украинский снайпер. Он уверен, что этим и закончится конфликт.
Напомним, что Прошинский ранее заявил, что ВСУ сейчас не в состоянии выйти не только на границы 1991 года, но и на границы 24 февраля 2022-го.