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Снайпер ВСУ: Россия ещё не использовала против Украины многое из того, что имеет в арсенале

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Снайпер ВСУ: Россия ещё не использовала против Украины многое из того, что имеет в арсенале

Начавшееся более двух месяцев назад украинское контрнаступление не дало желаемых для Киева и его союзников на Западе результатов, что стало следствием хорошей подготовки к нему российской стороны.


То, что ВС России воюют в последнее время качественнее, стали признавать и западные, и украинские эксперты. Кроме того, если раньше часто говорили, что у России скоро будет не хватать оружия для ведения боевых действий, то теперь риторика в Киеве и на Западе меняется.

По словам снайпера ВСУ Константина Прошинского, Россия имеет достаточно военных возможностей, которые пока ещё не пустила против Украины. Для примера украинский военный привел ракетные обстрелы Киева, которые при желании могут быть увеличены в десятки раз российской стороной. И если несколько десятков ракет или беспилотников удаётся сбить, то, когда они полетят сотнями, ситуация будет совсем иная, отметил Прошинский.

Поэтому они (Россия) могли сделать достаточно много всего, но не делают

- сказал военный.

Такое положение дел наводит на мысль, что в Москве на данный момент не заинтересованы в дальнейшем расширении контролируемых территорий, а хотят закрепиться на нынешней линии фронта, считает украинский снайпер. Он уверен, что этим и закончится конфликт.

Напомним, что Прошинский ранее заявил, что ВСУ сейчас не в состоянии выйти не только на границы 1991 года, но и на границы 24 февраля 2022-го.
Использованы фотографии:
Официальный сайт Минобороны РФ
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9 комментариев
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  1. Million
    Million Сегодня, 17:38
    +1
    Такое положение дел наводит на мысль, что в Москве на данный момент не заинтересованы в дальнейшем расширении контролируемых территорий, а хотят закрепиться на нынешней линии фронта, считает украинский снайпер. Он уверен, что этим и закончится конфликт.

    Президент,его пресс-секретарь,министр обороны итд итп обещали провести денацификацию и демилитаризацию Украины,а не закончить конфликт на нынешней линии фронта.
    1. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 17:45
      -1
      Цитата: Million
      Такое положение дел наводит на мысль, что в Москве на данный момент не заинтересованы в дальнейшем расширении контролируемых территорий, а хотят закрепиться на нынешней линии фронта, считает украинский снайпер. Он уверен, что этим и закончится конфликт.

      Президент,его пресс-секретарь,министр обороны итд итп обещали провести денацификацию и демилитаризацию Украины,а не закончить конфликт на нынешней линии фронта.

      Так эти трепачи много чего обещали,чего теперь верить что ли им.
    2. Юра
      Юра Сегодня, 17:53
      -4
      Цитата: Million
      а не закончить конфликт на нынешней линии фронта.

      Цитата: alexoff
      У меня на это есть только такой комментарий
      Вы что уже совсем тронулись? Какой-то ВСУшный снайпер что-то там сказал и вы понеслись, мозгам совсем тесно в голове что-ли, улетели куда-то?
  2. alexoff
    alexoff Сегодня, 17:39
    -1
    У меня на это есть только такой комментарий
  3. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 17:44
    +2
    И никогда не используем. Мы из принципа воюем как первобытные туземцы. Даже без ковровых бомбардировок. Потому что мы не такие. Мы бандеровцев жалеем.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 18:02
      +1
      Без ковровых бомбардировок мы воюем, потомушто ПВО не выбито и чревато боком
  4. ДимчиК
    ДимчиК Сегодня, 18:00
    +1
    Ну снайпер ВСУ этож эксперт конечно по всему нашему вооружению, чеуж призывника какого-нибудь не процитировали, или дворника, водителя, продавца, можно даже у директора завода какого-нибудь спросить о том какого и сколько у нас вооружения! Ах да, у снайпера же прицел есть оптический, да и ночной наверняка. Ему конечно же виднее.
  5. Magellan
    Magellan Сегодня, 18:05
    0
    Россия имеет достаточно военных возможностей, которые пока ещё не пустила против Украины. Для примера украинский военный привел ракетные обстрелы Киева, которые при желании могут быть увеличены в десятки раз российской стороной. И если несколько десятков ракет или беспилотников удаётся сбить, то, когда они полетят сотнями, ситуация будет совсем иная, отметил Прошинский.

    Что тут еще скажешь, просто нужна политическая воля...
  6. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 18:06
    -1
    Растягиваем удовольствие видимо, жаль народ не бережём, но политика вещь тонкая