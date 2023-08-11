Yonhap: Лидер КНДР призвал армию готовиться к наступательной войне

Корейский полуостров рискует снова стать серьезной точкой напряженности. Поводом для эскалации могут послужить учения Южной Кореи и США, запланированные на конец августа.
Напомним, что лидер КНДР неоднократно заявлял, что считает союз и военные приготовления Сеула и Вашингтона прямой угрозой для своей страны. Ким Чен Ын даже угрожал США ядерным оружием в ответ на прямую агрессию.
Теперь, как пишет Yonhap, ссылаясь на государственные СМИ Северной Кореи, лидер страны в ходе заседания Центральной военной комиссии Рабочей партии призвал усилить подготовку Корейской народной армии в наступательном ключе.
На фото, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи, Ким Чен Ын стоит возле заблюренной карты Корейского полуострова. Однако журналисты из Yonhap отметили, что даже в этом случае понятно, куда он указывает - на Сеул или военный штаб Герёндэ.
Свое обращение к комиссии северокорейский лидер сделал на фоне обсуждения предстоящих совместных учений Республики Корея и США. Также сообщается, что в ходе данного заседания был назначен новый начальник Генштаба, которым стал Ли Ён Гиль.
Пока не понятно, что задумал лидер КНДР. Все вышеупомянутые приготовления – это очередная «игра мускулами» с целью напугать США или все же Северная Корея готовит СВО на территории своей проамериканской соседки.