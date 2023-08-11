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Yonhap: Лидер КНДР призвал армию готовиться к наступательной войне

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Yonhap: Лидер КНДР призвал армию готовиться к наступательной войне

Корейский полуостров рискует снова стать серьезной точкой напряженности. Поводом для эскалации могут послужить учения Южной Кореи и США, запланированные на конец августа.


Напомним, что лидер КНДР неоднократно заявлял, что считает союз и военные приготовления Сеула и Вашингтона прямой угрозой для своей страны. Ким Чен Ын даже угрожал США ядерным оружием в ответ на прямую агрессию.

Теперь, как пишет Yonhap, ссылаясь на государственные СМИ Северной Кореи, лидер страны в ходе заседания Центральной военной комиссии Рабочей партии призвал усилить подготовку Корейской народной армии в наступательном ключе.

На фото, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи, Ким Чен Ын стоит возле заблюренной карты Корейского полуострова. Однако журналисты из Yonhap отметили, что даже в этом случае понятно, куда он указывает - на Сеул или военный штаб Герёндэ.



Свое обращение к комиссии северокорейский лидер сделал на фоне обсуждения предстоящих совместных учений Республики Корея и США. Также сообщается, что в ходе данного заседания был назначен новый начальник Генштаба, которым стал Ли Ён Гиль.

Пока не понятно, что задумал лидер КНДР. Все вышеупомянутые приготовления – это очередная «игра мускулами» с целью напугать США или все же Северная Корея готовит СВО на территории своей проамериканской соседки.
Использованы фотографии:
фото KCNA
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7 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 06:09
    0
    Пока не понятно, что задумал лидер КНДР

    ***
    Умом - Чен Ына не понять ...
    ***
    1. Оби Ван Кеноби
      Оби Ван Кеноби Сегодня, 06:38
      +1
      Умом - Чен Ына не понять ...

      А что тут понимать?
      Молодец Ким Чен Ын! Армию и флот не только сохранил, но и улучшил.
      Вон какие беспилотники Шойгу на параде в Корее показали.
      А мы всей страной армии на войну скидываемся.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:24
    0
    или все же Северная Корея готовит СВО на территории своей проамериканской соседки.
    По поводу СВО маловероятно, т.к. Ким Чен Ын неоднократно заявлял, что Пхеньян ответит на прямую агрессию со стороны РК при поддержке Сша. Т.е. нападать первой Северная Корея планов не вынашивает. А указание "усилить подготовку Корейской народной армии в наступательном ключе" нужно понимать как в случае агрессии дать отпор и перенести боевые действия на территорию противника. Одним словом "бить врага на его же территории" - лозунг хорошо знакомый советским людям в период 30-40 г.г..
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 06:28
    0
    Мир сошёл с ума ... (с)
    везде воевать собираются......
  4. Виктор Ленинградец
    Виктор Ленинградец Сегодня, 06:34
    0
    или все же Северная Корея готовит СВО на территории своей проамериканской соседки

    В отличие от известных руководителей командование США на ТВД незамедлительно уничтожит Северокорейское руководство и вооруженные силы массированным ударом. А Южная Корея возьмет на себя восстановление вновь обретённых территорий. Мягкотелые Россия и Китай не рискнут выступить против гегемона и вмешаться в такой конфликт на стороне Северной Кореи.
    Развитием стратегии станет провозглашение независимости Тайваня и требование вернуть Японии принадлежавшие ей Курильские острова. После чего КТОФ может собирать манатки.
    Такова может быть цена неподготовленной авантюры.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:36
      0
      ИМХО тов.Ын просто так не сдастся. Даже если амерам удастся нанести первыми удар - Сев.Корея ответит, хотя бы тем что осталось.... А это тоже не так уж мало будет.
      Тем более что у их элиты нет зарубежных счетов и терять им нечего
  5. Cannon
    Cannon Сегодня, 06:36
    0
    Пока не понятно, что задумал лидер КНДР.++++Если бы только он один это задумал, а то ведь скорее всего с Путиным, а Шойгу передал.Посетила меня такая шальная мысля.. Европка может так разозлить РФ, что эта война для них и НАТО окажется последней и на вновь освободившихся от фашизма территориях нужны будут военные администрации.У нас столько людей нет, вот корейцы , китайцы и африканцы очень даже подошли бы для этого.А что, Европа нагадила им и нам знатно, так что настанет время отыграться.