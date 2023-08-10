В Самарской области задержан местный житель, передававший спецслужбам Украины данные о воинских эшелонах

Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Самарской области, причастного к государственной измене, направленная против безопасности России

Российские силовики продолжают выявлять агентов украинских спецслужб и "сочувствующих" режиму Зеленского по всей территории России. Очередного украинского агента сотрудники ФСБ выявили в Самарской области, он передавал спецслужбам Украины сведения о следующих в сторону западной границы воинских эшелонах.ФСБ вышла на след жителя Самарской области, который фотографировал эшелоны с военной техникой и передавал сведения своим кураторам в Киеве. Причем, как утверждают силовики, задержанный сам добровольно предложил свои услуги украинским спецслужбам и уже от них получал задания. Основной задачей агента, данные которого не раскрываются, было отслеживание переброски военной техники и войск российской армии по железной дороге.- говорится в сообщении.Сколько сведений задержанный передал своим кураторам установит следствие, известно, что он фотографировал воинские эшелоны, после чего фотографии со своими комментариями о месте и времени съемки отправлял в Киев.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена), ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Следственные и оперативные мероприятия продолжаются, украинский агент заключен под стражу.