Военное обозрение
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В Самарской области задержан местный житель, передававший спецслужбам Украины данные о воинских эшелонах

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В Самарской области задержан местный житель, передававший спецслужбам Украины данные о воинских эшелонах

Российские силовики продолжают выявлять агентов украинских спецслужб и "сочувствующих" режиму Зеленского по всей территории России. Очередного украинского агента сотрудники ФСБ выявили в Самарской области, он передавал спецслужбам Украины сведения о следующих в сторону западной границы воинских эшелонах.


ФСБ вышла на след жителя Самарской области, который фотографировал эшелоны с военной техникой и передавал сведения своим кураторам в Киеве. Причем, как утверждают силовики, задержанный сам добровольно предложил свои услуги украинским спецслужбам и уже от них получал задания. Основной задачей агента, данные которого не раскрываются, было отслеживание переброски военной техники и войск российской армии по железной дороге.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Самарской области, причастного к государственной измене, направленная против безопасности России

- говорится в сообщении.

Сколько сведений задержанный передал своим кураторам установит следствие, известно, что он фотографировал воинские эшелоны, после чего фотографии со своими комментариями о месте и времени съемки отправлял в Киев.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена), ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Следственные и оперативные мероприятия продолжаются, украинский агент заключен под стражу.

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12 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:52
    +3
    Этих недоумков по всей матушке Руси...Сажать и сажать..Голову включить?Не?Ну и тогда пофиг-этапом в Воркуту
    1. Комментарий был удален.
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 16:14
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Голову включить?Не?

      так они и включили, пошли бабло зарабатывать, а способ ...
      в их понятии деньги не пахнут
    3. Бородач
      Бородач Сегодня, 16:17
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Этих недоумков по всей матушке Руси...Сажать и сажать..Голову включить?Не?Ну и тогда пофиг-этапом в Воркуту

      Зачем в Воркуту? Отправить на остров Врангеля, пусть Бакланов считает и в СБУ передаёт. laughing
  2. guest
    guest Сегодня, 15:55
    +3
    ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

    Смешно просто, путёвка на курорт в Турцию и айфон от Абрамовича ему тоже дадут? Только смертная казнь для предателей, наш гу(м)анизм ни к чему хорошему не приведёт.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:58
      +3
      Абрамович такой шушерой не занимается.Гешефта не видит yes
  3. Дмитрий22
    Дмитрий22 Сегодня, 16:00
    +5
    Нашим спецслужбам необходимо организовать коллектив товарищей которые будут намеренно/ненамеренно подставляться под вербовку, цистернами сливать правдоподобную дезу, вытягивать деньги и контакты, что бы в море дезы терялась инфа от предателей.. фоткать с разных ракурсов один и тот же сожженный распред шкаф на жд в разных локациях и тянуть за это деньги и инфу.. В общем,максимально усложнить подрывную деятельность.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 16:09
      0
      Цитата: Дмитрий22
      Нашим спецслужбам необходимо организовать коллектив товарищей которые будут намеренно/ненамеренно подставляться под вербовку,

      Писал это пару раз. Минусят. Почему, не пишут.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:04
    +1
    Вопрос... а какие могут быть вопросы?
    Такие/такое бывало и раньше, будет и впредь.
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 16:21
      0
      Виктор, приветствую hi Ведь что ни день ---- сообщения о всяких предателях. От люмпенов, до сотрудников администраций и министерства.
      Если бы смертная казнь была.....
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:06
    +2
    Собаке "конский" срок..................
  6. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 16:06
    +2
    Ловят, ловят гадов предателей и никак всех выловить не могут. Это говорит о недостаточности наших действующих законов!!!
  7. Neo-9947
    Neo-9947 Сегодня, 16:19
    +1
    Каждый китайский утюг (а других у нас нет request ) нам вещает, что сейчас мы воюем с Западом.
    Война значит.
    А почему во время войны не применяется высшая мера социальной защиты?
    Вопрос, однако.