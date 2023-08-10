Балицкий заявил об уничтожении российскими системами ПВО большей части снарядов HIMARS и ракет Storm Shadow на Запорожском направлении

Система ПВО начала работать, мы уже привыкли сбивать «химеры», несмотря на то, что поначалу их трудно было сбивать, ведь почти все долетали до цели, поражая многие инфраструктурные объекты, включая мосты, железнодорожное депо и военные объекты. Так, если раньше из шести или двенадцати ракет этого комплекса сбивалась лишь половина, то в настоящее время из пакета долетает либо одна, либо не долетают вовсе (…) Storm Shadow мы также начали сбивать. Обычно прилетают четыре или шесть, но долетает к нам лишь одна из шести. Из шести, выпущенных по Крымскому мосту, попали лишь две. Разумеется, мы ожидаем ещё какого-то вооружения западного образца, но и его мы научимся сбивать

Системы ПВО ВС России уничтожают почти все снаряды из РСЗО HIMARS и ракеты Storm Shadow, выпускаемые ВСУ по населённым пунктам Запорожской области. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире телеканала «Соловьёв Live». Как уточнил глава области, со стороны украинских вооружённых формирований попадают лишь единичные боеприпасы.Балицкий высказал об этом следующее:В то же время, добавил Балицкий, ВСУ ещё в самом начале спецоперации в основном применяли ракеты «Точка-У», с которыми наши военные в целом справлялись. Однако были и прилёты, потому что ни одна ПВО в мире не в состоянии сбить все воздушные цели.Напомним, что врио губернатора Запорожской области сообщил ранее в своём ТГ-канале о нескольких сбитых ударных дронах над Бердянском и Азовским морем. Как уточнил он, это произошло благодаря слаженной работе наших средств ПВО.