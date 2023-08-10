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Балицкий заявил об уничтожении российскими системами ПВО большей части снарядов HIMARS и ракет Storm Shadow на Запорожском направлении

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Балицкий заявил об уничтожении российскими системами ПВО большей части снарядов HIMARS и ракет Storm Shadow на Запорожском направлении

Системы ПВО ВС России уничтожают почти все снаряды из РСЗО HIMARS и ракеты Storm Shadow, выпускаемые ВСУ по населённым пунктам Запорожской области. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире телеканала «Соловьёв Live». Как уточнил глава области, со стороны украинских вооружённых формирований попадают лишь единичные боеприпасы.


Балицкий высказал об этом следующее:

Система ПВО начала работать, мы уже привыкли сбивать «химеры», несмотря на то, что поначалу их трудно было сбивать, ведь почти все долетали до цели, поражая многие инфраструктурные объекты, включая мосты, железнодорожное депо и военные объекты. Так, если раньше из шести или двенадцати ракет этого комплекса сбивалась лишь половина, то в настоящее время из пакета долетает либо одна, либо не долетают вовсе (…) Storm Shadow мы также начали сбивать. Обычно прилетают четыре или шесть, но долетает к нам лишь одна из шести. Из шести, выпущенных по Крымскому мосту, попали лишь две. Разумеется, мы ожидаем ещё какого-то вооружения западного образца, но и его мы научимся сбивать

В то же время, добавил Балицкий, ВСУ ещё в самом начале спецоперации в основном применяли ракеты «Точка-У», с которыми наши военные в целом справлялись. Однако были и прилёты, потому что ни одна ПВО в мире не в состоянии сбить все воздушные цели.

Напомним, что врио губернатора Запорожской области сообщил ранее в своём ТГ-канале о нескольких сбитых ударных дронах над Бердянском и Азовским морем. Как уточнил он, это произошло благодаря слаженной работе наших средств ПВО.
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12 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:31
    +6
    За Крымский мост не понятно, были прилеты крылатых ракет? Может я что-то пропустил конечно.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 16:42
      +5
      Не было. Балицкий сбил. Он сбивает все, что летает.
      1. URAL72
        URAL72 Сегодня, 16:51
        +4
        Говоря о крымском мосту, он наверное имел Чонгарский мост. Там было как раз два попадания. Для него это тоже крымский мост. Он же смотрит с Мелитополя.
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 17:01
        +2
        Значок "Отличник ПВО"Балицкому...В студию!
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:47
    +5
    Системы ПВО ВС России уничтожают

    Плохо. Уничтожать должны не ПВО, а ВКС по дороге от границы к фронту и на складах.
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 17:14
      0
      не ПВО, а ВКС по дороге от границы к фронту и на складах.
      ..тут не поспоришь...удивляет одно...почему ещё целы мосты в западной хугтярии.по которым и идёт снабжение..вот загадка
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:25
      0
      ВКС работают.


      «Параллельно ВС РФ продвинулись в сторону Каменки и Двуречной на северо-востоке Харьковской области, что заставило ВСУ растянуть силы и разуплотнить оборону на этих направлениях. Последние четыре недели все приграничные объекты ВСУ — штабы рот и батальонов, склады с топливом и боеприпасами — активно отрабатывала российская авиация. Бомбы ФАБ-250-М62 и УПАБ-1500 применялись с дальности 50 км, из-за чего комплексы ПВО ВСУ малой дальности Aspide и советские «Стрела» не успевали среагировать и были уничтожены вместе с ключевыми объектами украинской армии.Спустя несколько недель воздушных ударов по позициям ВСУ в Купянском районе практически все подразделения украинской армии начали испытывать нехватку боеприпасов», – информирует паблик.


      Авторы анализируют и пытаются ответить на вопрос, смогут ли ВСУ удержать Купянск.
      «Основные силы украинской армии задействованы в наступлении на Запорожье и на Южно-Донецком направлении. Попытка удержать ВС РФ под Купянском с помощью оперативных резервов пока ни к чему не привела. Скорее всего, для создания эффективной обороны по границам Купянского района ВСУ потребуется привлечение стратегических резервов.Возможно, хотя и маловероятно, что для приостановки или как минимум замедления наступления ВС РФ в этом районе ВСУ снимут некоторые подразделения с других участков фронта. Оба варианта с привлечением стратегических резервов или фронтовых частей упираются в нехватку боекомплекта и невозможность подавить или хотя бы нарушить работу российской авиации, применяющей бомбы и управляемые ракеты с дистанции 40—50 км.
      Кроме того, не прекращается применение БПЛА «Герань-2» и баллистических ракет «Искандер» по особо важным объектам ВСУ в этом районе, что ещё сильнее усложняет оборону Купянского района и с каждым разом требует привлечения всё более крупных сил», – резюмирует «Военная хроника».

      https://www.politnavigator.net/ukraina-prospala-udar-na-kupyansk-v-gorode-obyavlena-ehvakuaciya.html
  3. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 17:13
    0
    ведь почти все долетали до цели, поражая многие инфраструктурные объекты, включая мосты, железнодорожное депо и военные объекты.

    Признают, что укронацисты бьют и по мостам, и по жд депо!
    А как же ответка по тем же мостам и жд депо?
    Что то давно не слышно. Или я пропустил все новости нашего МО?
    1. Toorik
      Toorik Сегодня, 17:21
      0
      я думаю в очередной раз могут пригрозить ударами по центрам принятия решений.... им это нечего не стоит.... все равно уже на их угрозы некто не обращает внимания....
  4. Бывший солдат
    Бывший солдат Сегодня, 17:21
    0
    Может как-то можно не ракеты сбивать уже в полёте, а пусковые установки уничтожать, склады хранения и пути подвоза этой заразы. sad
  5. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 17:27
    0
    Сколько в штуках то осталось?
    Или в процентах от общего количества.
  6. NickShel
    NickShel Сегодня, 17:37
    -2
    Верим! Причем Балицкий сам все уничтожил, как Конашенко раньше все Хаймарсы пощелкал, как орешки.