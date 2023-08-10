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СМИ США: Байден просит у конгресса 25 млрд долларов, из которых весомая часть предназначена Украине

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СМИ США: Байден просит у конгресса 25 млрд долларов, из которых весомая часть предназначена Украине

Президент США Джо Байден просит у конгресса 25 млрд долларов, из которых весомая часть предназначена Украине. Также почти половина из общей суммы – 12 миллиардов – пойдет на ликвидацию последствий природных катастроф на территории Соединенных Штатов.

Об этом сообщает американское агентство Bloomberg, ссылаясь на источник.

По его информации, Белый Дом намерен обратиться в конгресс за дополнительным финансированием, не предусмотренным бюджетом. Он хотел бы добавить к запланированным расходам еще как минимум 25 миллиардов долларов. 13 из них пошли бы американским военным и киевскому режиму. Причем дополнительное финансирование, уверяет источник, администрация Байдена хочет вывести за рамки бюджетных ограничений.

В СМИ США отмечается, что такой запрос способен вызвать крайне негативную реакцию среди представителей Республиканской партии. Дело в том, что среди них сегодня популярно стремление отказаться от оказания дальнейшей военной помощи Украине.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявлял, что не допустит голосования по дополнительному финансированию киевского режима, если это позволит обойти ограничение на оборонные расходы в размере 886 миллиардов долларов, которое было принято в рамках майского соглашения с Байденом о предельном уровне госдолга Соединенных Штатов.

Ранее появление запроса на дополнительное финансирование прогнозировал портал Punchbowl News. Журналисты этого издания предположили, что его сумма превысит 10 миллиардов долларов, часть из которых Белый Дом захочет передать Киеву.
Использованы фотографии:
Белый Дом
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7 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 16:12
    +2
    Извиняюсь,что не по теме но новость шикарная если правда.Начался серийный выпуск самоходных гаубиц "Коалиция-СВ".Предприятия российского ОПК начали серийный выпуск САУ нового поколения "Коалиция-СВ" и транспортно-заряжающей машины к ней.Не прошло и 9 лет с парада 2015 года,когда впервые продемонстрировали САУ Коалиция-СВ.
    "Серийное производство развернуто параллельно с государственными испытаниями - их планируется завершить в текущем году", - рассказал РИА Новости замглавы корпорации "Ростех" Владимир Артяков.

    https://rg.ru/2023/08/10/reg-urfo/nachalsia-serijnyj-vypusk-samohodnyh-gaubic-koaliciia-sv.html
    1. Kojote21
      Kojote21 Сегодня, 16:19
      0
      Цитата: Orange-Bigg
      но новость шикарная если правда
      Более чем! good
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 16:20
      0
      Сколько из этих 13 миллиардов долларов Зеленский откатит сынку Байдена?
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:14
    +1
    На печатают... вре равно долги не этим отдавать, да и будет ли их кто то отдавать вообще, большие сомнения на этот счёт.
  3. isv000
    isv000 Сегодня, 16:15
    +1
    Старик рвёт банк напоследок, пока дают...
  4. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 16:19
    +2
    Главное про другана Зеленского не забыть и что-то, куда-то ему отвалить...
    Вовочка «Левински» с Байденом дружил,
    Но в душе он Трампа Дональда любил,
    Делал виртуальный Трампу, он, минет...
    И претензий к Вовочке у «трампистов» нет...
    Байдена когда-то Вовка Трампу сдал,
    И на это Вовке Джо тогда сказал,
    Раз ты умудрился меня Доне сдать,
    Стану президентом – будешь мне сосать...
    Вот такая трудная Вовкина судьба...
    Наконец он понял – жизнь это борьба...
    В роли президента сладких плюшек нет,
    Зато он освоил горловой минет...
  5. carpenter
    carpenter Сегодня, 16:23
    0
    Смотрю на фото, ни одной умной физиономии, одни олигофрены.