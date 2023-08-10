СМИ США: Байден просит у конгресса 25 млрд долларов, из которых весомая часть предназначена Украине

Президент США Джо Байден просит у конгресса 25 млрд долларов, из которых весомая часть предназначена Украине. Также почти половина из общей суммы – 12 миллиардов – пойдет на ликвидацию последствий природных катастроф на территории Соединенных Штатов.Об этом сообщает американское агентство Bloomberg, ссылаясь на источник.По его информации, Белый Дом намерен обратиться в конгресс за дополнительным финансированием, не предусмотренным бюджетом. Он хотел бы добавить к запланированным расходам еще как минимум 25 миллиардов долларов. 13 из них пошли бы американским военным и киевскому режиму. Причем дополнительное финансирование, уверяет источник, администрация Байдена хочет вывести за рамки бюджетных ограничений.В СМИ США отмечается, что такой запрос способен вызвать крайне негативную реакцию среди представителей Республиканской партии. Дело в том, что среди них сегодня популярно стремление отказаться от оказания дальнейшей военной помощи Украине.Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявлял, что не допустит голосования по дополнительному финансированию киевского режима, если это позволит обойти ограничение на оборонные расходы в размере 886 миллиардов долларов, которое было принято в рамках майского соглашения с Байденом о предельном уровне госдолга Соединенных Штатов.Ранее появление запроса на дополнительное финансирование прогнозировал портал Punchbowl News. Журналисты этого издания предположили, что его сумма превысит 10 миллиардов долларов, часть из которых Белый Дом захочет передать Киеву.