Польские военные потеряли взрыватель от ракеты во время патрулирования границы

На фоне переброски частей ЧВК «Вагнер», в Польше решили увеличить свой военный контингент на границе с РБ. Так, недавно Минобороны страны направило дополнительно две тысячи военных в приграничную зону.Пока неясно, принесет ли эффект вышеупомянутое усиление. Но нелепый казус у польских военных уже случился.Как сообщает RMF 24, в ходе одного из патрулирований границы с Белоруссией, польская армия каким-то образом потеряла взрыватель от ракеты. Теперь военные усердно пытаются его разыскать.В материале говорится, что с помощью радиолокации потерянную деталь найти не удастся, так как она попросту не оснащена такой системой. Поэтому военные продолжают прочесывать приграничную зону.Что характерно, в польской армии заявляют о случавшихся ранее подобных инцидентах. Более того, военные уверяют, что объект не представляет угрозы. Между тем нашедшего потерянную деталь просят незамедлительно обратиться в полицию или ближайшую военную часть.С чем связана такая суматоха, если взрыватель, как заявлено, не представляет угрозы – не понятно. Вероятно польское командование не хочет, чтобы объект был найден белорусскими военными, что даст руководству РБ повод для обвинения Варшавы в «вооруженной агрессии».Напомним, что недавно Польша обвинила белорусскую армию в незаконном пересечении границы. Якобы два боевых вертолета ВС РБ нарушили воздушное пространство.В свою очередь, в Минске назвали данные обвинения «надуманными».