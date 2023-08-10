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ВВС США создают квантовую систему навигации для замены GPS

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ВВС США создают квантовую систему навигации для замены GPS

SandboxAQ, принадлежащая, как и Google, компании Alphabet, сотрудничает с ВВС США в разработке квантовой системы позиционирования, которая призвана заменить или дополнить GPS.


На данном этапе новая система предназначена для использования в военных операциях в районах, не охваченных GPS, или в ситуациях, когда эта система будет заглушена. Проект основан на применении квантовых методов и алгоритмов искусственного интеллекта.

Как поясняют в SandboxAQ, в интересах ВВС США планируется задействовать передовые квантовые технологии, которые значительно повышают точность навигации. Система будет использовать уникальные возможности квантовых датчиков с высокой чувствительностью к изменениям магнитных и электрических полей для достижения беспрецедентной точности позиционирования и навигации.



Работа квантовых датчиков будет координироваться ИИ для повышения производительности системы. Например, алгоритмы ИИ эффективно обнаруживают и смягчают помехи от таких источников, как вибрация самолета.

SandboxAQ уже провела испытания новой системы навигации в воздухе, установив ее на военно-транспортный самолет С-17. В ВВС США считают, что работа в этом направлении будет способствовать укреплению национальной безопасности страны.
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6 комментариев
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  1. alexoff
    alexoff Сегодня, 17:46
    +1
    А высокая чувствительность к электромагнитным полям не влечет за собой высокую уязвимость перед РЭБ?
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 18:00
      0
      Системы РЭБ создают зоны локальных помех/воздействия...
      Возможно это не скажется на работе системы в общем и целом. В общем вопросы, на которые пока ответов не будет, а потом... увидим, узнаем.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:57
    0
    ВВС США создают квантовую систему навигации для замены GPS
    . Понятно, что поиск систем позиционирования не зависящих от внешней инфраструктуры обеспечения, которую могут уничтожить/отключить/как то ещё на неё воздействовать, будут все, кому позволяет технический, технологический уровень развития.
    Вопросы все те-же, но поскольку задавать их бесполезно, просто подождать и посмотреть, что и у кого получится!
  3. У.Ченый
    У.Ченый Сегодня, 18:01
    0
    Эта система или другая, но замену GPS искать однозначно надо, ибо бороться с ней научились и надеяться на нее в бою уже нельзя. Главное, чтобы мы не оказались в критической систуации из-за того, что прозевали очередной виток развития технологий.
  4. dump22
    dump22 Сегодня, 18:05
    0
    Хитро.
    Для квантовой навигации спутники уже будут не нужны.
    В определенном виде это возврат к традиционным магнитным компасам, но на совсем новом уровне.

    Квантовый навигатор это небольшой алмазный куб, где в обыкновенной углеродной решетке присутствуют атомы азота. Когда луч зеленого лазера проходит через куб, эти азотные вкрапления испускают красный свет, интенсивность которого зависит от силы и направления окружающего магнитного поля, воздействующего на куб.

    Проблема в том, что пока новые устройства еще дорогие (алмаз!), большие и тяжелые, требуют точной калибровки и составления специальных карт для аномалий в магнитном поле Земли.
  5. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 18:07
    0
    Квантовый вычислитель... Такой био объект в специальной среде. Без внешнего мех воздействия, со стабильной температурой. Как раз для ВВС, где ни перегрузок, ни вибрации, ни изменения состава окружающей среды.