Гидросамолет PBY Catalina пройдет модернизацию и вернется в серию

Проектный облик самолета Catalina II в военной версии
Американская компания Catalina Aircraft, занимающаяся ремонтом старой авиационной техники, анонсировала смелый и интересный проект. Она планирует разработать проект глубокой модернизации гидросамолета-амфибии PBY Catalina и запустить серийное производство. Ожидается, что летающая лодка времен Второй мировой войны, получив новые агрегаты и системы, сможет заинтересовать современных заказчиков.
История продолжается
Многоцелевая летающая лодка PBY Catalina разрабатывалась в первой половине тридцатых годов американской компанией Consolidated Aircraft. В марте 1935 г. опытный самолет впервые поднялся в воздух, а в следующем году началось серийное производство. В октябре 1936-го «Каталина» официально поступила на вооружение ВМС США, а после начались поставки другим структурам и заказчикам.
Производство самолетов PBY Catalina освоили несколько предприятий США и Канады. Кроме того, несколько десятков самолетов собрали в СССР из машинокомплектов, переданных по ленд-лизу. Производство продолжалось до середины 1945 г., и к этому времени собрали более 4 тыс. машин. Вся эта техника активно эксплуатировалась во время Второй войны на разных театрах и решала те или иные задачи.
После Второй мировой войны самолет «Каталина» получил необходимые документы для эксплуатации в гражданской авиации. ВМС США и другие эксплуатанты начали сокращать свой парк и распродавать списанные самолеты с большим остатком ресурса. В общей сложности их эксплуатировало более 80 организаций и компаний из 40 с лишним стран.
В дальнейшем права на проект PBY Catalina неоднократно переходили от одной компании к другой. Так же менялся держатель сертификата летной годности. В 2009 г. ответственной за проект стала недавно основанная компания Catalina Aircraft. Она занималась поддержкой остающихся в эксплуатации самолетов, а кроме того, восстановила до летного состояния несколько ранее списанных машин.
Глубокая модернизация
25 июля компания «Каталина Эркрафт» раскрыла свои планы на будущее. Теперь она не собирается ограничиваться только сопровождением и ремонтом техники времен Второй мировой войны. Компания намерена провести глубокую модернизацию существующей амфибии, привести ее в соответствие с современными требованиями и запустить серийное производство.
Проект с рабочим названием Next Generation Amphibious Aircraft (NGAA) или Catalina II уже запущен. Сформированы общие задачи проекта, определен облик будущего самолета и предварительно выбраны агрегаты для замены имеющихся. Кроме того, компания-разработчик опубликовало первое изображение будущего самолета.
В Catalina Aircraft считают, что проведение модернизации вместо разработки нового самолета даст преимущества технического и бюрократического характера. Так, ей не придется разрабатывать заново планер и часть его систем. Кроме того, не потребуются новые разрешения – для изделия Catalina II оформят дополнение к действующему сертификату.
Гипотетическая противопожарная модификация
Планы на будущее
Разработка проекта Catalina II уже началась, и его авторы составляют график дальнейших мероприятий. Проектирование завершится не позднее 2024-25 гг. Затем на основе одного из сохранившихся самолетов старой постройки выполнят опытный образец новой модификации. Его первый полет запланирован на 2025 г., но точную дату пока назвать не могут.
Для дальнейших испытаний построят шесть полностью новых самолетов-амфибий – по три в гражданской и в военной конфигурации. На производство и испытания этой техники потратят еще несколько лет. Эти мероприятия завершатся только к 2027-28 гг.
К концу десятилетия Catalina Aircraft планирует запустить серийное производство новых самолетов. Компания не имеет собственных мощностей для полноценного строительства и планирует разместить заказ на другом заводе. В качестве будущей площадки для производства рассматривается несколько предприятий в США и Канаде. Согласно нынешним планам, первые самолеты Catalina II передадут заказчикам в 2029 г.
Компания-разработчик утверждает, что ей уже удалось найти первого заказчика на разрабатываемую летающую лодку. Кто именно собирается приобрести «Каталины-2», в каком количестве и по какой цене, пока не уточняют. Впрочем, стартового заказчика могут объявить уже в конце текущего года.
Замена агрегатов
Компания-разработчик раскрыла основные идеи создаваемого проекта модернизации. Самолет Catalina II внешне и по архитектуре будет походить на базовую конструкцию. Существующий планер в целом сохранят, но доработают в соответствии с обновленными требованиями. Под замену пойдут существующая двигательная установка, авионика и другие системы.
PBY Catalina оригинального выпуска в довоенной ливрее ВМС США
Рассматривается возможность создания нескольких модификаций с разными особенностями и отличающимися характеристиками. Для гражданских заказчиков разработают грузопассажирский самолет. Также сделают более тяжелую многоцелевую летающую лодку военного назначения. На ее основе может быть выполнена противопожарная версия с соответствующим оборудованием. Кроме того, не исключается разработка беспилотных модификаций гидросамолета.
Во всех версиях «Каталина-2» получит фюзеляж-лодку длиной 19,5 м с характерными обводами и максимально возможным внутренним объемом. На пилоне и при помощи подкосов на нем будет крепиться прямое крыло размахом 32 м. В военной версии самолета планируется доработать механизацию крыла для повышения ее эффективности. Сохранится хвостовое оперение традиционной конструкции со стабилизатором в средней части киля.
Самолет останется двухмоторным, но штатные поршневые двигатели мощностью по 1200 л.с. заменят современными турбовинтовыми. По некоторым данным, это могут быть изделия General Electric Catalyst мощностью до 1600 л.с. Модификация двигателей будет зависеть от исполнения самолета – военный вариант получит более мощную силовую установку.
Прирост мощности используют для увеличения массы самолета и его нагрузки, а также для улучшения летных характеристик. Так, исходная летающая лодка PBY Catalina имела взлетную массу не более 16,1 т. Военный вариант «Каталины-2» будет весить более 18 т. Его полезная нагрузка превысит 7,2 т, из них более 1,1 т под крылом на балочных держателях. В зависимости от потребностей эксплуатанта, самолет сможет нести оптические, радиотехнические или гидроакустические средства для решения разных задач, а также вооружение.
"Каталина" в окраске периода Второй мировой войны
Гражданская версия летающей лодки, при тех же габаритах, будет легче. Ее максимальная взлетная масса не будет превышать 14,5-14,6 т. Полезная нагрузка достигнет 5,4 т. Возможна организация пассажирского салона на 34 места.
Для коммерческого варианта Catalina II расчетная крейсерская скорость составляет 343 км/ч, для военного – 370 км/ч. Дальность пассажирского / грузового самолета превысит 2800 км, военного – более 7 тыс. км при возможности полета в течение 17-19 ч.
Старая новинка
На данный момент в летном состоянии находится не более 15-17 самолетов Catalina старого производства, и еще несколько машин сейчас восстанавливают. Основная масса таких амфибий уже не используется для решения реальных задач и является своего рода музейными экспонатами. Кроме того, количество летающих машин постепенно сокращается по объективным причинам.
Компания Catalina Aircraft следит за состоянием сохранившихся «Каталин» и изучает рынок. По ее мнению, гидросамолеты такого рода по-прежнему могут быть интересны заказчику, и эту нишу необходимо занять. С такой целью разрабатывается проект глубокой модернизации старого самолета, предусматривающий замену ключевых агрегатов для повышения основных характеристик.
Идея обновления старого самолета для соответствия современным требованиям в целом выглядит интересной и многообещающей. Однако перспективы такого проекта зависят от целого ряда факторов – от правильности предложенных технических решений до ситуации на рынке. Вполне возможно, что расчеты «Каталина Эркрафт» верны, и самолет NGAA Catalina II пойдет в серию и станет достаточно массовым. Однако пока нельзя исключать и противоположный сценарий, при котором проект не дойдет до крупной серии. Как именно будут развиваться события, станет ясно только через несколько лет.