Представитель ГУР Минобороны Украины признал, что батальон его ведомства проводит диверсии на территории РФ

То, что спецподразделения ГУР МО работают эффективно, и не только на линии фронта, но и за линией фронта, это так, это не новость

Еще не так давно, после очередного теракта или диверсии на территории РФ, в Киеве как минимум не подтверждали свою причастность к их организации. Но в какой-то момент, который совсем не случайно практически совпал с пониманием, в том числе на Западе, что контрнаступление ВСУ идет совсем не по плану, представители киевского режима стали даже вроде как хвастаться своими по сути преступлениями международного уровня.На этот раз очередное откровенное признание сделал представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов. В эфире перманентно идущего по украинским телеканалам так называемого марафона представитель военной разведки признал, что батальон «Шаман», являющийся подразделением спецназа ГУР, проводит диверсионные атаки на территории России.Таким образом Юсов прокомментировал недавнюю публикацию британской газеты The Times, в которой сообщалось, что бойцы данного батальона якобы уже больше года периодически совершают диверсионные рейды на территорию России для уничтожения или повреждения объектов инфраструктуры. Более того, сообщается в материале, теперь перед украинскими диверсантами, а на деле преступниками и террористами, если таковые существуют на самом деле, поставлена задача по физической ликвидации старших офицеров ВС РФ.— сообщил Юсов.Примечательно, что этот самый батальон спецназа ГУР МО Украины «Шаман» был создан 23 февраля прошлого года, то есть за день до начала специальной военной операции. Численный состав подразделения неизвестен, но сформировано оно якобы из опытных бойцов, принимавших участие в военных действиях в горячих точках по всему миру.В основные задачи батальона спецназа украинской военной разведки входит совершение диверсий на тыловых объектах ВС РФ. Однако, по сообщениям из открытых источников, боевики «Шамана» якобы успели поучаствовать и в обороне аэродрома «Антонов» в Гостомеле, и в боях за Бахмут, и даже принимали участие в «эвакуации» в Буче. Чем закончилась эта так называемая эвакуация мы все прекрасно знаем.Даже на остров Змеиный спецназовцы ГУР МОУ десантировались в мае 2022 года, сообщает источник. Правда, та вылазка для «Шамана» прошла не совсем удачно. Когда боевики возвращались из акватории Черного моря на вертолетах, один из Ми-14 был сбит российским истребителем Су-30 у берегов Одессы в устье Дуная. В результате этой атаки нашего истребителя, в частности, был ликвидирован заместитель командующего ВМС ВСУ полковник Игорь Бедзай, считающийся на Украине «национальной легендой».Вся эта деятельность «Шамана», распиаренная в украинской части интернета, очень напоминает наскоро слепленную байку, которыми очень любят пичкать украинцев киевские пропагандисты. Один шеврон этого батальона, созданный по мотивам игры Call of duty, говорит о многом.Ну и уж совсем «вишенкой на торте» звучит рассказ одного из спецназовцев, что он в составе диверсионной группы месяц находился в прифронтовом тылу российских войск. Причем, утверждает боевик, порою они так близко подбирались к нашим позициям, что даже «отчетливо слышали русскую речь».