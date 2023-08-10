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NYT: Медленное и не приносящее значимых результатов украинское контрнаступление несёт разочарование и омрачает настрой

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NYT: Медленное и не приносящее значимых результатов украинское контрнаступление несёт разочарование и омрачает настрой

В западной прессе буквально ежедневно стали выходить материалы, в которых рассказывает о том, что украинское контрнаступление к настоящему моменту не достигло желаемого Киевом результата. К Мелитополю ВСУ, не говоря уже о границе с Крымом, за два с лишним месяца пока так и не вышли, хотя обещали сделать это ещё в июне, максимум – июле.


В издании New York Times опубликована статья, в которой говорится, что медленное украинское контрнаступление, при котором весомых успехов к настоящему времени достичь так и не удалось, «омрачает настрой, несёт разочарование».

NYT:

Успехи украинского контрнаступления настолько скромны, что украинский тезис о безграничной настойчивости, нацеленности на победу и единстве начал разрушаться. Число погибших украинских военных – неисчислимые тысячи. И это число растёт ежедневно.

Американские журналисты пишут о том, что миллионы украинских беженцев и «перемещённых лиц» не видят возможности вернуться туда, откуда в своё время уехали.

Американская пресса:

Украинцы хотят хороших новостей (с фронта), но их нет.

Репортёр NYT приводит несколько заявлений от гражданских и военных украинцев, которые высказывают недовольство происходящим. Цитируется 52-летний инвалид боевых действий:

Я не хочу быть в отряде немотивированных людей. А на фронте таких много. Мобилизация у нас такая – гребут всех, отправляют на передовую без должной выучки и подготовки.

Приводится заявление украинского военнослужащего, отправленного на штурм российских позиций:

Бои изнурительные. За 7 часов продвинулись метров на 300-400. И это ещё считается быстро.

Заявление медика, который прибыл на передовую из Эстонии:

Часто от тел погибших остаётся не более 15 процентов.

Далее идёт информация о растущей череде похоронок в провинцию.



Жительница города Смела Черкасской области:

Если в начале войны люди были едины. Помогали друг другу, военным. То теперь наступило разочарование.
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15 комментариев
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  1. isv000
    isv000 Сегодня, 16:59
    +3
    NYT: Медленное и не приносящее значимых результатов украинское контрнаступление несёт разочарование и омрачает настрой

    Наступает осень. В эту пору, обычно, свиней режут - какое уж тут настроение?...
    1. Aken
      Aken Сегодня, 17:16
      +1
      Свиней рано. Картоху сначала выкопать надо.
    2. Седов
      Седов Сегодня, 18:03
      0
      Медленное и не приносящее значимых результатов украинское контрнаступление несёт разочарование и омрачает настрой

      Впору это "контрнаступление" "контртоптанием" или "контротходом" называть.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:59
    0
    Подобное ,пока только хотелки.И массовым явлением не стало..Плод еще не созрел
    1. Володин
      Володин Сегодня, 17:02
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      Подобное ,пока только хотелки

      Чьи хотелки? NYT? Ну как бы вряд ли...
  3. isv000
    isv000 Сегодня, 17:02
    +3
    Заявление медика, который прибыл на передовую из Эстонии:
    Часто от тел погибших остаётся не более 15 процентов.

    Чухонец нечаянно раскрыл истинную цель своей задачи, как медицинского представителя Дикого Запада...
  4. guest
    guest Сегодня, 17:03
    +2
    не приносящее значимых результатов украинское контрнаступление несёт разочарование и омрачает настрой

    У меня как раз каждый сдохший всушник только улучшает хастрой.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 17:15
      0
      Цитата: guest
      У меня как раз каждый сдохший всушник только улучшает хастрой.

      Амбивалентное отношение к сдохшим ВФУ, потому что на 5...8 их сдохших один наш погибший.
  5. alexoff
    alexoff Сегодня, 17:04
    +2
    За 7 часов продвинулись метров на 300-400

    За день стало быть почти на километр, за два месяца километров на 50 должны были продвинуться. Глянуть бы где это на карте такое продвижение, а то кажется все это наступление это четыре села на три улицы и атака по дороге вдоль лесополосы для драпа через полчаса
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:07
    +1
    Усталость рано иди поздно наступят, потом отрезвление;что мы натворили, дальше придет ужас: нас не простят...
    1. Мореход
      Мореход Сегодня, 17:39
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Усталость рано иди поздно наступят, потом отрезвление;что мы натворили, дальше придет ужас: нас не простят...

      Пофиг на их прощение. Меня устроит их отрезвление по примеру грузин из недавней истории и Шведов более ранней.
  7. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:13
    -1
    Медленное и не приносящее значимых результатов украинское контрнаступление несёт разочарование и омрачает настрой.
    ........
    К Мелитополю ВСУ, не говоря уже о границе с Крымом, за два с лишним месяца пока так и не вышли, хотя обещали сделать это ещё в июне, максимум – июле.

    Помню, прошлым летом все, например, Юрий Подоляка, Коц, Михаил Онуфриенко, Сладков писали, что вот-вот грядёт битва за Караматорско-Славянский укреп.
    1. Володин
      Володин Сегодня, 17:19
      +1
      Цитата: Румaтa
      помню, прошлым летом все, например, Юрий Подоляка, Коц, Михаил Онуфриенко,

      Хорошая память. Но... Все?? Подоляка, Онуфриенко - это Генштаб, Минобороны, Совбез РФ? Если это обещали в этих ведомствах, то "пруфы в студию", как говорится.
      У Украины же в мае только ленивый из ГШ или ведомства Буданова не прикладывал палец к губёнкам и не обещал в соцсетях войти в Крым "вот-вот, на днях". Мало того, сам Буданов обещал, Подоляк (который Миша) тоже "обецял", Тарнавский обещал "окружить и разгромить".

      Ну как бы есть "должностная" разница, не так ли...
  8. Болторез
    Болторез Сегодня, 17:18
    +1
    теперь наступило разочарование
    Как мне здесь сказал один "беженец"- сколько волка не корми, а у медведя все равно больше yes .
  9. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 17:23
    0
    Украинцы хотят хороших новостей (с фронта), но их нет.

    Да-да, нет таких новостей под которые можно было делать селфи! Помнится после теракта на Крымском мосту хуторянки со счастливыми лицами скакали возле фото горящего состава на Крымском мосту.
    Прошли те времена! Сейчас скачите на погостах у могил своих "победителей"!