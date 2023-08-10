Успехи украинского контрнаступления настолько скромны, что украинский тезис о безграничной настойчивости, нацеленности на победу и единстве начал разрушаться. Число погибших украинских военных – неисчислимые тысячи. И это число растёт ежедневно.

Украинцы хотят хороших новостей (с фронта), но их нет.

Я не хочу быть в отряде немотивированных людей. А на фронте таких много. Мобилизация у нас такая – гребут всех, отправляют на передовую без должной выучки и подготовки.

Бои изнурительные. За 7 часов продвинулись метров на 300-400. И это ещё считается быстро.

Часто от тел погибших остаётся не более 15 процентов.

Если в начале войны люди были едины. Помогали друг другу, военным. То теперь наступило разочарование.

В западной прессе буквально ежедневно стали выходить материалы, в которых рассказывает о том, что украинское контрнаступление к настоящему моменту не достигло желаемого Киевом результата. К Мелитополю ВСУ, не говоря уже о границе с Крымом, за два с лишним месяца пока так и не вышли, хотя обещали сделать это ещё в июне, максимум – июле.В издании New York Times опубликована статья, в которой говорится, что медленное украинское контрнаступление, при котором весомых успехов к настоящему времени достичь так и не удалось, «омрачает настрой, несёт разочарование».NYT:Американские журналисты пишут о том, что миллионы украинских беженцев и «перемещённых лиц» не видят возможности вернуться туда, откуда в своё время уехали.Американская пресса:Репортёр NYT приводит несколько заявлений от гражданских и военных украинцев, которые высказывают недовольство происходящим. Цитируется 52-летний инвалид боевых действий:Приводится заявление украинского военнослужащего, отправленного на штурм российских позиций:Заявление медика, который прибыл на передовую из Эстонии:Далее идёт информация о растущей череде похоронок в провинцию.Жительница города Смела Черкасской области: