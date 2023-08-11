По решению Байдена, компании из США для приобретения высокотехнологичной продукции в Китае должны ждать разрешения от администрации

Это акция национальной безопасности, а не экономическая. Действия будут направлены на то, чтобы быть как можно более узконаправленными, с целью пресечь военное применение, а не экономику Китая в целом.

Подробности новых усилий Белого дома по усложнению жизни Китаю, вероятно, еще больше обострят отношения между Вашингтоном и Пекином.Планы администрации Байдена направлены на то, чтобы в ближайшие месяцы не допустить инвестирования американского капитала в определенные компании, занимающиеся полупроводниками, квантовыми вычислениями и искусственным интеллектом, работающие в Китае или находящиеся под контролем китайского правительства.Предложенные правила вступят в силу не сразу, и следующим шагом будет период пересмотра, который может длиться как минимум несколько месяцев.Но если предложение вступит в силу в том виде, в котором оно написано в настоящее время, правила потребуют, чтобы ряд финансовых транзакций был согласован с правительством США, прежде чем продолжить. Некоторые денежные перемещения будут тщательно проверяться министерством финансов, в то время как другие будут запрещены. Чиновники Белого дома говорят, что эти меры необходимы, поскольку Китай активно использует определенные компании для разработки новых технологий военного назначения.— сказал чиновник администрации президента США, изложивший планы.Сначала американская компания, которая хочет приобрести высокотехнологичное оборудование в Китае, должна направить запрос в администрацию США, потом дождаться ответа - разрешат или не разрешат.Правила установлены для прямых инвестиций в полупроводники, а также в системы искусственного интеллекта, которые имеют военное применение. Но на данный момент остаются без ответа многие детали того, где Байден проведет черту, когда речь заходит о том, какие типы транзакций разрешены, а какие будут запрещены. Мало того, не совсем понятна фраза о военном назначении, ведь, по сути, любой полупроводниковый прибор можно использовать при создании военной техники. Значит ли это, что под запретом в итоге окажется вся продукция такого рода в торговых отношениях между США и КНР?Чиновники Белого дома заявили, что правила могут измениться на предстоящем процессе публичного рассмотрения, в ходе которого запрашиваются мнения как частных компаний, так и союзников по G7.