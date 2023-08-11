По решению Байдена, компании из США для приобретения высокотехнологичной продукции в Китае должны ждать разрешения от администрации

Подробности новых усилий Белого дома по усложнению жизни Китаю, вероятно, еще больше обострят отношения между Вашингтоном и Пекином.
Планы администрации Байдена направлены на то, чтобы в ближайшие месяцы не допустить инвестирования американского капитала в определенные компании, занимающиеся полупроводниками, квантовыми вычислениями и искусственным интеллектом, работающие в Китае или находящиеся под контролем китайского правительства.
Предложенные правила вступят в силу не сразу, и следующим шагом будет период пересмотра, который может длиться как минимум несколько месяцев.
Но если предложение вступит в силу в том виде, в котором оно написано в настоящее время, правила потребуют, чтобы ряд финансовых транзакций был согласован с правительством США, прежде чем продолжить. Некоторые денежные перемещения будут тщательно проверяться министерством финансов, в то время как другие будут запрещены. Чиновники Белого дома говорят, что эти меры необходимы, поскольку Китай активно использует определенные компании для разработки новых технологий военного назначения.
Это акция национальной безопасности, а не экономическая. Действия будут направлены на то, чтобы быть как можно более узконаправленными, с целью пресечь военное применение, а не экономику Китая в целом.
— сказал чиновник администрации президента США, изложивший планы.
Сначала американская компания, которая хочет приобрести высокотехнологичное оборудование в Китае, должна направить запрос в администрацию США, потом дождаться ответа - разрешат или не разрешат.
Правила установлены для прямых инвестиций в полупроводники, а также в системы искусственного интеллекта, которые имеют военное применение. Но на данный момент остаются без ответа многие детали того, где Байден проведет черту, когда речь заходит о том, какие типы транзакций разрешены, а какие будут запрещены. Мало того, не совсем понятна фраза о военном назначении, ведь, по сути, любой полупроводниковый прибор можно использовать при создании военной техники. Значит ли это, что под запретом в итоге окажется вся продукция такого рода в торговых отношениях между США и КНР?
Чиновники Белого дома заявили, что правила могут измениться на предстоящем процессе публичного рассмотрения, в ходе которого запрашиваются мнения как частных компаний, так и союзников по G7.