Военное обозрение
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По решению Байдена, компании из США для приобретения высокотехнологичной продукции в Китае должны ждать разрешения от администрации

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По решению Байдена, компании из США для приобретения высокотехнологичной продукции в Китае должны ждать разрешения от администрации

Подробности новых усилий Белого дома по усложнению жизни Китаю, вероятно, еще больше обострят отношения между Вашингтоном и Пекином.


Планы администрации Байдена направлены на то, чтобы в ближайшие месяцы не допустить инвестирования американского капитала в определенные компании, занимающиеся полупроводниками, квантовыми вычислениями и искусственным интеллектом, работающие в Китае или находящиеся под контролем китайского правительства.

Предложенные правила вступят в силу не сразу, и следующим шагом будет период пересмотра, который может длиться как минимум несколько месяцев.



Но если предложение вступит в силу в том виде, в котором оно написано в настоящее время, правила потребуют, чтобы ряд финансовых транзакций был согласован с правительством США, прежде чем продолжить. Некоторые денежные перемещения будут тщательно проверяться министерством финансов, в то время как другие будут запрещены. Чиновники Белого дома говорят, что эти меры необходимы, поскольку Китай активно использует определенные компании для разработки новых технологий военного назначения.

Это акция национальной безопасности, а не экономическая. Действия будут направлены на то, чтобы быть как можно более узконаправленными, с целью пресечь военное применение, а не экономику Китая в целом.

— сказал чиновник администрации президента США, изложивший планы.

Сначала американская компания, которая хочет приобрести высокотехнологичное оборудование в Китае, должна направить запрос в администрацию США, потом дождаться ответа - разрешат или не разрешат.

Правила установлены для прямых инвестиций в полупроводники, а также в системы искусственного интеллекта, которые имеют военное применение. Но на данный момент остаются без ответа многие детали того, где Байден проведет черту, когда речь заходит о том, какие типы транзакций разрешены, а какие будут запрещены. Мало того, не совсем понятна фраза о военном назначении, ведь, по сути, любой полупроводниковый прибор можно использовать при создании военной техники. Значит ли это, что под запретом в итоге окажется вся продукция такого рода в торговых отношениях между США и КНР?

Чиновники Белого дома заявили, что правила могут измениться на предстоящем процессе публичного рассмотрения, в ходе которого запрашиваются мнения как частных компаний, так и союзников по G7.
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6 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:35
    +1
    По решению Байдена, компании из США для приобретения высокотехнологичной продукции в Китае должны ждать разрешения от администрации
    . Китай, мировая фабрика по выпуску того, сего...
    Что б избавится от зависимости поставок с их стороны, нужно сильно посторатся... нужно много бабла, ресурсов и время.
    1. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 08:40
      0
      Уже поздно. Китай фактически стал самодостаточным государством в плане развития науки и технологий. Кроме того в Китае развит промышленный шпионаж и он активно скупает все новейшие патенты и разработки. США уже не угнаться за ним потому, что США стали замыкаться в своей исключительности, а это как показал опыт мировой истории- тупиковый путь развития.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 08:44
        +1
        Байден похоже не понимает что своим решением он гробит окончательно промышленность США,лишая её доступа к реальному производству,без которого она не сможет функционировать и давая тем самым Китаю возможность заместить на рынке продукцию США.И всё благодаря препонам Байдена,так как по каждому конкретному случаю прийдётся ждать разрешения.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:36
    +1
    Походу, дело идет к тому, что скоро полосатые откажутся от АВС на авто.....
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:40
    0
    Компания из США чтобы сделать в США очередную вундервафлю должна поклониться в ножки семейке Байденов( занести сыну два чемоданчика)и старый Джо разрешит купить ей чипов в КНР?Байден не пались так открыто,то что ты своим запрещаешь другие купят и я догадываюсь кто - " друзья" Америки.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:58
    +1
    вероятно, еще больше обострят отношения между Вашингтоном и Пекином.
    Взаимоотношения обострятся, а вот торговлю между странами не остановят. Слишком глубоко Китай "интегрировался" в американскую экономику.
    Чиновники Белого дома заявили, что правила могут измениться
    Без этого даже американские санкции не обходятся когда необходимо, что-то подправить для своей выгоды и без оглядки на "союзников".