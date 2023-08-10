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Администрация США вызвала на онлайн-совещание практически всё высшее командование ВСУ и руководство спецслужб Украины

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Администрация США вызвала на онлайн-совещание практически всё высшее командование ВСУ и руководство спецслужб Украины

Вероятно, так называемый второй этап контрнаступления ВСУ заходит в тупик и рискует повторить судьбу первого. Иначе с какой целью тогда Владимир Зеленский инициировал расширенное онлайн-совещание военного руководства США и Украины?


О мероприятии у себя в соцсети рассказал глава офиса президента Украины Андрей Ермак, назвав состав участников совещания – беспрецедентным.

Так, со стороны Киева в мероприятии принимало участие практически всё командование ВСУ, начиная от главкома Залужного и заканчивая главой Госпогранслужбы Дейнеко. Естественно, в совещании принимал участие глава ГУР Кирилл Буданов. Также при онлайн-обсуждении присутствовали сам Ермак и министр обороны Резников. По некоторым данным, там же был глава СБУ.

Со стороны Вашингтона в совещании участвовали глава Пентагона Ллойд Остин, глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли и советник президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

Фронт, оборона и наше наступление. Это ключевые вопросы сейчас, от которых зависит победа. Мы максимально сосредоточены на этом

- написал глава офиса Зеленского.

Со слов Ермака, на совещании обсуждались потребности ВСУ в плане вооружения и боеприпасов. Также поднимался вопрос усиления защиты ПВО в украинских городах.

В то же время, как пишет чиновник, главком Валерий Залужный детально рассказал американским коллегам о ситуации на фронте. Что характерно, акцент был сделан на том, что на некоторых участках ВС РФ «давят» на оборону ВСУ.

Скорее всего, что речь шла о Купянском направлении, где украинская армия без преувеличения приближается к катастрофе. Вполне вероятно, что именно это, а также неудачи на Запорожском фронте вкупе с эффективными ударами ВС РФ по складам и резервам ВСУ стали причиной столь экстренного и «беспрецедентного» совещания.

Американские источники пишут, что инициатором онлайн-совещания стала администрация США, в которой призвали всё высшее командование Украины рассказать о событиях на фронтах и дальнейшем видении ситуации.
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12 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 17:35
    +3
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Администрация США вызвала на онлайн-совещание практически всё высшее командование и руководство спецслужб Украины

    А как же , отчет перед хозяевами обязателен , онсновной темой наверное было : "дальнейшее развитие распиаренного контрнаступления, которое неожиданно застопорилось"
    1. Egorovich
      Egorovich Сегодня, 17:59
      0
      Дела похоже швах у укронациков, раз такую кодлу недобитков собрали для показухи деятельности.
  3. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:36
    +4
    Обсуждают переход к окопной войне с массовым диверсионным движением и подготовку к оному. Других вариантов нет, тотально всех на фронт не отправить физически, нужны и пекари и сельхоз и много где люди нужны и незаменить.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 17:48
      0
      У Зелинского в резерве ещё остались гитлерюгенд и фольксштурм.
      Ещё есть кого переселять к Бандере. am
  4. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 17:38
    0
    . Американские источники пишут, что инициатором онлайн-совещания стала администрация США, в которой призвали всё высшее командование Украины рассказать о событиях на фронтах и дальнейшем видении ситуации.

    Понятное дело. Байден же ещё десяток миллиардов у конгресса для укров попросил. Нужно точно знать стоит ли вообще собираться по этому поводу
  5. svp67
    svp67 Сегодня, 17:40
    +4
    Администрация США вызвала на онлайн-совещание практически всё высшее командование ВСУ и руководство спецслужб Украины
    Зе проводит совещания в "узком" составе, а "дед" в "расширенном". Что в принципе понятно. "Мяса" у Украины еще достаточно, но его надо чем то вооружить и обеспечить, причем очень срочно, так как группировка наших войск не израсходовала имеющиеся резервы, так мало того сейчас начала резко усиливаться, а это может привести к катастрофе ВФУ на каком то участке фронта, в ближайший месяц.
    Сейчас перед ВФУ уже не стоит задача о проведении успешного наступления, у них задача продержаться до октября, когда начнется осенняя распутица и фронт сам по себе остановиться
  6. Si1vernn
    Si1vernn Сегодня, 17:40
    +1
    Что то мне кажется, что Украину сольют в обмен Нигер.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 17:45
      0
      Нигер ничто - Украина всё wassat............
  7. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 17:56
    0
    Вот так! Уже не скрывая, что за хо хлами стоят полосатые!
    И весь мир об этом знает!
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:58
    0
    Состав участников " бесперецендентен"! Перевод на русский - ППР,пришли и разошлись ,с " фитилями"- с " занесением" в банковские счета.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:03
    0
    Американские источники пишут, что инициатором онлайн-совещания стала администрация США, в которой призвали всё высшее командование Украины рассказать о событиях на фронтах и дальнейшем видении ситуации.
    . Понятно, хозяин не доволен действиями, решениями, своих подопечных...
    Впрочем, это их дела, у нас свои задачи, на выполнении их и надо сосредоточиться.
  10. К-50
    К-50 Сегодня, 18:04
    0
    Администрация США вызвала на онлайн-совещание практически всё высшее командование ВСУ и руководство спецслужб Украины

    Чтобы ни у кого сомнений не осталось, кто главный бенифициар и заказчик войны на ур ка ине. negative
  11. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 18:07
    0
    Хозяин вызвал своих чубатых (или пeйсатых?) холопов на ковер, отчет держать.