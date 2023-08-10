Администрация США вызвала на онлайн-совещание практически всё высшее командование ВСУ и руководство спецслужб Украины

Фронт, оборона и наше наступление. Это ключевые вопросы сейчас, от которых зависит победа. Мы максимально сосредоточены на этом

Вероятно, так называемый второй этап контрнаступления ВСУ заходит в тупик и рискует повторить судьбу первого. Иначе с какой целью тогда Владимир Зеленский инициировал расширенное онлайн-совещание военного руководства США и Украины?О мероприятии у себя в соцсети рассказал глава офиса президента Украины Андрей Ермак, назвав состав участников совещания – беспрецедентным.Так, со стороны Киева в мероприятии принимало участие практически всё командование ВСУ, начиная от главкома Залужного и заканчивая главой Госпогранслужбы Дейнеко. Естественно, в совещании принимал участие глава ГУР Кирилл Буданов. Также при онлайн-обсуждении присутствовали сам Ермак и министр обороны Резников. По некоторым данным, там же был глава СБУ.Со стороны Вашингтона в совещании участвовали глава Пентагона Ллойд Остин, глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли и советник президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.- написал глава офиса Зеленского.Со слов Ермака, на совещании обсуждались потребности ВСУ в плане вооружения и боеприпасов. Также поднимался вопрос усиления защиты ПВО в украинских городах.В то же время, как пишет чиновник, главком Валерий Залужный детально рассказал американским коллегам о ситуации на фронте. Что характерно, акцент был сделан на том, что на некоторых участках ВС РФ «давят» на оборону ВСУ.Скорее всего, что речь шла о Купянском направлении, где украинская армия без преувеличения приближается к катастрофе. Вполне вероятно, что именно это, а также неудачи на Запорожском фронте вкупе с эффективными ударами ВС РФ по складам и резервам ВСУ стали причиной столь экстренного и «беспрецедентного» совещания.Американские источники пишут, что инициатором онлайн-совещания стала администрация США, в которой призвали всё высшее командование Украины рассказать о событиях на фронтах и дальнейшем видении ситуации.