Военное обозрение
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«Для оценки полезности оружия»: ВСУ получили штурмовые винтовки ACAR из Австралии

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«Для оценки полезности оружия»: ВСУ получили штурмовые винтовки ACAR из Австралии

Украина стала полигоном для испытаний западных боевых систем. Одни разработчики выявляют на театре военных действий недочеты в созданных ранее ими изделиях, другие надеются покорить мировой рынок, продемонстрировав высокую эффективность новых образцов.


Как сообщается на сайте компании Thales Australia, первая партия «австралийских боевых штурмовых винтовок» (сокращенно – ACAR) поставлена на Украину. Их передача стала частью нового транша военной помощи от Канберры наряду с другим неназываемым оружием и амуницией. ВСУ получили ACAR в двух модификациях – калибра 5,56 мм и 7,62 мм.

Данная поставка позволит украинским силам оценить полезность ACAR для удовлетворения своих потребностей

- поясняют в компании.

Стандартная версия ACAR имеет калибр 5,56 мм, а также выпускается в вариантах 7,62 мм и .300 Blackout. 6,8-мм модификация находится на завершающей стадии испытаний.

Компания занимается активным расширением производственных мощностей и надеется, что боевые испытания новой винтовки позволят выйти на европейский рынок. Официальная презентация ACAR запланирована на оборонной выставке DSEI в Британии, которую предполагается провести в сентябре текущего года.
Использованы фотографии:
Thales
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18 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 18:55
    +4
    Разбираюсь в стрелковом как баран в новых воротах, но сразу видно, что в западном стиле. Сильно наворочено, а значит очень нежное.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:57
      +6
      Для шароварных главное что западное, а не "совковый калаш" (с). А раз так - значит свидомое и победное. Короче - перемога близко.

      зы Да и фик с ним что наступы то на самом деле "мясные"...
    2. rocket757
      rocket757 Сегодня, 19:03
      +1
      Свидомые теряют все западное, навортченное, регулярно и безвозвратно.
      Мясу такое оружие не дадут, в реальных, интенсивных боях оно проверят я не будет, так какое ж это испытание, пиар, реклама и не более того.
      Кстати, оценка от свидомых, она хоть где то, хо ь чего то стоит реально?
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 19:05
        +1
        Дык главное что всё почти так "як жеж у НАТО".... И пофигу как на самом деле...

        зы Хоронят так же "як у НАТО" ???
      2. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 19:15
        0
        Цитата: rocket757
        Кстати, оценка от свидомых, она хоть где то, хо ь чего то стоит реально?

        Заклинит в самый нужный момент и свидомый не сможет дать оценку. Оценит его ликвидатор из ВС РФ.
    3. Escariot
      Escariot Сегодня, 19:14
      -2
      А вам надо, чтобы была как деревянная дубина? Сейчас даже очередное поколение АК-74 под названием АК-12 от Зенико вся навороченная.
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 19:00
    0
    Ой зря они (австралийцы) это сделали. Очень сильно рискуют. Одно дело, когда новый образец попадает в руки собственного бойца и совсем иное, когда в руки солдата чужой армии. Обычно результаты в таком случае резко отрицательные
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 19:08
      0
      И чего там особенного и нового в западной стрелковке увидеть? схем работы автоматики крайне немного и они все известны....
      1. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Сегодня, 19:33
        0
        Чего вообще вздумали полезность оружия оценивать? Как будто и так непонятно, для чего оно. Или селюки что-то другое им могут делать, кроме убийства...
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 19:12
      +1
      Цитата: svp67
      Одно дело, когда новый образец попадает в руки собственного бойца и совсем иное, когда в руки солдата чужой армии.

      Эта машина явно любит ласку, чистоту и смазку.
  3. Escariot
    Escariot Сегодня, 19:09
    0
    Ну и новость... Вариант 7.62 - это что? 7.62х51 (что логичнее всего) или 7.62х39 или 7.62х54R?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 19:10
      0
      Последний калибр явно не западного использования.....
      Хотя версия Русского Винчестера под этот калибр оказалась очень даже надежной и убойной именно из-за "русского" патрона.

      зы Кстати именно из-за закраины механика русского винчестера работаьа практически стопроцентно при сильном загрязнении...
      1. Escariot
        Escariot Сегодня, 19:46
        0
        Закраина это скорее фича ещё Максима пошли его матерчатой лентой. Сейчас это уже скорее анахронизм.
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:10
    0
    ТЕХНИКА В РУКАХ ДИКАРЯ — КУСОК МЕТАЛЛА. Сколько уже, западных вундервафлей загублено кокаинцами. Эта пойдёт по тому же пути.
    1. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 19:26
      0
      Чет спомнилось lol

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  5. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 19:12
    0
    Данная поставка позволит украинским силам оценить полезность ACAR для удовлетворения своих потребностей

    - поясняют в компании.
    Украинские силы сложно уличить в недооценке своих возможностей перед презентацией австралийской винтовки ACAR на выствавке DSEI в Британии учитывая результаты широко разрекламированного контрнасупа. Кстати, что-то давно на австралийском континенте не было катаклизмов. Очень странно... recourse request
  6. air wolf
    air wolf Сегодня, 19:30
    0
    Ну это все нам на руку, перевожу на русский, бандерам будут поставлять теперь натовские патроны, а они стоят в 5 -10 раз дороже наших, тк из латуни делают, мы же из стали штампуем, получается они будут получать патроны поштучно, и пулять одиночными. А теперь само интересное, тк я в теме, у меня есть винтовка под 223rem, 4 граммовая пуля которая после 500 метров обладает энергией как у мелкашки, наш же 5.45 работает и далее, тк имеет повышенный баллистический коэффициент, а 308 win хуже по всем показателям нашего на 10%, но точнее.
    Победа будет за нами soldier
  7. saygon66
    saygon66 Сегодня, 19:32
    0
    И каким образом будет подтверждена эффективность образцов? "Честное благородное слово! Пуля за врагом по полю гоняется... пока троих не уложит - не остановится!" smile