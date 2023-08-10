На Украине в рамках повальной мобилизации начали забирать в армию специалистов, имеющих бронь

Кабмин работает так, что невозможно отстоять людей. Мобилизуют диспетчеров из энергетики, специалистов, которые держат всю энергосистему Украины. Уникальных специалистов, которых так просто никем не заменишь

Пока в Киеве утверждают, что никакой повальной мобилизации на Украине нет, военкомы гребут всех подряд, включая даже тех, у кого имеется бронь от призыва. Очередной скандал вспыхнул в Николаевской области, там попытались мобилизовать коммунальщиков, несмотря на существующий запрет о призыве таких специалистов.Власти города Новый Буг Николаевской области пожаловались на центр комплектования заявив, что военкомы загребли в армию специалистов коммунальной службы, несмотря на то, что у них была бронь от призыва. Как заявляется, в настоящий момент в населенном пункте отсутствует централизованное водоснабжение, потому что его некому организовать. В военкомате от такого обвинения открестились, но подтвердили, что повестки коммунальщикам вручали, правда, только для того, чтобы "сверить данные".Чем закончится этот скандал пока неясно, но он явно показал, что на Украине фактически исчерпан мобилизационный ресурс, раз уж взялись за тех, у кого имеется бронь. И вышеуказанный случай не первый, данную тему несколько дней назад поднял бывший советник главы офиса Зеленского Арестович заявивший о том, что Киев начал поголовную мобилизацию, забирая даже ценных специалистов, которых некем заменить.По словам Арестовича, в последне время отмечены многочисленные случаи мобилизации украинцев, занятых в военном производстве, а также в сфере энергетики. В происходящем он обвинил правительство, которое совсем не контролирует ситуацию, а военкомы выполняют мобилизационный план, сброшенный им сверху. Если они не наберут положенного количества мобилизованных, то отправятся на фронт сами.- заявил экс-советник Ермака.Стоит отметить, что в настоящее время в Киеве говорят о новой волне мобилизации, в рамках которой Зеленский намерен набрать до ста тысяч мобилизованных в качестве резерва на случай провала контрнаступления. А учитывая, что все идет как раз к этому, грести будут всех.