Военное обозрение
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На Украине в рамках повальной мобилизации начали забирать в армию специалистов, имеющих бронь

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На Украине в рамках повальной мобилизации начали забирать в армию специалистов, имеющих бронь

Пока в Киеве утверждают, что никакой повальной мобилизации на Украине нет, военкомы гребут всех подряд, включая даже тех, у кого имеется бронь от призыва. Очередной скандал вспыхнул в Николаевской области, там попытались мобилизовать коммунальщиков, несмотря на существующий запрет о призыве таких специалистов.


Власти города Новый Буг Николаевской области пожаловались на центр комплектования заявив, что военкомы загребли в армию специалистов коммунальной службы, несмотря на то, что у них была бронь от призыва. Как заявляется, в настоящий момент в населенном пункте отсутствует централизованное водоснабжение, потому что его некому организовать. В военкомате от такого обвинения открестились, но подтвердили, что повестки коммунальщикам вручали, правда, только для того, чтобы "сверить данные".

Чем закончится этот скандал пока неясно, но он явно показал, что на Украине фактически исчерпан мобилизационный ресурс, раз уж взялись за тех, у кого имеется бронь. И вышеуказанный случай не первый, данную тему несколько дней назад поднял бывший советник главы офиса Зеленского Арестович заявивший о том, что Киев начал поголовную мобилизацию, забирая даже ценных специалистов, которых некем заменить.

По словам Арестовича, в последне время отмечены многочисленные случаи мобилизации украинцев, занятых в военном производстве, а также в сфере энергетики. В происходящем он обвинил правительство, которое совсем не контролирует ситуацию, а военкомы выполняют мобилизационный план, сброшенный им сверху. Если они не наберут положенного количества мобилизованных, то отправятся на фронт сами.

Кабмин работает так, что невозможно отстоять людей. Мобилизуют диспетчеров из энергетики, специалистов, которые держат всю энергосистему Украины. Уникальных специалистов, которых так просто никем не заменишь

- заявил экс-советник Ермака.

Стоит отметить, что в настоящее время в Киеве говорят о новой волне мобилизации, в рамках которой Зеленский намерен набрать до ста тысяч мобилизованных в качестве резерва на случай провала контрнаступления. А учитывая, что все идет как раз к этому, грести будут всех.
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13 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:49
    0
    Если они не наберут положенного количества мобилизованных, то отправятся на фронт сами.
    . Что ещё, тут, можно добавить?
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 17:51
      0
      Классно придумали украинские военкоматы: отправлять на фронт тех, у кого есть бронь. Им бронежилеты можно не выдавать, а толкнуть их налево. laughing
    2. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 17:58
      +1
      Не хахлы это придумали. Суд в ХМАО признал право военкоматов мобилизовать россиян с бровью. Суд постановил, что бронь от мобилизации «не является абсолютным основанием для предоставления отсрочки» и военкомы могут все равно призывать таких граждан. «Согласно пункту 5 Общего раздела указанных Методических рекомендаций, бронь не является абсолютным основанием для предоставления отсрочки, так как для выполнения своих мобилизационных мероприятий военные комиссариаты вправе привлекать забронированных граждан», — сказано в решении суда. Апелляционная комиссия решение суда утвердила.
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 17:50
    0
    На Украине в рамках повальной мобилизации начали забирать в армию специалистов, имеющих бронь

    ***
    — Ещё на бронежилетах сэкономят ...
    ***
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:50
    0
    Интересно, а до "одухотворенных, свидомых" блогеров тоже доберутся или их на закуску оставят?
    1. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 17:56
      +1
      Дык умные блогеры давно из-за кордона вещают, как Шарий из Испании. Там и светлее, и теплее, и от военкомов подальше.
  4. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 17:56
    0
    Какая может быть « бронь»?! Рагулиная империя- в опасности! Все на фарш! Тьфу ты! … На штурм!)
  5. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 17:56
    0
    Кроме одной смеющейся на заднем плане рожи, особого веселья в рядах, идущих на могилизацию, не наблюдается...
    Нацисты захватили Украину –
    Царит повсюду полный беспредел...
    Народ страдает от того безвинно,
    Что с Украины смыться не успел...
    Он не успел взять свои ноги в руки,
    И просто с Украины убежать...
    А на Донбассе эти «укроs...ки»
    Народ свой продолжают убивать...
    ЕС на все взирает равнодушно –
    Убит ребенок - виновата мать...
    Нам европейцев тоже понять нужно –
    Не им же на Донбассе умирать...
    Для этого восточные холопы
    Своих пускай рожают сыновей,
    Чтоб защищать Окраины Европы
    Ценою жизни собственных детей...
    1. Ильнур
      Ильнур Сегодня, 18:07
      0
      Чтоб защищать Окраины Европы
      Ценою жизни собственных детей

      Как бы на Европы никто нападать и не собирался, чтобы от нас защищаться, это они возомнил о себе "золотым миллиардов", "цветущий садом", а других джунглями и недочеловеками. А Россия не согласен с этим, вот они пошли покорять Россию руками выродков...
  6. dementor873
    dementor873 Сегодня, 18:02
    0
    Да сколько же их там, опять 100К набирают.
  7. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 18:04
    0
    У нас некоторые комментаторы считают, что осенью будет очередная ограниченная. Но это просто мнение отдельных читателей ВО.
    А то, что творится на Украине, по-крайней мере, как это пишут на ВО, просто ужас.

    Почему не все сантехники призваны? А кто ж будет трубы чинить?
    А какать меньше надо! Воду в магазинах пусть покупают!

    Почему не все трактористы призваны?
    Так это... Урожай убирать надо.
    Вот кому урожай нужен, те пусть и убирают! Мне нужно 3 тысячи в строю на отправку. Пусть хоть все доктора наук! Родственников, сам понимаешь кого - не трогать.
  8. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 18:05
    0
    Ну так если в говне потонут, да в кучах мусора - нам-то что с того?
    В цивилизованной Эуропе это нормально, когда на улицах мегаполисов мусор не убирают.
  9. svp67
    svp67 Сегодня, 18:06
    +1
    показал, что на Украине фактически исчерпан мобилизационный ресурс,
    Мысль которая не верна и не стоит её тиражировать. На Украине пока не призывают студентов очников, вот резерв, который они могут бросить в бой, в любой момент, а это достаточно мощный ресурс