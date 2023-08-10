Военное обозрение
Войти Регистрация

Немецкий портал: Украина вскоре может получить дальнобойные ракеты из США и Германии

14
Немецкий портал: Украина вскоре может получить дальнобойные ракеты из США и Германии

Немецкий новостной интернет-портал T-online.de сообщает со сылкой на источники, что Украина вскоре может получить от США дальнобойные баллистические ракеты класса «земля-земля» ATACMS и крылатые ракеты «воздух-поверхность» Taurus из Германии. Эти боеприпасы Киев выпрашивает у Вашингтона и Берлина уже не первый месяц, утверждая, что только с их помощью ВСУ наконец-то смогут одолеть российскую армию.


До последнего времени правительство ФРГ и администрация Байдена под различными предлогами отказывали украинским властям в поставках этих ракет. В Белом доме сообщили, что с учетом нарастания напряженности отношений с Китаем из-за Тайваня, стратегические вооружения слишком важны для американской армии. Министр обороны ФРГ Борис Писториус несколько раз подчеркивал в беседе с журналистами, что немецкие дальнобойные ракеты вовсе не помогут ВСУ кардинально изменить ситуацию на поле боя в свою пользу.

Однако, отметил автор материала в немецком онлайн-издании, с призывом к правительству Шольца снять табу на отправку Киеву ракет Taurus все чаще стали обращаться не только представители оппозиции в бундестаге, но и политики из правящей коалиции. Ранее глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев заявил, что по его сведениям немецкие депутаты достигли консенсуса относительно передачи ракет. Кроме того, за поставку Taurus украинской армии выступило командование ВВС Германии.

Решение кажется неизбежным

— сообщает издание.

По данным портала, руководство ФРГ и США продолжают обсуждение этого вопроса. Судя по всему, дело идет к повторению сценария с поставкой на Украину немецких и американских танков. Ведь и тогда Берлин увязывал отправку своих ОБТ «Леопард» с аналогичными действиями Вашингтона по отправке «Абрамсов». В конце концов, что называется, стороны договорились.

Скорее всего, уверен автор материала, так произойдет и сейчас. Однако в случае с танками США вроде как «обманули» Германию, сильно затянув отправку своих ОБТ на Украину, в то время как немецкие танки уже задействованы ВСУ в ходе контрнаступления. Правда, пока что вся их роль сводится лишь к методичному уничтожению бронетехники с крестами бойцами ВС РФ.

В случае с дальнобойными ракетами, считает автор материала, канцлер Шольц наверняка требует от президента Байдена одновременной отправки Киеву немецких Taurus и американских ATACMS. Скорее всего, в Берлине это объявили обязательным условием, заключает автор в онлайн-издании.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
14 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:48
    -4
    Ну,поставят они эти ракеты.Дальше что у них будут клянчить убытки?.Ведь это все не принесет нужного им результата
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 18:53
      +5
      .Ведь это все не принесет нужного им результата

      Для них результат как можно больше нанести урона нашим ВС РФ, а с этими ракетами всукам это будет сделать намного проще.
    2. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 19:26
      -1
      Цитата: dmi.pris1
      Ну,поставят они эти ракеты.Дальше что у них будут клянчить убытки?.Ведь это все не принесет нужного им результата

      У США много ракет JASSM и JASSM-ER, намного больше чем шторм шадоу у Великобритании и Скальп у Франции.
      1. Arzoo
        Arzoo Сегодня, 19:46
        0
        У США много ракет JASSM и JASSM-ER, намного больше чем шторм шадоу у Великобритании и Скальп у Франции.
        Есть необходимость именно в ракетах наземного базирования, по причине того, что Украинская авиация выбивается и будет выбиваться, в любом своем варианте. Для этого нужны контейнерные taurus. Касательно atacms, я думаю, что их поставят в весьма ограниченном количестве. США не хотят падать в грязь лицом, они гораздо более простая цель для ПВО чем тот же storm shadow. В общении и в целом на ход войны это существенно не повлияет.
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 18:48
    +2
    Украина вскоре может получить дальнобойные ракеты из США и Германии

    Значит уже.
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 18:49
    0
    Срочно надо начать переговоры с кубинским правительством о возможных поставках Кубе БЕЗВОЗМЕЗДНО дивизиона "Искандера-Э", мало того, договориться с Китаем и Беларусью о поставках дивизиона "Полонезов". Пора "гегемону" "пощекотать пятки"
  4. alexoff
    alexoff Сегодня, 18:49
    0
    Французские и английские ракеты походу тем или иным образом кончились, вот следующих рабов заставляют выворачивать карманы. Видимо это только у нас крылатые ракеты клепали тысячами
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 18:59
      0
      Конечно заканчиваются. Их запасы не бесконечные. Однако ежели они и в правду подключат и Германию с Taurus и США с АТАCMS и JASSM, то арсенал высокоточных дальнобойных ракет увеличится в разы. Да и про производственные мощности забывать не стоит
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 19:15
        -2
        Что увеличится это понятно. Не умеет наша дипломатия с европейцами работать. Они ведь любят когда с ними пожестче. В Берлине много наших людей и обычными квадриками можно быстро поменять немецкое правительство. А следующие для сговорчивости должны будут рассказать, почему газохранилища и НПЗ пылают. Остаётся только засыпать кассетами украинские аэродромы.
  5. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 18:52
    +1
    Получат однозначно.
    Шоу маст шоу он...
    Ставки только расти будут.
    Помоги Господи нашим воинам
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:56
    +1
    Немецкий портал: Украина вскоре может получить дальнобойные ракеты из США и Германии
    . Принципиально ни на что это, уже не повлияет, но бороться с такой угрозой необходимо всеми средствами, которые имеются в наличии.
  7. Cannon
    Cannon Сегодня, 19:01
    +1
    Цитата: svp67
    мало того, договориться с Китаем и Беларусью о поставках дивизиона "Полонезов". Пора "гегемону" "пощекотать пятки"
    Полонез завязан на GPS, а чтобы пятки щекотать амерам нужны РФ не ракеты , а смелость руководству страны, а с этим бяда и похоже нескончаемая. В САР можно было давно нахлобучить полосатых по взрослому, однако ОЙ.
  8. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 19:27
    -2
    Это, адресовано тем, кто вопит на каждом углу, что время работает на Россию. Увы! Время работает на наших врагов. И не понимает это только глупый "патриот", а умный враг поддакивает .
  9. SUKRAM
    SUKRAM Сегодня, 19:55
    0
    and if the top brass do not target them as soon as they come over the border, then one has to ask why has this not been done.

    time and time again masses of weapons at the front lines, which before being targetd, they have caused destruction to RF forces and civilian property

    the means of watching are there, so use them