Немецкий портал: Украина вскоре может получить дальнобойные ракеты из США и Германии

Немецкий новостной интернет-портал T-online.de сообщает со сылкой на источники, что Украина вскоре может получить от США дальнобойные баллистические ракеты класса «земля-земля» ATACMS и крылатые ракеты «воздух-поверхность» Taurus из Германии. Эти боеприпасы Киев выпрашивает у Вашингтона и Берлина уже не первый месяц, утверждая, что только с их помощью ВСУ наконец-то смогут одолеть российскую армию.
До последнего времени правительство ФРГ и администрация Байдена под различными предлогами отказывали украинским властям в поставках этих ракет. В Белом доме сообщили, что с учетом нарастания напряженности отношений с Китаем из-за Тайваня, стратегические вооружения слишком важны для американской армии. Министр обороны ФРГ Борис Писториус несколько раз подчеркивал в беседе с журналистами, что немецкие дальнобойные ракеты вовсе не помогут ВСУ кардинально изменить ситуацию на поле боя в свою пользу.
Однако, отметил автор материала в немецком онлайн-издании, с призывом к правительству Шольца снять табу на отправку Киеву ракет Taurus все чаще стали обращаться не только представители оппозиции в бундестаге, но и политики из правящей коалиции. Ранее глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев заявил, что по его сведениям немецкие депутаты достигли консенсуса относительно передачи ракет. Кроме того, за поставку Taurus украинской армии выступило командование ВВС Германии.
Решение кажется неизбежным
— сообщает издание.
По данным портала, руководство ФРГ и США продолжают обсуждение этого вопроса. Судя по всему, дело идет к повторению сценария с поставкой на Украину немецких и американских танков. Ведь и тогда Берлин увязывал отправку своих ОБТ «Леопард» с аналогичными действиями Вашингтона по отправке «Абрамсов». В конце концов, что называется, стороны договорились.
Скорее всего, уверен автор материала, так произойдет и сейчас. Однако в случае с танками США вроде как «обманули» Германию, сильно затянув отправку своих ОБТ на Украину, в то время как немецкие танки уже задействованы ВСУ в ходе контрнаступления. Правда, пока что вся их роль сводится лишь к методичному уничтожению бронетехники с крестами бойцами ВС РФ.
В случае с дальнобойными ракетами, считает автор материала, канцлер Шольц наверняка требует от президента Байдена одновременной отправки Киеву немецких Taurus и американских ATACMS. Скорее всего, в Берлине это объявили обязательным условием, заключает автор в онлайн-издании.