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«Подтвердит статус великой морской державы»: новая атомная подлодка Duguay-Trouin передана ВМС Франции

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«Подтвердит статус великой морской державы»: новая атомная подлодка Duguay-Trouin передана ВМС Франции

Новая ударная атомная субмарина Duguay-Trouin была передана французскому флоту. Это второй после АПЛ Suffren представитель проекта Barracuda.


С этой поставкой обновление флота продолжается, что позволяет Франции укрепить свой контроль над морскими пространствами и подтвердить свой статус великой морской державы

- говорится в заявлении ВМС страны.

Всего планируется построить шесть субмарин проекта Barracuda. Введение в строй оставшихся 4 АПЛ ожидается в 2024-2030 годах. Стоимость строительства всех шести подлодок оценивалась в 2014 году в 10,42 млрд евро.

Это крупный технологический скачок. Оборудование новых субмарин в 10-15 раз мощнее, чем у предшественников – подлодок класса Ruby, за счет автоматизации, оптронной мачты, цифровизации, искусственного интеллекта и прочих нововведений

- отмечается в издании Opex360.



АПЛ класса Barracuda имеют полное водоизмещение 5300 тонн, их длина составляет 99 м, диаметр – 8,8 м. Субмарины могут нести крылатые ракеты MdCN [морская модификация уже известных по СВО Storm Shadow], модернизированные ПКР Exocet SM39, тяжелые управляемые торпеды F-21 [533 мм] и мины.

Barracuda идут на замену класса Ruby: три из них уже списаны, три пребывают в строю. Как считают в командовании ВМС Франции, для удовлетворения оперативных потребностей флота необходимо иметь 6 ударных субмарин.
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11 комментариев
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  1. Простой
    Простой Сегодня, 20:08
    0
    Если принимать во внимание заморские территории под протекторатом Франции - то это даже мало.
    1. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 21:00
      0
      Небольшая придирка с моей стороны. Заморские регионы (они же заморские департаменты) Франции и заморские сообщества Франции являются составной частью Французской Республики, а не протекторатами. Их жители участвуют в выборах Президента и Национального Собрания Франции. Жители "настоящих" протекторатов не участвуют в выборах в центральные органы власти метрополии. Новая Каледония обладает особым статусом, но она тоже часть Французской Республики.
  2. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 20:10
    +2
    Хорошая лодка... главное - чтобы украинцы про неё не услышали :)
  3. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 20:11
    +3
    Ну понятно, что в составе НАТО
    для удовлетворения оперативных потребностей флота необходимо иметь 6 ударных субмарин.

    но как это состыкуется с
    статус великой морской державы

    5 атомных подолодок в строю - "великая морская держава". Руководствуясь подобной логикой, после принятия на вооружение нескольких АПЛ, Австралия тоже станет "великой морской"...
    1. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 21:27
      0
      Цитата: Doccor18
      5 атомных подолодок в строю - "великая морская держава".

      Я тоже удивился. Они, имея даже не 5, а 9 лодок и менее сотни надводных кораблей и катеров называют себя "великой морской державой". При этом Россию, у которой общий флот почти в 4 раза больше, а по подводному флоту разница вообще зашкаливает - примерно в 9 раз больше... они считать "великой морской державой" не хотят.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:31
    0
    Где ржать? Франция великая морская держава или Макорон великий флотоводец? Вот что не отнять у французов ,умеют они .Одна такая класса " Ruby" в Мурманск приходила 90ых.Мелковата показалась.У французов жёсткое правило ,на заходе в импорту на борту АПЛ одна вахта,остальные в гостинице.Жили они в гостинице "Арктика"- вроде три дня у нас тусоаались.Был ли у нас ответный визит - не помню.Это у североморцев надо спросить.
    Середина 70 ых ,французские моряки с ракетного эсминца "Дюкзен".Цивилизация с них так прёт,флиртовать с нашими девушками поставив ногу на скамейку?Я тогда пацаном был,но отцы оторвались отдуши - французы оказывается н пить не умеют в гостях , и не умеют драться.И в те времена в Франции с неграми и арабами была проблема,как бы они есть но их не видно.Зато сейчас?!
  5. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 20:31
    0
    Всё ясно - в Нигер воевать поплывёт!
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:38
    -1
    С этой поставкой обновление флота продолжается, что позволяет Франции укрепить свой контроль над морскими пространствами и подтвердить свой статус великой морской державы
    ХА... и сколько, у них, лодок на том морском пространстве???
  7. esl462
    esl462 Сегодня, 20:43
    0
    В свете последних событий лягушатникам надо срочно переориентироваться на дизельные подлодки.
    1. Krivobokoff
      Krivobokoff Сегодня, 21:31
      0
      Так и нефть нашу не берут, оттуда дизель-то)
  8. Баюн
    Баюн Сегодня, 21:03
    -1
    Если без шуток, при всех сложностях, французы пока еще тоже "брыкаются" перед глобализЬмом. Как ни парадоксально, чем больше сил у нацгосударств - любых - тем менее вероятен "цифир-фюрер" мирового масштаба. В этом смысле даже РФ, США и Великобритания в форме нацгосударств... союзники в борьбе с наднациональным олигархическим глобализмом.