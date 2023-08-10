«Подтвердит статус великой морской державы»: новая атомная подлодка Duguay-Trouin передана ВМС Франции

С этой поставкой обновление флота продолжается, что позволяет Франции укрепить свой контроль над морскими пространствами и подтвердить свой статус великой морской державы

Это крупный технологический скачок. Оборудование новых субмарин в 10-15 раз мощнее, чем у предшественников – подлодок класса Ruby, за счет автоматизации, оптронной мачты, цифровизации, искусственного интеллекта и прочих нововведений