В месяцы, предшествовавшие контрнаступлению, мы выполнили все заявки из украинского "списка покупок". Все, что, как они говорили, им было нужно для контрнаступления, они получили

(...) на Украине понимают, что время не на их стороне (...) Это не заморозка, не патовая ситуация. Пока все движется не так быстро, как хотел бы Зеленский, но они добиваются некоторого прогресса

Наступление украинской армии идет медленнее, чем хотелось бы, время не на стороне Киева, осенью наступать станет еще сложнее. С таким заявлением выступил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби.Представитель администрации Байдена призвал журналистов не спекулировать на теме украинского контрнаступления и дать Киеву право самому определять уровень "успеха" наступательных действий. В то же время, по его словам, продвижение ВСУ идет слишком медленно, в США надеялись на более быстрые действия. Однако, вины в этом США и их союзников нет, Запад обеспечил Украину всем необходимым для успешной операции.- заявил Кирби добавив, что США продолжат снабжать Украину всем необходимым для прорыва линий обороны российской армии.Кроме того, советник Белого дома подчеркнул, что у Украины осталось мало времени для изменения ситуации на поле боя, тем самым напомнив, что Вашингтон ждет от Киева сообщений об одержанных победах над российской армией. В Белом доме помнят обещания Зеленского выйти к Азовскому морю и взять Крым, под них и давалось вооружение и боевая техника. Кирби отметил, что осенью изменится погода, а это принесет новые трудности.- добавил Кирби.Как отмечают украинские медиа, в последнее время Вашингтон уже в открытую выражает недовольство происходящем на Украине, уже пошли разговоры о том, что Зеленский свою роль сыграл и большего от него ждать нельзя. Не исключается, что в ближайшее время США начнут слив клоуна, вытащив на свет какой-нибудь компромат на него.