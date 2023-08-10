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«Время не на стороне Киева»: Джон Кирби заявил о слишком медленном контрнаступлении ВСУ

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«Время не на стороне Киева»: Джон Кирби заявил о слишком медленном контрнаступлении ВСУ

Наступление украинской армии идет медленнее, чем хотелось бы, время не на стороне Киева, осенью наступать станет еще сложнее. С таким заявлением выступил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби.


Представитель администрации Байдена призвал журналистов не спекулировать на теме украинского контрнаступления и дать Киеву право самому определять уровень "успеха" наступательных действий. В то же время, по его словам, продвижение ВСУ идет слишком медленно, в США надеялись на более быстрые действия. Однако, вины в этом США и их союзников нет, Запад обеспечил Украину всем необходимым для успешной операции.

В месяцы, предшествовавшие контрнаступлению, мы выполнили все заявки из украинского "списка покупок". Все, что, как они говорили, им было нужно для контрнаступления, они получили

- заявил Кирби добавив, что США продолжат снабжать Украину всем необходимым для прорыва линий обороны российской армии.

Кроме того, советник Белого дома подчеркнул, что у Украины осталось мало времени для изменения ситуации на поле боя, тем самым напомнив, что Вашингтон ждет от Киева сообщений об одержанных победах над российской армией. В Белом доме помнят обещания Зеленского выйти к Азовскому морю и взять Крым, под них и давалось вооружение и боевая техника. Кирби отметил, что осенью изменится погода, а это принесет новые трудности.

(...) на Украине понимают, что время не на их стороне (...) Это не заморозка, не патовая ситуация. Пока все движется не так быстро, как хотел бы Зеленский, но они добиваются некоторого прогресса

- добавил Кирби.

Как отмечают украинские медиа, в последнее время Вашингтон уже в открытую выражает недовольство происходящем на Украине, уже пошли разговоры о том, что Зеленский свою роль сыграл и большего от него ждать нельзя. Не исключается, что в ближайшее время США начнут слив клоуна, вытащив на свет какой-нибудь компромат на него.
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15 комментариев
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  1. Седов
    Седов Сегодня, 18:34
    0
    Однако, вины в этом США и их союзников нет, Запад обеспечил Украину всем необходимым для успешной операции.
    В месяцы, предшествовавшие контрнаступлению, мы выполнили все заявки из украинского "списка покупок". Все, что, как они говорили, им было нужно для контрнаступления, они получили

    Вот только Киев по-другому думает) Кто кого интересно) и как из этого Украина вылазить будет)
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 18:44
      0
      Вашингтон ждет от Киева сообщений об одержанных победах над российской армией. В Белом доме помнят обещания Зеленского выйти к Азовскому морю и взять Крым, под них и давалось вооружение и боевая техника.


      Нет ну я всё понимаю.Но чтобы быть такими наивными чтобы целиком и полностью надеяться на клоуна-шарлатана. laughing С ума сойти можно.Куда мир катится.Откровенный дилетант рассказывает США что тем надо делать и те на всё соглашаются.Интересно,а если Зеленский им пообещает Китай взять они тоже поверят ему и отдадут всё что он попросит? what

      В месяцы, предшествовавшие контрнаступлению, мы выполнили все заявки из украинского "списка покупок". Все, что, как они говорили, им было нужно для контрнаступления, они получили

      - заявил Кирби добавив, что США продолжат снабжать Украину всем необходимым для прорыва линий обороны российской армии.


      Концерт по вашим заявкам.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:44
      -1
      Кому интересно,что думают в Киеве.Но замечу-Кирби не отказывает убыткам в поставках вооружений.Несмотря на нулевой результат
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 18:47
        -2
        Происходит тотальная демилитаризация арсеналов Запада.
  2. Грэг Миллер
    Грэг Миллер Сегодня, 18:37
    0
    А наши что, наступать не планируют???
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 18:40
      0
      Цитата: Грэг Миллер
      А наши что, наступать не планируют???

      Спросите у Герасимова. Может быть он знает.
    2. Бледар
      Бледар Сегодня, 19:15
      0
      вообщето в сторону Купянска активно наступаем
    3. Glock-17
      Glock-17 Сегодня, 19:32
      -1
      Не факт что это наступление не постигнет судьба украинского «контрнаступа». Нет у России столько людей чтобы ими так разбрасываться.
  3. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 18:39
    0
    Гегемоны привыкли,что все их денежные вливания ,оправдывают их ожидания,но не в нашем случае.Скоро каждому будущему трупу ,воюющему с Россией ,будут в карманы деньги запихивать. Ну так думаю, это я погорячился.Никак до гегемонов не доходит,с кем они воюют.
  4. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 18:39
    0
    В месяцы, предшествовавшие контрнаступлению, мы выполнили все заявки из украинского "списка покупок". Все, что, как они говорили, им было нужно для контрнаступления, они получили

    - заявил Кирби добавив, что США продолжат снабжать Украину всем необходимым для прорыва линий обороны российской армии.
    (...) на Украине понимают, что время не на их стороне (...) Это не заморозка, не патовая ситуация. Пока все движется не так быстро, как хотел бы Зеленский, но они добиваются некоторого прогресса

    - добавил Кирби.
    Чем ближе выборы президента США тем сильнее риторика из администрации Белого дома которая становится становится всё более недвусмысленной для идейных химер... request
  5. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 18:44
    0
    Наступление украинской армии идет медленнее, чем хотелось бы, время не на стороне Киева, осенью наступать станет еще сложнее. С таким заявлением выступил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби.

    В данном тексте речь идёт о медленном наступлении украинской армии. Но это ВСУ могут исправить, подойдя к проблеме с новой и неожиданной стороны.
    Можно атаковать врага там, где он не ожидает. Например, в направлении Венгрии. Или Польши.
    Уже ж договорились, что дружба до окончания СВО. Значит, кто первым вдарит, тот и мОлодец.
  6. Arzoo
    Arzoo Сегодня, 18:44
    +1
    Пока все движется не так быстро, как хотел бы Зеленский, но они добиваются некоторого прогресса
    Единственный прогресс это утилизация украинского населения. Не вижу в упор никаких, даже оперативных результатов.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:45
    0
    В месяцы, предшествовавшие контрнаступлению, мы выполнили все заявки из украинского "списка покупок". Все, что, как они говорили, им было нужно для контрнаступления, они получили
    . Ну да, ну да, наступил у них медленный laughing
    Судя по воплями из кукуев, вы им чего-то, многого, не да дали!
  8. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 18:48
    0
    Ваши ожидания-ваши проблемы (великий футболист)
  9. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 19:22
    0
    Все, что, как они говорили, им было нужно для контрнаступления, они получили

    Ну, они еще Ф-16 хотели и ядреную бонбу.