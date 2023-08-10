У Украины недостаточно оружия, чтобы изменить баланс в войне и одержать верх. И мы знаем это, потому что сейчас они не в состоянии провести решительное контрнаступление против российских войск. Короче говоря, им нужна дополнительная помощь

Украина не может в настоящее время изменить ситуацию на поле боя, у нее банально нехватает для этого оружия . Такое мнение высказал президент Польши Анджей Дуда в интервью The Washington Post.Украина не в состоянии изменить баланс сил на поле боя и одержать победу в войне с Россией, так как ей не хватает для этого вооружений и боевой техники. Словом, Киев нуждается в дополнительных поставках и как только Запад начнет заваливать Украину оружием, так контрнаступление ВСУ сразу же станет удачным. По его словам, Украина обладает гораздо большим и качественным военным потенциалом, чем Россия, но вот количественно проигрывает.- заявил Дуда.А вот в США совершенно другого мнения и уже неоднократно об этом говорили. По словам того же координатора стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джона Кирби, Вашингтон обеспечил Украину всем необходимым для успешного наступления. То же самое заявили и в Пентагоне, причем добавили, что все поставки вооружения и техники были согласованы с Киевом и перед контрнаступлением на Украине все были довольны поставками и никаких претензий не предъявляли. А вот после того, как в первые дни наступательной операции российские войска накрошили кучу западной техники, в Киеве начали обвинять союзников в недостаточных поставках.В общем, Киев снова начинает ходить с протянутой рукой, надеясь выпросить у союзников и партнеров еще чего-нибудь якобы для изменения ситуации. Вот только время уже другое, арсеналы у Запада пусты благодаря той же Украине, так что придется справляться своими силами.