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Анджей Дуда: Украина не может изменить ситуацию на поле боя по причине нехватки оружия

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Анджей Дуда: Украина не может изменить ситуацию на поле боя по причине нехватки оружия

Украина не может в настоящее время изменить ситуацию на поле боя, у нее банально нехватает для этого оружия. Такое мнение высказал президент Польши Анджей Дуда в интервью The Washington Post.


Украина не в состоянии изменить баланс сил на поле боя и одержать победу в войне с Россией, так как ей не хватает для этого вооружений и боевой техники. Словом, Киев нуждается в дополнительных поставках и как только Запад начнет заваливать Украину оружием, так контрнаступление ВСУ сразу же станет удачным. По его словам, Украина обладает гораздо большим и качественным военным потенциалом, чем Россия, но вот количественно проигрывает.

У Украины недостаточно оружия, чтобы изменить баланс в войне и одержать верх. И мы знаем это, потому что сейчас они не в состоянии провести решительное контрнаступление против российских войск. Короче говоря, им нужна дополнительная помощь

- заявил Дуда.

А вот в США совершенно другого мнения и уже неоднократно об этом говорили. По словам того же координатора стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джона Кирби, Вашингтон обеспечил Украину всем необходимым для успешного наступления. То же самое заявили и в Пентагоне, причем добавили, что все поставки вооружения и техники были согласованы с Киевом и перед контрнаступлением на Украине все были довольны поставками и никаких претензий не предъявляли. А вот после того, как в первые дни наступательной операции российские войска накрошили кучу западной техники, в Киеве начали обвинять союзников в недостаточных поставках.

В общем, Киев снова начинает ходить с протянутой рукой, надеясь выпросить у союзников и партнеров еще чего-нибудь якобы для изменения ситуации. Вот только время уже другое, арсеналы у Запада пусты благодаря той же Украине, так что придется справляться своими силами.
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9 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:35
    0
    Эта песня будет бесконечна,если мы не покончим с украинством
    1. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 19:50
      -1
      Я долго думал, зачем американцы гонят их на убой с голым сидалищем. И продолжают гнать. Ведь все понимали бесперспективность таких атак, а сейчас и ослу понятно. Нет, все равно гонят. Ну ответ у меня только один. Чтобы сточить наступательный потенциал этого населения и он нам в перспективе не достался. request
  2. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 19:36
    0
    Ну так скажи своим рабам(польскому народу) чтобы работали на украинцев лучше, и вводи семидневную рабочую неделю
  3. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 19:36
    -1
    Крысолов Дуда дует в свою дуду, а укрокрысёныши бегут за ним в сторону кладбища... Украинцы, а оно, вот это, вам надо...???
    Война не может длиться бесконечно –
    Она должна закончиться когда-то…
    Мир без войны не будет длиться вечно,
    К чему тогда профессия солдата…???
    Мы на войне о мире лишь мечтаем,
    Наступит мир – готовимся к войне…
    При этом мы прекрасно понимаем,
    Что нужен мир всегда любой стране…
    Мы понимаем это, но не знаем,
    Как вырваться из замкнутого круга...
    И мы опять друг друга убиваем,
    И снова ненавидим мы друг друга...
  4. C-Real
    C-Real Сегодня, 19:37
    0
    Сами же сказали, что конфликт должен решиться на поле боя. И не только Дуда, а все западные лидеры без исключения.
  5. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 19:40
    0
    Оружие само по себе вроде тоже не воюет и тем более современное. Нужны специалисты и кадровые военные. Не думаю, что на Украине с этим полный порядок.
  6. Б-15
    Б-15 Сегодня, 19:40
    0
    Дуда думает, что хитрее всех.
    Думаю, добился бы большего от европейских стран, если бы сказал правду - дадим больше оружия 404 и вобьём в их головы, что нужно больше оружия и всё получится, то тогда мы уничтожим больше украинцев и нам легче будет осваивать пустующие территории 404. Требуется обезлюдивание территории 404.
  7. svp67
    svp67 Сегодня, 19:52
    0
    У Украины недостаточно оружия, чтобы изменить баланс в войне и одержать верх. И мы знаем это, потому что сейчас они не в состоянии провести решительное контрнаступление против российских войск. Короче говоря, им нужна дополнительная помощь
    - заявил Дуда.


    И со слезами просил:
    - Мой милый, хороший,
    Пришли мне калоши,
    И мне, и жене, и Тотоше.

    - Постой, не тебе ли
    На прошлой неделе
    Я выслал две пары
    Отличных калош?
    - Ах, те, что ты выслал
    На прошлой неделе,
    Мы давно уже съели
    И ждем, не дождемся,
    Когда же ты снова пришлешь
    К нашему ужину
    Дюжину
    Новых и сладких калош!
  8. A2AD
    A2AD Сегодня, 19:54
    0
    По его словам, Украина обладает гораздо большим и качественным военным потенциалом, чем Россия, но вот количественно проигрывает.
    Если коротко... Былиб у бабушки причиндалы, то тогда она уж Ууухх. laughing