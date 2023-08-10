Командующий СВ ВСУ Сырский запросил ввод в бой дополнительных сил из-за сложной ситуации под Купянском

Российские войска продолжают наступать в Харьковской области, положение ВСУ на данном направлении очень тяжелое, командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский запросил дополнительной помощи. Такая информация приходит с украинских ресурсов, которые ссылаются на источник в офисе президента Украины.
Зеленский провел очередное совещание, на котором обсуждалась ситуация на Сватовском направлении, где российские войска вплотную подошли к Купянску. Побывавший на данном участке Сырский доложил Зеленскому о сложном положении ВСУ и предупредил о возможном обрушении фронта, если штурмовые отряды российской армии возьмут город. По его словам, последние десять дней наступление русских не прекращается, они постоянно давят, не давая подразделениям ВСУ провести ротацию, уже потеряны несколько ключевых населенных пунктов. В общем, генерал запросил ввод в бой резервов, иначе ситуация станет критической.
По имеющейся информации из открытых источников, подразделения российской армии находятся в 7 километрах от Купянска, бои идут в районе Синьковки, одновременно движение идет в сторону Каменки и Двуречной на северо-востоке Харьковской области, что заставляет ВСУ растягивать свои силы. Активно работает авиация, применяя планирующие авиабомбы ФАБ-250-М62 и УПАБ-1500 с большого расстояния, тем самым не заходя в зону поражения украинской ПВО.
Кроме того, штурмовые группы российских войск за сегодняшний день взяли тридцать украинских опорников и вышли к Петропавловке, тем самым вызвав бегство некоторых подразделений ВСУ.
Ранее сообщалось, что российские войска ведут наступление широким фронтом, вынуждая командование ВСУ перебрасывать на данное направление резервы, снимая их с других и тем самым ослабляя давление под Артемовском, под Ореховом и в районе Времевского выступа. Последние события показали, что силы у ВСУ не бесконечны, да и резервы заканчиваются.