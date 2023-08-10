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Командующий СВ ВСУ Сырский запросил ввод в бой дополнительных сил из-за сложной ситуации под Купянском

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Командующий СВ ВСУ Сырский запросил ввод в бой дополнительных сил из-за сложной ситуации под Купянском

Российские войска продолжают наступать в Харьковской области, положение ВСУ на данном направлении очень тяжелое, командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский запросил дополнительной помощи. Такая информация приходит с украинских ресурсов, которые ссылаются на источник в офисе президента Украины.


Зеленский провел очередное совещание, на котором обсуждалась ситуация на Сватовском направлении, где российские войска вплотную подошли к Купянску. Побывавший на данном участке Сырский доложил Зеленскому о сложном положении ВСУ и предупредил о возможном обрушении фронта, если штурмовые отряды российской армии возьмут город. По его словам, последние десять дней наступление русских не прекращается, они постоянно давят, не давая подразделениям ВСУ провести ротацию, уже потеряны несколько ключевых населенных пунктов. В общем, генерал запросил ввод в бой резервов, иначе ситуация станет критической.

По имеющейся информации из открытых источников, подразделения российской армии находятся в 7 километрах от Купянска, бои идут в районе Синьковки, одновременно движение идет в сторону Каменки и Двуречной на северо-востоке Харьковской области, что заставляет ВСУ растягивать свои силы. Активно работает авиация, применяя планирующие авиабомбы ФАБ-250-М62 и УПАБ-1500 с большого расстояния, тем самым не заходя в зону поражения украинской ПВО.

Кроме того, штурмовые группы российских войск за сегодняшний день взяли тридцать украинских опорников и вышли к Петропавловке, тем самым вызвав бегство некоторых подразделений ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские войска ведут наступление широким фронтом, вынуждая командование ВСУ перебрасывать на данное направление резервы, снимая их с других и тем самым ослабляя давление под Артемовском, под Ореховом и в районе Времевского выступа. Последние события показали, что силы у ВСУ не бесконечны, да и резервы заканчиваются.
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16 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 20:21
    +4
    Истреблять этих особей под флагом нациков на стене...
  2. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 20:21
    +5
    Без НАТО ничего у ВСУ не получится... Да и с НАТО тоже...
    Шерхан был в Джунглях самым главным -
    Табаки просто был шакал…
    Он за Шерханом своенравным
    Объедки, молча, подбирал…
    Еще он тявкал на соседей
    Скандалы с ними затевал,
    А как по морде кто заедет,
    Шерхана на подмогу звал…
    Тот приходил и разбирался
    Он в Джунглях сеял страх и смерть,
    Но все ж однажды обосрался,
    Когда избил его медведь…
    Избил за то, что к белорусским…
    Он часто зубрам приставал
    Медведь наш был душою русский -
    По-русски тигру в зубы дал…
    Скулит по-прежнему Табаки,
    Ну, а беззубый наш Шерхан,
    Не лезет больше сразу в драку-
    Боится даже обезьян…
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 20:27
      -9
      Смотрю некоторые после проваленного контрнаступа уже снова осмелели,что даже НАТа им не соперник...извините,до сих пор оккупирован российский Херсон...армия только подходит к Купянску,а до Балаклеи и Изюма топать и топать...про Авдеевку и Марьинку вообще молчу...Донецк регулярно под обстрелом,как и Белгородчина с Брянщиной...

      Не рано ли Варшаву штурмовать начинаем??? Это шапкозакидательство уже обернулось драпом прошлой осенью...но снова лезем на грабли...
      1. esl462
        esl462 Сегодня, 20:40
        +4
        Осень 2022 и осень 2023-это две очень большие разницы.
        1. частное лицо
          частное лицо Сегодня, 20:47
          -3
          Осень 2022 и осень 2023-это две очень большие разницы.

          Ещё только август а сентябрь 2022 запомнился частичной мобилизацией.
      2. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 20:48
        +1
        Известный в незалежной паблик, позиционирующий себя как «эталон непредвзятости», сообщил об эвакуации из Купянска штаба группировки «Лиман» и переброски его на запад. Если верить его инсайдерским раскладам, ушли и пiдроздiли спецназа ВСУ.Оборону держать остались части мотопехоты, но и то в рамках так называемых арьергардных боев. Сообщается, что здесь много ДРГ с иностранными наемниками, и в эфире часто звучит как польская, так и немецкая речь.


        Судя по всему, укровермахт не смог найти достаточно укро-вояк, чтобы стабилизировать фронт. Враг, по всей видимости, хочет закрепиться правом берегу реки Оскол, чтобы сконцентрировать все силы на Запорожском и Херсонских направлениях. И связано это с разрушением «умными» ФАБами военной логистики ВСУ как на переправах, так и на левобережье.Кто не в курсе: основное снабжение группировки самостийной армии в восточной части Купянска, как и «муравейников» в районах Сахарного завода и промзоны Купянск-Узловой, обеспечивается только по мосту через Оскол. Из-за обстрелов он находится в критическом состоянии, но быстро восстанавливается инженерными войсками врага за счет подпорок и временных пролетов. На городских чатах пишут, что вот уже 5 дней (по состоянию на 9 августа) русские самолеты и гаубицы в режиме нон-стоп наносят удары по захисникам незалежності.

        https://svpressa.ru/war21/article/382892/

        Чтобы перебить русское наступление на Купянск, ВСУ усилили давление на Работино, полагая, что угроза прорыва фронта заставит ВС РФ перебросить свои части на южный фронт. Однако, и здесь зрада. По оценке паблика DS (заблокирован в России), «русские продолжают свои наступательные действия на Сватовском отрезке, параллельно с тем нанося удары по тыловым населенным пунктам. На юге Силы обороны продолжают наступать на врага, но враг бежать не планирует и продолжает сопротивляться даже в безнадежных ситуациях».
      3. D16
        D16 Сегодня, 20:57
        +2
        после проваленного контрнаступа уже снова осмелели, что даже НАТа им не соперник

        Помощь НАТы чем-то помогла украм? Наоборот обернулась еще большими потерями. Что-то мне подсказывает, что эта медвежья услуга приведет к сокращению ареала диких племен задонбассья. Собственно как и самих племен.
      4. Улисс
        Улисс Сегодня, 20:58
        +2
        Не рано ли Варшаву штурмовать начинаем??? Это шапкозакидательство уже обернулось драпом прошлой осенью...но снова лезем на грабли...


        А никто шапкозакидательством и не занимается. Есть трезвая оценка ситуации, а не позиция зашуганной мыши в углу. Стратегические резервы Украины стачиваются и пора думать о перехвате стратегической инициативы. В глухой обороне войны не выигрываются.
      5. Алексей Лантух
        Алексей Лантух Сегодня, 21:02
        -5
        Уж, давайте по поводу наступлений широким фронтом будем осторожней. Выдавливание войск ВСУ из опорных пунктов скорее всего является боями местного значения, как об этом пишут наши политруки об успехах ВСУ на запорожском направлении.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:42
    +2
    Командующий СВ ВСУ Сырский запросил ввод в бой дополнительных сил из-за сложной ситуации под Купянском
    Зеля, где резервы??? Все ещё наступ хочется продолжить, до полной могилизации всех скакуасов?
  4. alexoff
    alexoff Сегодня, 20:45
    +2
    А о каких резервах речь? Наконец челленджеры отправят в последний путь? Или может невероятные бронетранспортеры страйкеры?
  5. azkolt
    azkolt Сегодня, 20:56
    -2
    И как всегда, без карты! ))) Просто традиция какая то, то без карты, то как с пачки Беломора. Вот насколько бы это было впечатляющим, если с картой местности!
  6. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 21:08
    +1
    А ты из-под Бахмута возьми... ты же туда нагнал уйму народу - так возьми резервы оттуда. Чем бесславно гарантированно погибнуть под Бахмутом, у них есть шанс выжить и попасть в плен на купянском направлении...
  7. blackbeard
    blackbeard Сегодня, 21:16
    0
    сырский еще хочет приложить руку к новому котлу wassat
  8. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 21:16
    0
    Новую могилизация до последнего бандеровского оккупанти с 12 лет.
  9. Лешак
    Лешак Сегодня, 21:23
    0
    Нашим бы тоже подкрепление подкинуть пока кокаинец ослаб на этом направлении. hi