Превентивный ядерный удар. Как избежать большой войны

«Президент Рейган не потрудился сопоставить все средства доставки ядерного оружия средней дальности, имеющиеся у стран НАТО, с аналогичными средствами доставки стран Варшавского договора. Насколько можно понять, он включил в свое сравнение 48 наших ракет «Посейдон С-3» (непонятно, на каком основании, ведь они входят в стратегический баланс между СССР и США) и 550 истребителей-бомбардировщиков, которые могут быть использованы для нанесения ядерного удара.



Но если он добавил к этому 64 английские ракеты «Поларис А-3», 18 ракет наземного базирования S-3 и 80 ракет М-20, запускаемых с подводных лодок Франции, а также 637 самолетов НАТО и 75 французских «Мираж-4», то оказалось бы, что всего Запад имеет 1 470 единиц средств доставки ядерного оружия.



Если бы он не преувеличивал число носителей Советского Союза, то оказалось бы, что страны Варшавского Договора имеют в общей сложности 1 650 таких носителей. Сравнение количества боеголовок на всех этих носителях показывает, что НАТО и Франция имеют приблизительно 3 150 боеголовок, а страны Варшавского Договора – 2 240.



В то время президент Рейган воздержался от сравнения ядерного оружия меньшей (тактической и оперативно-тактической) дальности. А если вспомнить имеющиеся у нас 108 ракет «Першинг-1А»? Или находящиеся на вооружении западногерманской армии 72 ракеты «Першинг-1А» и 91 ракету «Онест Джон»?



А как насчет 32 французских ракет «Плутон»? Как быть с 78 ракетами «Лэнс» и 515 самоходными гаубицами М-109 и М-110? Куда отнести еще 1 192 такие гаубицы и 550 пусковых установок «Лэнс» в других армиях НАТО? Они оснащены дополнительно 6 000 боеголовок. Они обеспечивают НАТО и Франции 4 070 единиц средств доставки против 3 445 единиц средств доставки Варшавского Договора и примерно 9 165 тактических ядерных боеголовок против 4 330 боеголовок стран Варшавского Договора...



Представляет ли советская ракета SS-20 какуюз-то новую угрозу? Нет! Все европейские города, упомянутые президентом, с 1959 года находятся в пределах досягаемости советских ракет SS-4 и SS-5».

Статья Сергея Караганова « Тяжкое, но необходимое решение. Применение ядерного оружия может уберечь человечество от глобальной катастрофы », опубликованная в журнале «Россия в глобальной политике» 13 июня 2023 года наделала много шума, в основном в зарубежной прессе, в нашем медиапространстве эта тема не нова и давно обсуждается. Лидеры мнений либеральной оппозиции категорически против того, чтобы даже вести разговоры на эту тему. Для них ядерное оружие – это инфернальное зло, от которого лучше избавиться. Мне больше нравится другое определение: «Ядерное оружие – это оружие Бога». «Ружье, которое висит на стене» вот уже почти 80 лет, рано или поздно начнет стрелять.В Европе ядерное оружие никак, нигде и никогда не регламентировалось, сколько хотели столько и размещали, либо свое, как англичане и французы, либо американское, как западные немцы, итальянцы, турки, бельгийцы, голландцы. Бардак был всегда, не только сегодня, в наше время, но и в годы холодной войны. Только в декабре 1987 года ДРСМД как-то ограничил этот бардак, да и то только ракет баллистических и крылатых наземного базирования с дальностью от 500 до 5 500 км.Вот что писал 40 лет назад видный в то время военный эксперт Том Джервази в своей статье «Давайте пересчитаем все оружие» в газете «Нью-Йорк Таймс» от 7 декабря 1981 года:В сентябре 1983 года в СССР Маршалом Агарковым проведена пресс-конференция, которая транслировалась по центральным телевизионным каналам. Впервые в СССР публично были продемонстрированы таблицы, графики и цифры, ранее считавшиеся секретными.Итак, на 1 сентября 1983 года у Советского Союза имелось 938 носителей ядерного оружия средней дальности – 473 ракеты и 465 самолетов (вероятно, в Минобороны посчитали все бомбардировщики – ракетоносцы Ту-22М, Ту-22 и Ту-16, АДД, имеющиеся на тот момент в тяжелобомбардировочных авиаполках на базах в европейской части СССР). Из 473 ракет 243 – это новейшие на тот момент РСД-10 «Пионер» (SS-20), которые у Запада вызывали наибольшее беспокойство. Равновесие между НАТО и СССР в ядерных вооружениях средней дальности (от 1 000 км до 5 500 км) существовало на протяжении всей холодной войны.Если в стратегических ядерных вооружениях (с дальностью свыше 5 500 км) в годы холодной войны между СССР и США существовали договорные ограничения ОСВ-1, ОСВ-2, СНВ-1, СНВ-3, которые ограничивали количественный и качественной рост стратегических вооружений и регламентировали буквально всё: типы оружия, стартовый и забрасываемый вес ракет, количество боеголовок и даже внутренний объем ШПУ, и сегодня все это продолжает действовать.Что касается ядерного оружия в Европе, его количество и качество никогда и ничем не регламентировалось. Если не считать ДРСМД, который также приказал долго жить, да и тот запрещал разворачивать в Европе только баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5 00 км. Авиационные носители ядерного оружия, как тактической, оперативно-тактической, так и средней дальности, ничто не ограничивало.Очевидна необходимость создания контрсилового ядерного потенциала на будущем европейском ТВД тактической, оперативно-тактической и средней дальности.В СССР на конец 1989 года насчитывалось 102 Спецобъекта ГУМО для хранения ядерных боеприпасов, к настоящему времени на территории России осталось 30 баз хранения ядерных боеприпасов. Все подъезды, подходы и окрестности к базам хранения ядерных боеприпасов контролируются противником (США) средствами космической видовой разведки в режиме реального времени. В случае вооруженного конфликта это первоочередные цели, и они будут атакованы в первые минуты конфликта. На этих 30 базах хранения находится, по мнению западных экспертов, от 2 000 по самым низким оценкам до 4 000 по самым высоким оценкам единиц нестратегических и резерва стратегических ядерных боеприпасов.Все российское нестратегическое ядерное оружие является неразвернутым и хранится на этих базах. К нестратегическому ядерному оружию относятся все боеприпасы, не входящие в боевое оснащение стратегических сил – МБР и БРПЛ. Более того, часть стратегического арсенала, а конкретно: ядерные боеголовки ТК-66-02 и ТК-66-05 к стратегическим КР Х-55 и Х-102, хранится на этих же складах. Сами склады находятся довольно далеко от баз развертывания их носителей, порой это сотни километров.Такую порочную и вредную практику необходимо срочно прекращать. Боеприпасы должны храниться там же, где и их носители, часть из них должна быть развернута на носителях. Практика дежурного звена (самолеты) и дежурного дивизиона (ракеты), находящихся в состоянии «Боевой готовности № 1», должна быть возобновлена. Все боеприпасы со складов необходимо срочно передать в войска и на флот.Ракетный фрегат «Адмирал Горшков» должен получить 8 боеголовок к ракетам «Циркон». Это могут быть как советские боеголовки ТК-43 (10 кт) или ТК-57-08 (100 кт), так и современные боеголовки среднего и высокого класса мощности. Необходимо все ракеты в войсках и ВМФ – «Циркон» и «Кинжал» оснастить ядерными БЧ. Половину «Искандеров» в ракетных бригадах оснастить ядерными БЧ. То же касается ракет Х-102. Ядерные снаряды передать артиллеристам. Так будет надежнее, иначе в кризисной ситуации останемся без ядерных боеприпасов. И американцы об этом прекрасно осведомлены. На складах должно быть пусто.Это первое, что необходимо сделать.В НАТО еще со времен холодной войны ядерные авиабомбы хранятся непосредственно на авиабазах, но не в отдельных складских постройках, а непосредственно под самолетами-носителями F-16, Tornado, F-35A, находящихся в крытых защищенных ангарах. Под пилонами самолетов в полу сделаны ниши, закрытые раздвижными створками, по сути этот подпольный контейнер и есть укрытие WS3 для авиабомбы B61-3/4. Выполнен этот контейнер из высокопрочной стали. Чем-то напоминает гроб и залит бетоном. Авиабомба в таком контейнере способна выдержать последствия ядерного взрыва среднего класса мощности на определенном расстоянии от эпицентра. Точные параметры защищенности укрытия WS3 неизвестны.В мирное время этот контейнер закрыт и опломбирован, но в кризисной ситуации контейнеры вскрываются, боеприпасы в течение нескольких минут подвешиваются под самолет, и обнаружить эту процедуру нет никакой возможности. Эти явные преимущества ядерных ударных сил НАТО перед нашими неразвернутыми и рассредоточенными по огромным площадям не должны позволять мириться с таким положением дел. Это не ошибка или головотяпство, это преступление, за которое ответственные лица должны понести уголовную ответственность.Стратегические ядерные силы Франции исключим из формулы, во всяком случае военная доктрина Франции, в предыдущей статье я затрагивал эту тему, исключает «ядерное» вмешательство в любой конфликт в Европе, если он не затрагивает территорию Франции, если не наносятся удары по французским городам со значительной потерей населения, и это не угрожает французской государственности. Французская военная доктрина чем-то напоминает нынешнюю российскую.Любопытный факт, первая французская ПЛАРБ Le Redoutable S 611 вышла на первое боевое патрулирование 1 декабря 1971 года в Северную Атлантику. В ИНС БРПЛ М-1, которыми была вооружена лодка, полетные программы не вводились, у командира ПЛ в сейфе хранилось два пакета программ на дискетах. В одном пакете координаты целей – Москва и Ленинград, а в другом пакете – Вашингтон и Нью-Йорк.Да, и самое главное – стратегические ядерные силы Франции не подчиняются штабным структурам НАТО, они напрямую подчиняются президенту Франции.Экзистенциальный конфликт между Западом и Россией, находящийся сейчас в горячей фазе на Украине, стремительно приближается к «ядерной фазе», и многие это чувствуют на ментальном уровне, а кто-то осознает приближение катастрофы. Но есть технические нюансы, о которых мало кто знает или даже догадывается.В американской военной доктрине есть четкая градация между стратегическим и нестратегическим ядерным оружием. Многие путают нестратегическое ядерное оружие с тактическим – это абсолютно разные понятия. К примеру, U/BGM-109A «Томагавк» – это нестратегическое ядерное оружие. Несмотря на то, что обладал совсем не тактической дальностью – 2 400 км.Стратегическое ядерное оружие (с дальностью более 5 500 км) США – это оружие «Армагеддона», по стратегическому оружию с Россией строгий паритет по 800 носителей и 1 550 боеголовок, задокументированный в СНВ-3, никто это оружие просто так применять не будет, это оружие «последних дней».А вот американское нестратегическое ядерное оружие, размещенное в пяти странах Европы на шести базах – это оружие для «ограниченной ядерной войны». Парадоксально, но этот факт зафиксирован в военной доктрине США. Они реально верят в «ограниченную ядерную войну в Европе».Единственное, что их удерживает от нанесения первого ядерного удара нестратегическими силами – это непубличное обещание Кремля нанести ответный удар стратегическим оружием по целям на территории США. В западной элите устоялось мнение, что русские всегда будут играть «черными». Никому даже в голову не приходит, что русские могут сыграть «белыми».И совсем не на Украине, вот предполагаемые западными военными аналитиками тактические ядерные удары на линии фронта, абсолютно бессмысленные, могут спровоцировать применение силами НАТО американского нестратегического ядерного оружия. Налет сотен истребителей-бомбардировщиков F-16C, F-35A, PA-200 Tornado, имеющих на борту сотню ядерных бомб В-61 – это крайне невыгодная шахматная позиция для нас, требующая перехода в стадию «Армагеддона».Но никто не берет в расчет другой сценарий, как говорит наш президент: «Если драка неизбежна, нужно бить первым». Обезоруживающий (превентивный) ракетно-ядерный удар ограниченными силами, нестратегическим ядерным оружием, с хирургической точностью по местам базирования носителей ядерного оружия и собственно по местам хранения ядерных боеприпасов. С особой осторожностью зарядами уменьшенной мощности, во избежание жертв среди мирного населения. Благо все базы хранения находятся вдали от крупных мегаполисов.Наряд сил, необходимый для выполнения этой боевой задачи, следующий: ПЛАТ БС-329 «Белгород» – «убийца ракетоносцев», его роль ключевая – уничтожить британскую ПЛАРБ, находящуюся в районе боевого патрулирования.Как «первоочередная» или «особо важная» цель – должна быть уничтожена ВМБ «Клайд» Королевского флота . Исполнитель миссии – истребитель МиГ-31, оружие – ракета 9-С-7660 «Кинжал» с ядерной БЧ 9Н64 с ЯЗУ АА-86 переменной мощности от 5 до 50 кт или с ЯЗУ АА-92 переменной мощности от 100 до 200 кт.Военно-морская база «Клайд» (HMNB Clyde); (HMS Neptune), расположена в городке Фаслейн на озере Гар-Лох. База построена и использовалась во время Второй мировой войны. В начале 1960-х годов британское правительство начало переговоры с Соединенными Штатами в рамках «соглашении о продаже Polaris» относительно покупки американских БРПЛ Polaris для четырех строящихся британских ПЛАРБ. Всего было построено четыре подводные лодки; HMS Resolution, HMS Repulse, HMS Renown и HMS Revenge. Эти лодки постоянно базировались именно в Фаслейне.Сам Фаслейн был выбран для размещения британских ПЛАРБ в разгар холодной войны из-за его географического положения, которое образует своеобразный бастион на относительно уединенном, но глубоком и судоходном озере Гар-Лох, база получила наименование «Форт-оф-Клайд», располагалась на западном побережье Шотландии.Эта позиция обеспечивает быстрый и скрытный выход через Северный канал в районы патрулирования подводных лодок в Северной Атлантике. На момент выбора этого места повлияла также находившаяся недалеко американская база ПЛАРБ в Холи-Лох, которая действовала в 1961–1992 годах. Одна лодка всегда находилась в районе боевого патрулирования в любой момент времени.В 1971 году на базе находилась 3-я эскадра подводных лодок атомного королевского флота и дизельных патрульных подводных лодок под условным наименованием «истребители», а также 10-я эскадра подводных лодок, состоящая из четырех ПЛАРБ Resolution – Polaris, под условным наименованием «бомбардировщики».Trident – единственная система ядерного оружия, имеющаяся у Великобритании с момента вывода из эксплуатации тактических авиабомб WE. 177 в 1998 году.Находящиеся на вооружении Великобритании ракеты Trident II оснащены ядерными боеголовками W-76/Mk4, в Великобритании они получили наименование Holbrook.Боеголовка изготовлена в США, прошла доработку на заводе AWE в Олдермастоне незадолго до его закрытия и имеет, в отличие от американского прототипа, на выбор две мощности, самая высокая из которых 100 килотонн в тротиловом эквиваленте, второй вариант с более низкой мощностью – до 10 килотонн в тротиловом эквиваленте. Британцы первыми сделали доработку ядерного заряда W-76 с отключением вторичного модуля.Когда в 1982 году было объявлено о решении приобрести Trident II, было подчеркнуто, что в то время как американские лодки Trident несут 24 ракеты с восемью боеголовками каждая, всего 192 боеголовки, британские лодки Trident будут нести не более 128 боеголовок – столько же, сколько у прежней британской системы Polaris.Правда, нужно отметить, что это в чистом виде обман – 128 боеголовок это на все четыре лодки типа «Резолюшн», а в случае с Trident это количество боеголовок на одну лодку. В ноябре 1993 года министр обороны Малкольм Рифкинд объявил, что на каждой лодке будет развернуто не более 96 боеголовок. В 2010 году это количество было сокращено до 40 боеголовок, размещенных на восьми ракетах. Но уже в 2021 году Борис Джонсон объявил, что общее количество боеголовок британского арсенала будет увеличено со 180 до 260 единиц.Военная позиция НАТО была ослаблена после распада Советского Союза в 1991 году. Боеголовки британских БРПЛ Trident II не нацелены на конкретные цели в ходе оперативного патрулирования, а ждут координат, которые можно загрузить в бортовые компьютеры и произвести пуск БРПЛ с уведомлением противника за несколько дней. Якобы такова нынешняя процедура применения ядерного оружия. Решение о применении принимает премьер-министр Великобритании.Хотя британские «Трайденты» задумывались как средство стратегического сдерживания, то есть для «контрценностных» ударов по конкретным целям – Москва и Ленинград, то окончание холодной войны привело британское правительство к выводу, что необходима субстратегическая или тактическая роль ядерного оружия Великобритании в общей концепции НАТО как элемента или одного из ударных средств в интересах НАТО. То есть решение о применении принимает премьер-министр Великобритании, а какие цели поражать – определяют в штабных структурах НАТО, проще говоря, американские четырехзвездные генералы.В настоящее время Стратегические ядерные силы Великобритании представлены – 1-й эскадрой подводных лодок, в составе которой имеется четыре ПЛАРБ типа Vanguard: S28 HMS Vanguard; S29 HMS Victorious; S30 HMS Vigilan; S31 HMS Vengeance. ПЛАРБ оснащены БРПЛ американского производства Trident-2 D5 с РГЧ ИН, способными нести до 12 боеголовок W-76/Mk4.В реальной обстановке ПЛАРБ выходят на боевое патрулирование, имея на борту 8 БРПЛ с пятью боеголовками на каждой ракете. При этом три из четырех ПЛАРБ в мирное время находятся в полной боеготовности. Одна из них осуществляет боевое патрулирование в Северо-Восточной Атлантике, а две другие несут боевое дежурство в пункте базирования Фаслейн.Наибольшую опасность для России представляют 6 авиабаз в пяти странах НАТО, где хранится весь ядерный арсенал НАТО, а также находятся носители этого оружия истребители-бомбардировщики F-16C, F-35A и PA-200 Tornado: Ghedi AB является основной базой для 6-го авиакрыла Stormo ВВС Италии, которому поручено использовать американские бомбы B61 с истребителей-бомбардировщиков PA-200 Tornado 102-й и 154-й эскадрилий. Из 99 единиц PA-200 Tornado, введенных в строй с 1982 года, в строю осталось немного – 38 последней модификации A-200C Tornado IDS it-MLU. Все они сконцентрированы в 6-м авиакрыле, и уже со следующего года должны быть заменены на F-35A.На базе «Авиано» (AB Aviano) на северо-востоке Италии хранится 20 авиабомб В61-3/4. В подземных хранилищах базы хранится 15 бомб B61-3/4.На бельгийской базе AB Kleine Brogel хранится 15 авиабомб В61-3/4 для бельгийских истребителей-бомбардировщиков F-16C, на германской базе AB Buchel – 15 авиабомб для самолетов Tornado GR3 ВВС ФРГ (бундеслюфтваффе), еще столько же бомб на нидерландской базе AB Volkel для самолетов F-16C ВВС Нидерландов, вдобавок 20 авиабомб В61-3/4 содержатся на территории турецкой базы AB Incirlik.Всего на шести авиабазах НАТО в Европе в данный момент хранится 100 авиабомб В61-3/4.Исполнители – 6 истребителей МиГ-31, оружие – 6 ракет 9-С-7660 «Кинжал». Через час после первого налета необходимо произвести повторный удар таким же нарядом сил.Таким образом, с расходом от 13 до 19 спецбоеприпасов уничтожается практически весь ядерный арсенал НАТО в Европе – 325 ядерных боеприпасов.Безусловно, после такого экстраординарного события будет собрана внеочередная сессия НАТО. Именно по 5-му пункту, где-нибудь на территории США, где высокопоставленным лицом Госдепа будет сделано заявление типа: «Мы (США) не собираемся обменивать жизни 100 миллионов американцев на 2 000 потерянных жизней европейских военнослужащих, в конце концов, это война, и в ней гибнут солдаты, но устраивать мировой апокалипсис мы не собираемся, как бы кому не хотелось, тем более русские не использовали ни одного стратегического боеприпаса». Прямая речь Президента США, буквально дословно.Здесь не нужно быть Нострадамусом, чтобы предвидеть детально ход событий. Само собой, будет принят 13-й пакет санкций, американцы наконец-то откажутся покупать у нас обогащенный уран для своих АЭС.