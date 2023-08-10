Серийное производство 152-мм САУ 2С35 «Коалиция-СВ» начато до завершения государственных испытаний

Новейшая российская самоходная артиллерийская установка "Коалиция-СВ" в скором времени начнет поступать в войска, серийное производство 152-мм САУ уже началось. Об этом сообщил первый заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков.
Государственные испытания САУ "Коалиция-СВ" еще не завершены, однако артиллерийская установка уже запущена в серийное производство, как и транспортно-загрузочная машина. Каких-либо других подробностей Артяков не привел, поэтому сказать точно, когда войска начнут получать новейшую артиллерийскую самоходку, нет возможности. Ранее сообщалось, что "Коалиция-СВ" завершит госиспытания до конца года, после чего и будет развернуто ее серийное производство с последующими поставками в войска.
Серийное производство, а также выпуск транспортно-загрузочной машины уже развернуто
- приводит РИА Новости слова представителя "Ростеха".
Самоходная гаубица 2С35 "Коалиция-СВ" предназначена для уничтожения командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, в том числе танков, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, а также живой силы потенциального противника. Стрельба новейшего САО в большей степени автоматизирована и компьютеризирована, гаубица может работать в режиме "Шквал огня", при котором несколько снарядов, выпущенных из орудия под разными углами, одновременно достигают цели. Дальность стрельбы обычным снарядом - 70 км.
Основа огневой мощи - пушка 2А88 калибра 152 мм со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту, что выше скорости стрельбы других артиллерийских систем.