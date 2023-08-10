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Серийное производство 152-мм САУ 2С35 «Коалиция-СВ» начато до завершения государственных испытаний

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Серийное производство 152-мм САУ 2С35 «Коалиция-СВ» начато до завершения государственных испытаний

Новейшая российская самоходная артиллерийская установка "Коалиция-СВ" в скором времени начнет поступать в войска, серийное производство 152-мм САУ уже началось. Об этом сообщил первый заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков.


Государственные испытания САУ "Коалиция-СВ" еще не завершены, однако артиллерийская установка уже запущена в серийное производство, как и транспортно-загрузочная машина. Каких-либо других подробностей Артяков не привел, поэтому сказать точно, когда войска начнут получать новейшую артиллерийскую самоходку, нет возможности. Ранее сообщалось, что "Коалиция-СВ" завершит госиспытания до конца года, после чего и будет развернуто ее серийное производство с последующими поставками в войска.

Серийное производство, а также выпуск транспортно-загрузочной машины уже развернуто

- приводит РИА Новости слова представителя "Ростеха".

Самоходная гаубица 2С35 "Коалиция-СВ" предназначена для уничтожения командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, в том числе танков, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, а также живой силы потенциального противника. Стрельба новейшего САО в большей степени автоматизирована и компьютеризирована, гаубица может работать в режиме "Шквал огня", при котором несколько снарядов, выпущенных из орудия под разными углами, одновременно достигают цели. Дальность стрельбы обычным снарядом - 70 км.

Основа огневой мощи - пушка 2А88 калибра 152 мм со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту, что выше скорости стрельбы других артиллерийских систем.
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19 комментариев
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 20:47
    +11
    Вооот кого так долго ждали ! Да, поскорей бы эта техника оказалась на фронте. Ведь это - тот козырь, которого очень-очень не хватает.
    1. Гималайский
      Гималайский Сегодня, 21:03
      -6
      теххника без людей - груда металла...,
      1. poquello
        poquello Сегодня, 21:06
        +7
        Цитата: Гималайский
        теххника без людей - груда металла...,

        хотите сказать что у нас нет артиллеристов ))))))))))))))), или "разговор поддержать"?
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 21:03
      +2
      Стрельба новейшего САО в большей степени автоматизирована и компьютеризирована, гаубица может работать в режиме "Шквал огня", при котором несколько снарядов, выпущенных из орудия под разными углами, одновременно достигают цели. Дальность стрельбы обычным снарядом - 70 км.


      Надо не забывать и про высокоточные снаряды,так как вышеприведённая мною цитата не совсем верная.Если стрелять обычными снарядами на 70 км,то они улетят в молоко.

      В телеграм-канале «Два майора» появился любопытный рассказ нашего фронтовика о ситуации на Ореховском направлении перед н.п. Работино. «Расскажу глазами артиллерии данного направления, которое держит один из лучших боевых дивизионов армии, гаубичный дивизион 71 полка, — цитирует т/к нашего бойца. — За два месяца было огромное количество контрбатарейных битв с аналогичными орудиями врага, в которых он не одержал ни одной победы.
      Враг противопоставил нашей «Мста-б 2а65» американскую гаубицу М-777. В виду невозможности выиграть артдуэль, враг откатил свои орудия на дистанцию более 40-ка км, используя новые натовские снаряды «Экскалибур». Что делает эти орудия недосягаемыми для нашей Мста-б, с максимальной дальностью 28 км.


      https://svpressa.ru/war21/article/381539/

      Те же М-777 обычными снарядами стреляют максимум на 24,5 км,а высокоточными Эскалибурами где то около 43 км.

      Реализации высокого огневого потенциала САУ 2С35 способствуют сразу несколько факторов. Во-первых, это выдающиеся баллистические характеристики самого орудия 2А88, а также высокая производительность и филигранная точность компьютеризированного комплекса автоматической корректировки стрельбы. Все это обеспечивает стандартным 152-мм снарядам круговое вероятное отклонение (КВО) 90-120 м на дистанции 40-30 км, против стандартного значения для этого типа снарядов в 150-160 м., что свидетельствует о более высокой точности стрельбы.

      Во-вторых, оснащение боекомплекта «Коалиции-СВ» перспективными дальнобойными управляемыми активно-реактивными снарядами с донными газогенераторами и ГЛОНАСС/ИНС-коррекцией (с КВО порядка 7-15 м и дальностью в 75-80 км), позволяет обойти по дальности американские 155-мм управляемые снаряды M982 Block IA-2 «Excalibur» (45-55 км против 80 км соответственно).

      Третье и одно из главных достоинств «Коалиции-СВ» - возможность ведения огня высокоточными управляемыми артиллерийскими снарядами (УАС) «Краснополь-М2» и «Краснополь-Д» на дистанцию 35 и 55 км соответственно. Это при том, что баллистические характеристики орудий 2А64М2 (САУ 2С19М2 «Мста-С») и 2А79 (САУ 2С33 «Мста-СМ») обеспечивают дальность стрельбы «Краснополем-М2» не более 26 км и «Краснополем-Д» - не более 43 км.


      https://m.ridus.ru/koaliciya-vs-paladin--mozhet-li-rossiya-chto-to-protivopostavit-natovskoj-artillerii--387725.html
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 20:47
    +5
    Просто очень надо.Крайне необходимая на фронте система.Пусть на шасси Т72..
  3. azkolt
    azkolt Сегодня, 20:49
    +3
    Это хорошая новость! Сегодня читал, что конструкторы значительно увеличили дальность артиллерийского комплекса Мальва ( надеюсь , что и Цезарь здесь помог)), насколько пока неизвестно. Остается закрытым и вопрос сроки поставок его в войска.
  4. Комментарий был удален.
  5. Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 20:51
    +5
    Задолбали своими бесконечными испытаниями, хочешь испытать - отправь на фронт, быстро всё станет ясно.
    1. FeHa3eIIaM
      FeHa3eIIaM Сегодня, 21:34
      0
      Шикарное предложение. Привезли на фронт, а оказалось, что узел не держит транспортные нагрузки. Погрузили и обратно на завод повезли.
  6. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 20:51
    +2
    "Дальность стрельбы обычным снарядом - 70 км".
    Не опечатка?
    1. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 21:13
      +3
      Цитата: Кот Александрович
      "Дальность стрельбы обычным снарядом - 70 км".
      Не опечатка?

      Активно-реактивными скорее всего, но на такую дальность только корректируемыми, иначе разброс будет сотни метров.
  7. Vechernick
    Vechernick Сегодня, 20:51
    0
    Первый и основной вопрос к рекламщикам "вундервафли": увеличение дины ствола (можете её кстати измерить в калибрах) это лишнее или не царское дело, да?
  8. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 20:57
    +1
    там вопрос не в самой установки был, а в боеприпасах, если решили вопрос с с ними то это реально шаг в перед, что позволит увеличить в разы контр артиллерийскую борьбу.. основная проблема была в том что у 404 были более дальнобойные системы если брать обычные снаряды. И нашим не всегда хватала дальности, приходилось использовать реактивные системы. но их разброс слишком огромен . что не позволяло более активно уничтожать наших противников
  9. Светлан
    Светлан Сегодня, 21:00
    -2
    Походу дело не испытаниях как таковых, а каких-то бюрократических проволочках, или делах второстепенных. Бо воевать неиспытаным оружием, это лотерея. Стрельнет/не стрельнет, разорвёт / не разорвёт, попадёт / не попадёт
    1. Сергей3
      Сергей3 Сегодня, 21:12
      -1
      Что бы провести реальные и достаточные испытания надо 2 - 3 месяца, а не несколько лет. Несколько лет там собирают бумажки, что бы прикрыть чью то жопу в погонах.
      1. Светлан
        Светлан Сегодня, 21:17
        +1
        Нет. Два -три месяца это ни о чём. Два-три месяца это скажем только лето. А нужны испытания и дождём и снегом и грязью и морозом со зноем пустыни. Поэтому испытания проходят гораздо дольше пары месяцев.
  10. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 21:12
    0
    Не терпится увидеть в деле, ждали давно
  11. vindigo
    vindigo Сегодня, 21:16
    +2
    Мне нравится, что есть отслеживание траектории снаряда по радару в самой САУ и соответственно корректировка стрельбы с помощью него. Интересно, а контрбатарейную стрельбу с помощью этого радара организовать можно?
  12. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:18
    +3
    Отличные новости,а то на сайте запад : Мы через месяц поставим очередную вундервафлю,а на самом деле фавля уже поставлена.А нас чисто по русски ,госиспытания не завершены но машина уже в серии.Что творит эта двоица Мантуров и Медведев,но на Установа пока не тянут.Готовимся к какому-то глобальном замесу? Партия сказала надо - российский капиталист сказал есть,в отличии от западного капиталиста .Тот начинает с тягомотины - как я построю завод,а вы через полгода сдуетесь.Прибыль это святое.Лишь бы у Коалиции не была цена космической!Россия держится пока на относительно дешёвом вооружении.Вот интересно,чисто в ВПК по производству вооружений - 1$ = 0,62 копейки похоже.Тут нам в комментариях рассказывали,куда вы поперлись против всего запада со своими 1-2 % мирового производства?Кто бы ещё обьяснил- в Европе ПГХ заполнены на 80% а газик у них в цене растёт.Ветряки загнали производство элэнергии в минус,а бизнес из Германии бежит.Что то биржи - это не рынок ,а капиталистический госплан.К чертям этих финансовых гениев от запада.Да и к нашим присмотрется не мешало бы.
    1. FeHa3eIIaM
      FeHa3eIIaM Сегодня, 21:32
      0
      Не может машина пойти в серию без завершения госиспытаний.