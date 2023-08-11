Турецкие боевые модули SARP Dual на Украине

Модуль SARP Dual на машине МТ-ЛБ, лето 2022 г. Фото Armyrecognition.com
Украина получает из-за рубежа как полноценные образцы вооружения и техники, так и отдельные компоненты для них. В частности, известно о поставках дистанционно управляемых боевых модулей серии SARP турецкого производства. Такие изделия силами местных предприятий и мастерских монтируются на доступных шасси разных типов. Эта модернизация может улучшать боевые возможности техники, но польза от нее весьма ограничена.
Известные образцы
Украина и Турция достаточно давно сотрудничают в военно-технической сфере. Турецкая промышленность активно продает киевскому режиму те или иные изделия. Некоторые эпизоды такого взаимодействия получили широкую огласку и рекламу – как поставки турецких БПЛА. Прочие поставки осуществлялись в закрытом режиме, и о них становилось известно после появления техники в войсках. Так было и с дистанционно управляемыми боевыми модулями (ДУБМ) серии SARP (Stabilized Advanced Remote Platform).
Впервые о наличии у киевских формирований модулей SARP стало известно чуть больше года назад. Летом 2022 г. в свободный доступ попало фото бронемашины МТ-ЛБ, оснащенной турецким ДУБМ. На кормовой части такого носителя смонтировали модуль модификации SARP Dual с пулеметами разного калибра. Изделие получило дополнительную защиту кустарного происхождения в виде вертикальных бронелистов.
Позже появилось видео с той же или аналогичной машиной. На этот раз ее показали на ходу, а ракурсы съемки позволили лучше рассмотреть импортный боевой модуль и его оснащение. В дальнейшем новая информация об этом образце не поступала. Где и как применяли МТ-ЛБ с ДУБМ SARP Dual и с каким результатом, неизвестно.
Бронетранспортер M113 с модулем SARP Dual, лето 2023 г. Фото Telegram / "Военный осведомитель"
Несколько дней назад, в начале августа, украинские ресурсы показали еще один образец техники с импортным модулем. На этот раз носителем изделия SARP Dual стал бронетранспортер M113 американского производства, полученный от США или иной зарубежной страны. Турецкий ДУБМ смонтирован на штатном погоне и тоже оснащен дополнительным бронированием.
Таким образом, из Турции на Украину поставлено некоторое количество универсальных боевых модулей, пригодных для монтажа на разные носители. Эти изделия ставятся на имеющиеся машины и вместе с ними отправляются в зону боевых действий. При этом демонстрируется возможность установки импортного ДУБМ на технику разных типов и разного происхождения – советского и натовского образца.
Следует обратить внимание на то, что за последний год у украинских формирований было замечено не более двух-трех носителей ДУБМ SARP. Учитывая тягу противника к хвастовству иностранными новинками, можно предположить, что объемы поставок турецких модулей были небольшими. Соответственно, доработку с их использованием прошли лишь отдельные бронемашины, и их доля в общем парке техники ничтожна.
Модуль SARP базовой версии и возможные носители. Фото Aselsan A.Ş.
Унифицированное семейство
Дистанционно управляемый боевой модуль SARP и ряд его модификаций были разработаны турецкой компанией Aselsan A.Ş. Базовый вариант этого изделия появился в первой половине прошлого десятилетия, и с 2014-15 гг. его регулярно демонстрировали на различных военно-технических выставках, как отдельно, так и на носителях.
В дальнейшем представили ряд модификаций с иным составом вооружения и другими боевыми возможностями. Любопытно, что одну из последних версий такого ДУБМ разработали при участии украинской промышленности – она предоставила противотанковый управляемый ракетный комплекс для интеграции.
Модули семейства SARP предлагаются в качестве унифицированной системы вооружения для различных платформ. За счет ограниченных размеров и массы они могут монтироваться на широком круге носителей. Это могут быть броневики и иные боевые машины, катера, стационарные объекты и т.д. При этом заказчик может выбрать модель и комплектацию ДУБМ, соответствующую его требованиям и пожеланиям.
Облегченный боевой модуль SARP-L. Графика Aselsan A.Ş.
Компания Aselsan давно занимается продвижением своих модулей на рынке. Их предлагают для использования в различных проектах и заявляют на тендеры. К примеру, в 2014 г. в Казахстане демонстрировался вариант модернизации старой машины БРДМ-2 с модулем турецкого производства. Насколько известно, этот проект не получил развития. Позже, в 2018 г., турецкое предприятие отгрузило крупную партию ДУБМ SARP Serdar армии Катара. Эти изделия смонтировали на броневиках Ejder Yalçın III.
Согласно отрывочным сообщениям 2022-23 гг., некоторое количество модулей попало на Украину. Как и предыдущие получатели, киевский режим использует эти изделия вместе с имеющимися платформами.
Модельный ряд
С точки зрения конструкции, базовый вариант SARP похож на множество других современных боевых модулей. Компания Aselsan, по сути, собрала хорошо известные и освоенные решения и реализовала их с учетом своих возможностей и компетенций. При этом удалось получить конструкцию с хорошим потенциалом для дальнейших модернизаций.
Модуль SARP построен на основе U-образного опорно-поворотного устройства, в верхней части которого подвешена качающаяся часть с креплениями для основного вооружения и оптико-электронной системой для наведения. На левом борту модуля предусматривается место для ящика боекомплекта, спереди прикрытое броневым щитком. Модуль имеет средние размеры: высота над крышей корпуса носителя не превышает 900 мм. Масса изделия без оружия и боекомплекта – 200 кг.
Модуль SARP Dual с двумя пулеметами без кожухов. Фото Aselsan A.Ş.
SARP первой версии может оснащаться пулеметом нормального или крупного калибра либо автоматическим гранатометом натовского стандарта. Боекомплект может включать 1000 патронов калибра 7,62 мм, 400 крупнокалиберных патронов или 96 выстрелов для 40-мм гранатомета. Наведение осуществляется за счет электрических приводов: круговое по горизонтали и вертикальное от -30° до +60°.
Система управления огнем включает ОЭС с дневным и ночным каналом, а также лазерным дальномером. Имеются двухплоскостной стабилизатор и функция автоматического сопровождения. Оператор контролирует модуль при помощи пульта, устанавливаемого внутри машины-носителя. Предусмотрена возможность работы по стороннему целеуказанию. В качестве дополнительной функции предлагается выносной пульт управления.
На основе компонентов SARP был разработан облегченный ДУБМ SARP-L. Он отличается конструкцией поворотного основания и компоновкой агрегатов, а также может нести только оружие малого или винтовочного калибра. За счет переработки конструкции массу модуля удалось снизить до 80 кг, расширив круг потенциальных носителей. При этом операторский пульт и СУО остались прежними и решают все те же задачи.
Непосредственно на базе первого модуля выполнили «двойное» изделие SARP Dual. Оно получило измененную опору – на ее правом борту появилось качающееся основание для второго пулемета. Такой модуль может одновременно нести пулеметы нормального и крупного калибра либо 40-мм гранатомет и 7,62-мм пулемет.
Модуль SARP Serdar с ракетами "Скиф". Фото Bmpd.livejournal.com
Результатом развития «двойного» модуля стало изделие SARP Serdar, отличающееся наличием ракетного вооружения. На левом борту такого модуля, над коробом боекомплекта пулемета / гранатомета, помещены крепления для пары транспортно-пусковых контейнеров ракеты «Скиф» украинской разработки. Также существует модификация с четырьмя ПТУР – вторая пара заменяет боковой пулемет. Система управления таким ДУБМ была доработана с учетом наличия нового оружия.
В 2019 г. представили изделие SARP Zafer – фактически полноценную башню с дистанционным управлением. По составу агрегатов и возможностям она похожа на базовый ДУБМ, но отличается компоновкой и наличием полноценного броневого корпуса. Кроме того, впервые в семействе появилась возможность перезарядки изнутри машины-носителя.
Типичный образец
Турецкая компания Aselsan одновременно предлагает потенциальным заказчикам несколько дистанционно управляемых боевых модулей одного семейства, имеющих общие черты и существенные различия. Покупатель получает возможность выбрать наиболее интересную для него конструкцию с нужными возможностями, а также оснастить ее желаемым оружием. Некоторые страны уже воспользовались таким предложением.
Нетрудно заметить, что модули линейки SARP принципиально не отличаются от других современных образцов своего класса. Имеются все основные функции и особенности, характерные для нынешних ДУБМ. При этом предлагается использовать ствольное и ракетное вооружение серийных типов, что определяет боевые характеристики модуля в целом.
Башня SARP Zafer. Фото Armyrecognition.com
Замеченные на Украине бронемашины оснащены модулями SARP Dual с парой пулеметов разного калибра. Такой состав вооружений серьезно ограничивает круг решаемых огневых задач. Пулеметы калибра 7,62 и 12,7 мм способны поражать только «мягкие цели». Любая бронемашина или укрепленное сооружение представляет для них, как минимум, слишком сложную задачу.
Применительно к ситуации на фронте это означает, что украинские МТ-ЛБ или M113 с турецким модулем не смогут ничего противопоставить российским БТР и БМП, не говоря уже о более защищенных машинах. При этом носители изделий SARP Dual вряд ли выдержат обстрел из штатных малокалиберных орудий. Также не следует забывать про другие средства и системы – артиллерию, БПЛА и т.д.
Мало и бесполезно
Таким образом, Украина получила от Турции некоторое количество боевых модулей SARP Dual и установила их на имеющихся бронемашинах. За счет этого удалось получить несколько дополнительных боевых единиц и усилить некоторые подразделения. Возможно, такую практику планируют продолжать для частичного восполнения потерь.
Тем не менее, эти меры не имеют смысла. Модули турецкого производства имеют ограниченные характеристики и фактически не могут навредить большей части российской бронетехники или защитить свои носители от поражения. Похоже, что немногочисленные изделия SARP Dual пополнят список иностранных образцов, не оправдавших надежды и не сумевших помочь киевскому режиму.