Ни мира, ни войны. Тревожное перемирие после Зборова



Юзеф Бранд. «Возвращение победителей»

Зборовский мир



Юзеф Брандт. «Обоз запорожцев»

Вмешательство России

«Такова де злово несогласия и во всех людех ужасти николи в Польше и Литве не бывали».

Политика Хмеля



Тимофей (Тимош) Богданович Хмельницкий (1632–1653)

Подготовка к новой кампании

Обстановка в Русском царстве

Поход на Молдавию



Розанда (Роксана, Руксандра) Лупу-Хмельницкая (около 1630 – 1686 или 1687)