Новейшей 152-мм САУ 2С43 «Мальва» увеличат дальность стрельбы для борьбы с гаубицами НАТО

Серийное производство новейшей колесной 152-мм самоходной артиллерийской установки 2С43 "Мальва" уже ведется, САУ завершила государственные испытания и скоро начнет поступать в войска. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков.
Российские войска в скором времени начнут получать на вооружение новейшую САУ "Мальва", первые установки передадут военным в ближайшие месяцы, конкретные сроки не называются. Отмечается, что артиллерийский комплекс госиспытания прошел, подтвердив все заложенные характеристики. От других артиллерийских систем данного калибра "Мальва" отличается большей мобильностью за счет колесного шасси.
"Мальва" уже прошла госиспытания. Сейчас развернуто ее серийное производство. Первые образцы будут поставлены в войска уже в ближайшие месяцы
- приводит РИА Новости слова Артякова.
В настоящее время разрабатывается модернизированный вариант САУ "Мальва" с увеличенной дальностью стрельбы. Как пояснили в Ростехе, это необходимо для противостояния гаубицам НАТО, поставляемым на вооружение ВСУ. Какие-либо подробности модернизации не раскрываются.
САУ 2С43 "Мальва" разработано ЦНИИ "Буревестник" в рамках ОКР "Набросок". Впервые гаубицу представили в 2019 году в закрытом режиме. Известно, что в качестве огневого компонента на САО "Мальва" используется 152-мм пушка 2А64, используемая в САУ "Мста-С". Возимый боекомплект гаубицы составляет 30 выстрелов, масса комплекса составляет 32 тонны. В качестве шасси "Мальвы" выступает вездеход БАЗ-6010-027 с колесной формулой 8х8 производства Брянского автомобильного завода.