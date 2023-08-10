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Новейшей 152-мм САУ 2С43 «Мальва» увеличат дальность стрельбы для борьбы с гаубицами НАТО

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Новейшей 152-мм САУ 2С43 «Мальва» увеличат дальность стрельбы для борьбы с гаубицами НАТО

Серийное производство новейшей колесной 152-мм самоходной артиллерийской установки 2С43 "Мальва" уже ведется, САУ завершила государственные испытания и скоро начнет поступать в войска. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков.


Российские войска в скором времени начнут получать на вооружение новейшую САУ "Мальва", первые установки передадут военным в ближайшие месяцы, конкретные сроки не называются. Отмечается, что артиллерийский комплекс госиспытания прошел, подтвердив все заложенные характеристики. От других артиллерийских систем данного калибра "Мальва" отличается большей мобильностью за счет колесного шасси.

"Мальва" уже прошла госиспытания. Сейчас развернуто ее серийное производство. Первые образцы будут поставлены в войска уже в ближайшие месяцы

- приводит РИА Новости слова Артякова.

В настоящее время разрабатывается модернизированный вариант САУ "Мальва" с увеличенной дальностью стрельбы. Как пояснили в Ростехе, это необходимо для противостояния гаубицам НАТО, поставляемым на вооружение ВСУ. Какие-либо подробности модернизации не раскрываются.

САУ 2С43 "Мальва" разработано ЦНИИ "Буревестник" в рамках ОКР "Набросок". Впервые гаубицу представили в 2019 году в закрытом режиме. Известно, что в качестве огневого компонента на САО "Мальва" используется 152-мм пушка 2А64, используемая в САУ "Мста-С". Возимый боекомплект гаубицы составляет 30 выстрелов, масса комплекса составляет 32 тонны. В качестве шасси "Мальвы" выступает вездеход БАЗ-6010-027 с колесной формулой 8х8 производства Брянского автомобильного завода.
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5 комментариев
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  1. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 21:26
    +2
    Смысл Мальвы и Коалиции в том чтобы вывести расчёты из под контрбатарейной борьбы, но надо больше именно корректируемых снарядов, так как на 50-70 км обычным снарядом разброс будет метров 500-700.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 21:29
      0
      Ложка хороша к обеду.Предприятия «Ростеха» создают модернизированный вариант колесной гаубицы «Мальва» с увеличенной дальностью стрельбы, который можно будет противопоставить гаубицам НАТО. Об этом заявил первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков в разговоре с «РИА Новости».

      «Сейчас создается модернизированный вариант «Мальвы» с увеличенной дальностью стрельбы. Поверьте, у нас будет что противопоставить дальнобойным западным гаубицам, которые сейчас поставляются для ВСУ», — заверил он.Вот эта вот разница между у нас будет,а у них уже поставляется напрягает.А о чём же раньше думали,если думали вообще.Как там раньше говорили ядерная держава.С нами и воевать никто не будет иначе мы раз ЯО.Ну давайте бахайте ЯО согласно стратегии обороны государства.Но что то не думаю что решатся.А раз так зачем тогда надо было делать стратегию с упором на ЯО,если мы его стесняемся применить?Обдурили сами себя.

      1. Aken
        Aken Сегодня, 21:37
        0
        Аполитично рассуждаете. Сейчас уряклы набегут, хвалить будут. Хорошо ещё, что фамилии не называли.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:26
    +1
    Артиллерийских академий не кончал,они бы уржались от такого кадра как я ,но всю жизнь имею дело с давлениями.Чтобы запулить снаряд далеко ,далеко надо что то делать с стволом орудия?В камору можно сколько угодно метательного заряда засунуть- главное стобы ствол не разорвало.Что наши придумали?А то американцев читаешь про их стволы - попахивает мазохизмом с их стороны,чем дальше дальность артиллерии тем пушка дороже.Титановый ствол - расходный материал?
    1. Imperor_Alive
      Imperor_Alive Сегодня, 21:33
      +1
      Может быть, охлаждение ствола улучшают?