Следующий американский истребитель-невидимка будет править небом

Поистине, есть что-то такое, умиротворяющее и жизнеутверждающее одновременно, как смотреть на текущую воду, горящий огонь и как в США работают над очередным суперсамолетом. И тут действительно, американцам можно позавидовать в плане целеустремленности и уверенности в своих силах. Следующий самолет будет править небом! А за кем он будет следовать – это не так уже и важно, тут важно то, что соблюдены цели и задачи пути.
Согласимся с тем, что путь американскими конструкторами был пройден весьма приличный. Lockheed F-117 «Nighthawk», Northrop B-2 «Spirit», F-22 «Raptor» - все это в той или иной степени летало и даже воевало с определенной степенью успеха.
Но шесть лет назад, в 2017 году, тридцатилетняя монополия на самолеты-невидимки закончилась. Китайцы приняли на вооружение Chengdu J-20 «Mighty Dragon» и на этом преимущество США начало таять.
«Могучий дракон» похож на F-22 «Raptor», есть такое сходство. Американцы до сих пор (не очень обоснованно) считают F-22 лучшим истребителем мира, но это вопрос личного вкуса, который оспаривать просто нет смысла. Важнее другое: производство F-22 было остановлено в 2011 году после того, как было выпущено всего 186 самолетов. Сегодня боеспособными являются менее 120 единиц. И с каждым днем американский флот F-22 приближается к выходу на пенсию, в то время как китайский флот J-20 продолжает расти.
Естественно, чтобы не отстать, в США начались работы над следующим поколением самолетов.
Здесь, конечно, стоит задаться вопросом, а за счет чего новый американский истребитель «всех порвет», как это принято у нас говорить. Прорывов в вооружениях вроде бы не случилось, двигатели тоже примерно на том же уровне.
Американские специалисты считают, что успех будущих разработок в новых аэродинамических моделях, широком применении искусственного интеллекта как в управлении самолетом, так и в управлении оружием, высокоскоростной обработке данных, поступающих на все системы наблюдения и беспилотные аппараты поддержки, которые смогут действовать совместно с самолетом – вот залог будущих успехов американской авиации.
В целом все смотрится стройно и логично.
Еще в 2013 году просочились сведения о том, что американское Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов начало отрабатывать некую «инициативу по доминированию в воздухе».
Сегодня о программе известно немного больше. Аналитики считают, что новый самолет, известный как программа «Доминирование в воздухе следующего поколения» (NGAD), будет иметь новые мощные двигатели, летать с беспилотными летательными аппаратами и иметь передовые датчики и радары, которые используют машинное обучение и искусственный интеллект для нацеливания на вражеские самолеты.
Трудно сказать, насколько малозаметными будут новые самолеты NGAD. У F-22 с малозаметностью уже довольно неплохо, хотя до декларируемых «почти не обнаруживается на радарах противника в большинстве условий» еще честно признаем, очень далеко. Но производители самолетов продолжают работать в области малозаметности при помощи нескольких технологий. Здесь и поверхности с отражением и последующим наложением радиолокационных волн, и материалы, которые могут поглощать до 80 процентов радиолокационных волн. Двигатели самолетов-невидимок спроектированы так, чтобы производить меньше шума и выдавать меньшую тепловую сигнатуру, а их бортовые радары и средства связи излучают электромагнитные частоты, которые труднее обнаружить.
Истребители-невидимки могут атаковать наземные войска, выполнять разведывательные задачи, проводить скрытные разведывательные операции и даже глушить радары противника. Их способность выполнять эти функции в воздушном пространстве противника с относительной безнаказанностью делает их жизненно важными для любых современных военно-воздушных сил.
И здесь совершенно неудивительно, что весь мир не собирается стоять на месте и ждать. Работы идут не только в США и Китае, но и России, Японии, Южной Корее. Сегодня в мире раскрыто девять программ по созданию истребителей нового поколения, включая NGAD. И, по крайней мере, некоторые из этих разработок развивают возможности, которые позволяют характеризовать их как совершенно новое поколение — шестое поколение истребителей. Когда придет время короновать нового чемпиона по воздушным боям в 21 веке, честь почти наверняка выпадет одной из следующих программ.
Lockheed Martin F-22 «Raptor». США.
Понятно, что «Раптор» попадает в список как самый (по мнению американцев) малозаметный самолет в мире на сегодняшний день. Но это реально начало пути, и к тому времени, как придет время всерьез оценивать все, что будет придумано в мире, «Раптор» благополучно займет место в истории мировой авиации.
F-22 имеет одну из самых маленьких ЭПР среди всех истребителей, по сообщениям, 0,0001 квадратного метра. Это, конечно, миф, который, кстати, мы разберем в числе прочих в одной из ближайших статей. Вообще эта цифра для «Раптора» где-то 0,3-0,4, может и меньше, но зависеть будет от нескольких параметров.
Вообще вокруг «Раптора» навертели столько, что ум за разум заходит, но тут все логично: самолет получился отнюдь не лучшим в мире, и то, что его постепенно выводят из эксплуатации, говорит само за себя лучше всего. Вот почему наш Су-30 не убирают, несмотря на появление Су-35? А «Раптор» пошел на пенсию. Ларчик просто открывается, пассатижами.
Представленный в 2005 году как первый в мире истребитель пятого поколения, F-22 «Raptor» планируется вывести из эксплуатации где-то в 2030-х годах. Как самый старый самолет в этом списке, ему не хватает современных систем, которые есть у его конкурентов. Но программа модернизации стоимостью 10,9 миллиарда долларов добавит малозаметные внешние топливные баки, чтобы увеличить дальность полета, даст ему возможность общаться с беспилотными летательными аппаратами с поддержкой искусственного интеллекта и добавит возможности инфракрасного поиска и отслеживания (IRST), которые позволяют нацеливаться на вражеские истребители по их тепловым сигнатурам. Это, как надеются ВВС, сохранит статус F-22 как самого мощного истребителя в мире до тех пор, пока он не улетит в закат где-то в следующем десятилетии.
В целом, все уже давно поняли, почему «Раптор» такой классный самолет: а просто не может быть плохой машина, в которую вбабахали столько денег! Ирония, конечно.
Lockheed Martin F-35 «Lightning II». США.
Отличительная особенность – самая мощная компьютерная система в самолете.
F-35 является одним из самых технологически продвинутых истребителей, когда-либо поднимавшихся в небо. Его возможности в области обработки данных, полученные от многочисленных датчиков на самолете, обеспечивают замечательную ситуационную осведомленность. Эта система по заявлениям парней из «Локхид-Мартин» снижает нагрузку на пилотов и позволяет пилотам иметь тактические преимущество в бою с любым самолетом.
Мощный радар AN/APG-81 с АФАР F-35 может глушить радары противника, одновременно идентифицируя и нацеливаясь на противников (на самом деле все сложнее). Однако электрооптическая система с распределенной апертурой (EODAS) AN/AAQ-37, которая опирается на всенаправленные инфракрасные датчики, расположенные вокруг самолета, и которая подключается к системе наведения истребителя, позволяя пилотам F-35 поражать вражеские истребители, летящие позади них, действительно хорошая реализация.
В плане электроники F-35 действительно хорош, но ему однозначно не хватает чистой мощи некоторых других самолетов в этом списке. Конечно, американцы уповают на серию модернизаций стоимостью 15 миллиардов долларов, которая гарантирует, что он останется одним из самых мощных истребителей в небе на протяжении десятилетий.
Знакомо. Построить просто прекрасный самолет, лучший в мире, а потом убить еще немножечко миллиардов на то, чтобы он стал действительно самым лучшим.
Сухой Су-57. Россия
Отличительная особенность: непревзойденная маневренность
Американцы считают, что Су-57 — это в первую очередь очень мощный пилотажный самолет, который представляет значительную угрозу для любого истребителя четвертого поколения, с которым он сталкивается, или для любого истребителя пятого поколения, к которому ему удается приблизиться.
Это истребитель с ЭПР больше, чем у некоторых самолетов-невидимок, от 0,1 до 1 кв.м. Несмотря на это, Су-57 является сложным для противника самолетом благодаря тяге в 70 000 фунтов и активному радару с электронным сканированием. Истребитель также имеет возможность IRST, которая позволяет ему идентифицировать и нацеливаться на противников-невидимок, которые не появляются на радарах.
Это единственный истребитель пятого поколения с 3D-управлением вектором тяги. В отличие от F-22 и некоторых J-20, которые ориентируют тягу вверх и вниз, Су-57 может ориентировать тягу в любом направлении. Поэтому Су-57 может выполнять воздушные маневры, которые не снились другим самолетам.
Единственное, что портит общую картину этого выдающегося воздушного охотника – крайне медленные темпы выпуска.
Сhengdu J-20 «Mighty Dragon». Китай
Отличительная особенность: сотни в производстве
Уникальный силуэт «Могучего Дракона» не спутать ни с одним самолетом мира. И это несмотря на то, что со стороны США доносились яростные обвинения, что китайская разведка украла и проектные планы по F-22, и техническую документацию по МиГ 1.44 и вообще, украли все.
Учитывая, какими темпами были произведены первые 150 самолетов, действительно, выпуск современных истребителей такими темпами напугает кого угодно.
Самолет интересен, в первую очередь, своими непонятками с двигателями. На первых экземплярах стояли российские АЛ-31ФН. В СМИ публиковались статьи, согласно которым на J-20 монтировались более совершенные двигатели АЛ-31Ф-М2, но информация четкого подтверждения не получила.
Серийные самолеты пока оснащаются двигателем WS-10C, но на подходе совсем новый двигатель, с управляемым вектором тяги и пилообразным соплом для уменьшения заметности, WS-15.
Но даже без силовой установки WS-15 «Дракон» представляет собой серьезную угрозу для большинства самолетов благодаря своему радару с АФАР типа 1475 с 1856 приемо-передающими модулями. Плюс этот самолет имеет две боковых обзорных РЛС с АФАР. Самое опасное вооружение – ракеты класса «воздух-воздух» PL-15 с радиолокационным наведением. Ракеты имеют собственную бортовую РЛС с АФАР для наведения после пуска. В общем, идеальный охотник, не оставляющий шансов таким противникам, как F/A-18 «Super Hornet» и F-16 «Fighting Falcon».
Истребитель нового поколения воздушного превосходства NGAD. США.
Отличительная особенность: летит вместе с ведомыми дронами
Истребитель Next Generation Air Dominance - это опытно-конструкторская работа, направленная на замену лучшего в мире, но уже напрочь устаревшего F-22 «Raptor». NGAD не обязательно может напоминать традиционный истребитель. Согласно отчету Исследовательской службы Конгресса за 2022 год, целью программы является не просто создание еще одного истребителя, а разработка оружия, способного доминировать в воздушном пространстве. После завершения ОКР самолет может больше походить на бомбардировщик-невидимку B-21, чем на F-22.
Основываясь на рендерах, выпущенных Northrop Grumman и Lockheed Martin, которые конкурируют за разработку нового самолета, похоже, что самолет может предложить значительное увеличение малозаметности по сравнению с истребителями пятого поколения благодаря сочетанию улучшенной конструкции и новых композитных материалов, которые должны обеспечить большее электромагнитное поглощение. В отчете Исследовательской службы Конгресса также указывается, что истребитель NGAD будет иметь большую дальность действия датчиков и оружие большей дальности.
Кроме того, рядом с каждым новым истребителем NGAD будут летать беспилотные системы. Эти беспилотные летательные аппараты с поддержкой искусственного интеллекта, известные как совместные боевые самолеты или CCA, будут использоваться для атаки вражеских целей. Один из способов использования CCA — в качестве носителей дистанционно управляемых контейнеров с системами наведения, модулями радиоэлектронной борьбы или оружия.
Boeing F/А-ХХ. США
Отличительная особенность: морской самолет с боевым радиусом более 700 миль
F/A-XX является опытно-конструкторским самолетом, предназначенным для запуска с авианосцев. (Крестики означают, что самолету еще предстоит получить официальное обозначение) Истребитель-невидимка будет иметь общие модульные внутренние системы с истребителем NGAD ВВС и, как и этот самолет, будет летать вместе с беспилотниками, которые могут расширять радиус действия радара и нести дополнительные боеприпасы. Планируется, что эти истребители заменят существующий флот F/A-18 «Super Hornet» в 2030-х годах.
Подробностей об этом истребителе шестого поколения мало, но военно-морской флот настаивает на значительном увеличении скорости и дальности полета по сравнению с сегодняшними Super Hornet и F-35C, оба из которых имеют боевой радиус менее 700 миль. Военно-морской флот также хочет, чтобы новый истребитель нес более крупное и дальнобойное вооружение. Это позволило бы американским авианосцам атаковать оборону береговой линии противника, оставаясь вне досягаемости современных гиперзвуковых противокорабельных ракет, дальность действия которых превышает 1000 миль.
Shenyang FC-31 «Gyrfalcon». Китай
Отличительная особенность: первый палубный истребитель-невидимка Китая
Китайская Shenyang Aircraft Corporation представила прототип FC-31 в 2014 году, и самолет имел поразительное сходство с американским F-35. Как и в случае с J-20, США обвинили Китай в краже интеллектуальной собственности для создания FC-31. Но в отличие от F-35, который имеет только один двигатель, FC-31 будет нести два форсажных турбовентиляторных двигателя.
Сообщается, что Китай разрабатывает FC-31 для службы в составе крыльев своих авианосцев. Китай обнародовал мало подробностей о FC-31, но китайский аналитик военной авиации Фу Цяньшао сказал в интервью, что его технический уровень сопоставим с американским F-35C с точки зрения грузоподъемности, боевого радиуса, передового бортового оборудования и отличных возможностей ситуационной осведомленности. Фу также сказал, что, хотя FC-31 все еще является испытательным самолетом, он пройдет испытания на борту авианосцев в конце этого года.
Ждать недолго.
BAE «Tempest». Великобритания
Отличительная особенность: самый мощный радар, когда-либо размещенный в истребителе
Как и американские NGAD и F/A-XX, «Tempes»t является истребителем шестого поколения, который заменит существующий Eurofighter «Typhoon» к 2035 году. Если заменит.
В апреле Министерство обороны Великобритании выделило BAE Systems 822 миллиона долларов на продолжение разработки Tempest, и Великобритания надеется запустить прототип к 2027 году. Великобритания будет сотрудничать с Италией, Японией и Швецией для разработки нового истребителя.
По данным BAE Systems, он тоже будет летать вместе с беспилотниками с поддержкой ИИ. Итальянская аэрокосмическая оборонная компания Leonardo, которая разрабатывает новую РЛС для «Tempest», утверждает, что электроника может обрабатывать столько же данных, сколько интернет-трафик всего города среднего размера каждую секунду. Истребитель будет использовать электронно-оптическую инфракрасную систему нового поколения для наведения вооружений на самых скрытных противников.
Дизайнеры Tempest стремятся внедрить множество новых технологий. Одним из самых интригующих является виртуальная кабина, которая будет проецировать цифровой дисплей внутрь козырька шлема пилота, помогая ему сортировать огромные объемы данных, поступающих от беспилотников и истребителей союзников.
Вот такое видение там, за океаном.
На чем хотелось бы заострить внимание, так это на очень своеобразном подходе к оценкам. F-22 самый-самый-пресамый, лучше него не может быть ничего, только новый американский самолет. Но «Раптор» уже того, в смысле, глубоко на пенсии по причине дороговизны своего существования и полнейшего устаревания.
Вообще удивительно, как вообще у американцев язык поворачивается называть устаревший и снимаемый с вооружения самолет лучшим в мире. Логики нет совершенно.
Что касается преемников, то вот с ними все сложнее, хотя сроки более-менее внятно обозначены. От семи лет – это не так уж и много, но если вспомнить, сколько доводили до ума тот же «Раптор»…
И тут сразу очень хочется заметить, что китайские самолеты летают. И «Уголовник» Су-57 тоже, хоть и в мизерных количествах, но в небе присутствует.
Конечно, когда есть миллиарды, всегда найдется, на что их потратить. Вопрос только насколько эффективно и со смыслом.
Конечно, рано или поздно американские «чудо-литаки» полетят. В этом сомнений нет, на том стоит вся их промышленность. Вопрос только в том, что будет на тот момент в небе у других стран, и так просто ли новые американские самолеты станут повелителями небес.
Ведь вполне может получиться, как с «Раптором». То есть, на словах и цифрах лучший в мире, а на деле… А на деле все может оказаться совсем не так, как планировалось. И знаете, это, пожалуй, будет даже справедливо, на мой взгляд.